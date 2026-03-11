เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ
ทำความรู้จักเรือบรรทุกสินค้าเทกอง มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) จากบริษัท Precious Shipping ยักษ์ใหญ่ของไทย พร้อมเจาะลึกสเปกเรือ และเส้นทางก่อนเผชิญวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
จากเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เรือบรรทุกสินค้าชักธงไทย ถูกวัตถุปริศนาโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 จนเกิดเพลิงไหม้และลูกเรือ 23 ชีวิตต้องสละเรือหนีตาย ชื่อของเรือ มยุรี นารี แบงค็อก MAYUREE NAREE ก็กลายเป็นคำค้นหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในชั่วข้ามคืน ทีมข่าว The Thaiger จะพาไปเจาะลึกว่า เรือลำนี้คือเรืออะไร และใครคือเจ้าของที่แท้จริง?
ประวัติ เรือขนส่งสินค้า MV MAYUREE NAREE
MV MAYUREE NAREE เป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ขนาดกลาง หรือที่วงการเดินเรือเรียกว่าระดับ Handysize ซึ่งมีจุดเด่นคือความคล่องตัวสูง สามารถเข้าเทียบท่าเรือขนาดเล็กที่เรือยักษ์เข้าไม่ถึงได้
เรือลำนี้ถูกต่อขึ้นที่อู่เรือรัฐวิสาหกิจใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย (Hindustan Shipyard Limited) ส่งมอบเมื่อต้นปี 2551 โดยในอดีตเคยใช้ชื่อว่า Good Princess ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mayuree Naree ในเดือนมีนาคม 2555
ข้อมูลสเปกเรือที่น่าสนใจ
- สัญชาติ จดทะเบียนชักธงไทย (ท่าเรือกรุงเทพฯ)
- ขนาดตัวเรือ ความยาวตลอดลำ 178.70 เมตร / กว้าง 28 เมตร (ตัวเรือแบบสองชั้น)
- ขีดความสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดราว 30,192 ตัน (ระวางขับน้ำรวม 19,891 ตัน)
- เครื่องยนต์ MAN B&W 6S42MC สุดอึด
- การจัดการสินค้า มีระวางบรรทุก 5 ช่อง พร้อมเครนยกสินค้าขนาด 25 ตัน จำนวน 4 ตัวบนเรือ
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม
Precious Shipping ยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลัง
เจ้าของและผู้บริหารจัดการเรือลำนี้คือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ Precious Shipping PCL ยักษ์ใหญ่ด้านการเดินเรือของไทยที่เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (เช่น ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ข้าว และเหล็ก) บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ GP Group และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันบริหารงานโดยคุณ Khalid M. Hashim
หากใครสงสัยว่าทำไมต้องชื่อ มยุรี นารี คำตอบคือกองเรือของบริษัทนี้ที่มีอยู่ราว 40 กว่าลำ มักจะตั้งชื่อลงท้ายด้วยคำว่า นารี (Naree) ที่แปลว่าสตรีในภาษาไทยนั่นเอง (เช่น อุบล นารี, อุมาร์ นารี, วิกันดา นารี เป็นต้น)
เส้นทางมรณะ เกิดอะไรขึ้นก่อนถูกโจมตี?
ก่อนเกิดเหตุระทึก เรือ Mayuree Naree เพิ่งเดินทางออกจากท่าเรือ Hassyan ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569
จนกระทั่งวันที่ 11 มีนาคม ขณะแล่นอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศโอมานไปทางเหนือราว 11 ไมล์ทะเล เรือก็ถูกโจมตีจนเกิดไฟไหม้ ลูกเรือ 20 คนต้องอพยพด่วน ขณะที่อีก 3 คนรั้งท้ายอยู่บนเรือเพื่อกู้สถานการณ์ (ไฟดับลงได้ในเวลาต่อมา)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง วันที่ 12 ของสงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน โดยในวันเดียวกันนั้น มีเรือสินค้าสัญชาติญี่ปุ่นและหมู่เกาะมาร์แชลล์ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าน่านน้ำตะวันออกกลางในขณะนี้ เข้าสู่สภาวะวิกฤตขั้นสูงสุดแล้ว
ข้อมูล/ภาพจาก : marinetraffic, Vessel Details
