คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม
เผยคลิป ลูกเรือไทย หน้าเปื้อนเขม่าหนีตาย หลังเรือ “มยุรีนารี” ถูกอิหร่านถล่มกลางช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยได้ 20 ราย ยังสูญหาย 3 ราย
สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางลุกลามถึงเรือสินค้าของไทย เมื่อเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาดใหญ่ชื่อ “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) ขนาดระวางขับน้ำประมาณ 30,000 ตัน ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ถูกโจมตีอย่างหนักขณะล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากเพิ่งออกเดินทางมาจากท่าเรือในเมืองคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา
คลิปวิดีโอจากเพจ เรือสินค้าระหว่างประเทศ–พาณิชย์นาวี เผยให้เห็นนาทีชีวิตของลูกเรือที่มีคราบสีดำเลอะเต็มใบหน้า พร้อมกับอยู่ในอาการตื่นตระหนกและพยายามสละเรือขณะเกิดเหตุโจมตี โดยระบุข้อความว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ผ่านสำนักข่าวฟาร์ส ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเรือสินค้า “มยุรี นารี” ซึ่งติดธงชาติไทย ขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
โดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวถูกระดมยิงเนื่องจากเพิกเฉยต่อคำเตือนและเดินทางผ่านช่องแคบ นอกจากนี้ในวันเดียวกัน กองทัพอิหร่านยังได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้า “เอ็กซ์เพรส โรม” ติดธงชาติไลบีเรีย หลังพบว่ามีพฤติการณ์เพิกเฉยต่อคำสั่งของกองทัพเรือเช่นกัน
โฆษกศูนย์บัญชาการทหาร “คาตัม อัล-อันบิยา” ของอิหร่าน ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้มีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา อิสราเอล หรือกลุ่มพันธมิตรแม้แต่ลิตรเดียว โดยระบุว่าเรือหรือสินค้าใดก็ตามที่เป็นของรัฐบาลศัตรูจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเป็นการลงโทษ และปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านในภูมิภาค
ทางด้านหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยข้อมูลว่า นับตั้งแต่ความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุโจมตีเรือในบริเวณอ่าวเปอร์เซียและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วอย่างน้อย 13 ครั้ง โดยในจำนวนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง 3 ครั้งภายในวันพุธที่ 11 มีนาคมเพียงวันเดียว ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในการเดินเรือสากลที่กำลังวิกฤตหนักในขณะนี้
