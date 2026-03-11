ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:18 น.
281
ภาพจาก : marinetraffic

ทำความรู้จักเรือบรรทุกสินค้าเทกอง มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) จากบริษัท Precious Shipping ยักษ์ใหญ่ของไทย พร้อมเจาะลึกสเปกเรือ และเส้นทางก่อนเผชิญวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง

จากเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เรือบรรทุกสินค้าชักธงไทย ถูกวัตถุปริศนาโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 จนเกิดเพลิงไหม้และลูกเรือ 23 ชีวิตต้องสละเรือหนีตาย ชื่อของเรือ มยุรี นารี แบงค็อก MAYUREE NAREE ก็กลายเป็นคำค้นหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในชั่วข้ามคืน ทีมข่าว The Thaiger จะพาไปเจาะลึกว่า เรือลำนี้คือเรืออะไร และใครคือเจ้าของที่แท้จริง?

ประวัติ เรือขนส่งสินค้า MV MAYUREE NAREE

MV MAYUREE NAREE เป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ขนาดกลาง หรือที่วงการเดินเรือเรียกว่าระดับ Handysize ซึ่งมีจุดเด่นคือความคล่องตัวสูง สามารถเข้าเทียบท่าเรือขนาดเล็กที่เรือยักษ์เข้าไม่ถึงได้

เรือลำนี้ถูกต่อขึ้นที่อู่เรือรัฐวิสาหกิจใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย (Hindustan Shipyard Limited) ส่งมอบเมื่อต้นปี 2551 โดยในอดีตเคยใช้ชื่อว่า Good Princess ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mayuree Naree ในเดือนมีนาคม 2555

ข้อมูลสเปกเรือที่น่าสนใจ

  • สัญชาติ จดทะเบียนชักธงไทย (ท่าเรือกรุงเทพฯ)
  • ขนาดตัวเรือ ความยาวตลอดลำ 178.70 เมตร / กว้าง 28 เมตร (ตัวเรือแบบสองชั้น)
  • ขีดความสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดราว 30,192 ตัน (ระวางขับน้ำรวม 19,891 ตัน)
  • เครื่องยนต์ MAN B&W 6S42MC สุดอึด
  • การจัดการสินค้า มีระวางบรรทุก 5 ช่อง พร้อมเครนยกสินค้าขนาด 25 ตัน จำนวน 4 ตัวบนเรือ

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

Precious Shipping ยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลัง

เจ้าของและผู้บริหารจัดการเรือลำนี้คือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ Precious Shipping PCL ยักษ์ใหญ่ด้านการเดินเรือของไทยที่เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (เช่น ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ข้าว และเหล็ก) บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ GP Group และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันบริหารงานโดยคุณ Khalid M. Hashim

หากใครสงสัยว่าทำไมต้องชื่อ มยุรี นารี คำตอบคือกองเรือของบริษัทนี้ที่มีอยู่ราว 40 กว่าลำ มักจะตั้งชื่อลงท้ายด้วยคำว่า นารี (Naree) ที่แปลว่าสตรีในภาษาไทยนั่นเอง (เช่น อุบล นารี, อุมาร์ นารี, วิกันดา นารี เป็นต้น)

เส้นทางมรณะ เกิดอะไรขึ้นก่อนถูกโจมตี?

ก่อนเกิดเหตุระทึก เรือ Mayuree Naree เพิ่งเดินทางออกจากท่าเรือ Hassyan ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

จนกระทั่งวันที่ 11 มีนาคม ขณะแล่นอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศโอมานไปทางเหนือราว 11 ไมล์ทะเล เรือก็ถูกโจมตีจนเกิดไฟไหม้ ลูกเรือ 20 คนต้องอพยพด่วน ขณะที่อีก 3 คนรั้งท้ายอยู่บนเรือเพื่อกู้สถานการณ์ (ไฟดับลงได้ในเวลาต่อมา)

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง วันที่ 12 ของสงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน โดยในวันเดียวกันนั้น มีเรือสินค้าสัญชาติญี่ปุ่นและหมู่เกาะมาร์แชลล์ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าน่านน้ำตะวันออกกลางในขณะนี้ เข้าสู่สภาวะวิกฤตขั้นสูงสุดแล้ว

ข้อมูล/ภาพจาก : marinetraffic, Vessel Details

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

31 นาที ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

47 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน การเงิน

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม Cocktai ประกาศยุติบทบาทผู้บริหารค่าย GeneLab บันเทิง

สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม 240 บาท ทั้งที่เสียหายจริง 7 หมื่น ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:18 น.
281
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button