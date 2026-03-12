ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 11:18 น.
71
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ "มยุรีนารี" หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

เผยคลิป ลูกเรือไทย หน้าเปื้อนเขม่าหนีตาย หลังเรือ “มยุรีนารี” ถูกอิหร่านถล่มกลางช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยได้ 20 ราย ยังสูญหาย 3 ราย

สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางลุกลามถึงเรือสินค้าของไทย เมื่อเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกองขนาดใหญ่ชื่อ “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) ขนาดระวางขับน้ำประมาณ 30,000 ตัน ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ถูกโจมตีอย่างหนักขณะล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากเพิ่งออกเดินทางมาจากท่าเรือในเมืองคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

คลิปวิดีโอจากเพจ เรือสินค้าระหว่างประเทศ–พาณิชย์นาวี เผยให้เห็นนาทีชีวิตของลูกเรือที่มีคราบสีดำเลอะเต็มใบหน้า พร้อมกับอยู่ในอาการตื่นตระหนกและพยายามสละเรือขณะเกิดเหตุโจมตี โดยระบุข้อความว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ผ่านสำนักข่าวฟาร์ส ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเรือสินค้า “มยุรี นารี” ซึ่งติดธงชาติไทย ขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ลูกเรือชาวไทยที่มีใบหน้าเปื้อนเขม่าสีดำแสดงอาการตื่นตระหนก
FB/ เรือสินค้าระหว่างประเทศ – พาณิชย์นาวี

โดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวถูกระดมยิงเนื่องจากเพิกเฉยต่อคำเตือนและเดินทางผ่านช่องแคบ นอกจากนี้ในวันเดียวกัน กองทัพอิหร่านยังได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้า “เอ็กซ์เพรส โรม” ติดธงชาติไลบีเรีย หลังพบว่ามีพฤติการณ์เพิกเฉยต่อคำสั่งของกองทัพเรือเช่นกัน

โฆษกศูนย์บัญชาการทหาร “คาตัม อัล-อันบิยา” ของอิหร่าน ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้มีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา อิสราเอล หรือกลุ่มพันธมิตรแม้แต่ลิตรเดียว โดยระบุว่าเรือหรือสินค้าใดก็ตามที่เป็นของรัฐบาลศัตรูจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเป็นการลงโทษ และปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านในภูมิภาค

กลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากส่วนท้ายของเรือมยุรีนารี
FB/ เรือสินค้าระหว่างประเทศ – พาณิชย์นาวี

ทางด้านหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยข้อมูลว่า นับตั้งแต่ความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุโจมตีเรือในบริเวณอ่าวเปอร์เซียและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วอย่างน้อย 13 ครั้ง โดยในจำนวนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง 3 ครั้งภายในวันพุธที่ 11 มีนาคมเพียงวันเดียว ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในการเดินเรือสากลที่กำลังวิกฤตหนักในขณะนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

15 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า &quot;ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้&quot; ข่าว

ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้ ข่าว

เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ &quot;มยุรีนารี&quot; หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 11:18 น.
71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button