ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:40 น.
58
ขอบคุณภาพจาก : AirlinesWeek / Abhigyan Gaurav

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต ตั้งคำถามนักบินขาดประสบการณ์หรือไม่ โชคดีไม่มีใครเป็นอะไร

จากกรณีที่สายการบิน Air India Express เที่ยวบิน IX938 เครื่องไถลรันเวย์ ขณะทำการลงจอดบนทางวิ่ง ส่งผลให้เมนเกียร์ล้อหน้าหัก เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และได้มีการปิดรันเวย์ชั่วคราว ก่อนที่ล่าสุดจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนั้น

ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์ Abhigyan Gaurav ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเครื่องได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์พร้อมแนบวิดีโอขณะที่แลนดิง พร้อมกล่าวว่า “ผมอยู่บนเที่ยวบิน IX939 และผมก็เป็นคนที่นั่งเครื่องบินบ่อย การแลนดิงครั้งนี้ไม่ธรรมดา

เครื่องบินเหมือนจะลดระดับแล้วเชิดหัว ก่อนถึงรันเวย์ เป็นไปได้ว่าเป็นปัญหาการควบคุมของนักบิน ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทางสายการบินจะตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสาเหตุมาจากเครื่องบินหรือเป็นที่การฝึกนักบินกันแน่” พร้อมแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “นักบินและลูกเรือดูขาดประสบการณ์ โชคดีที่ทุกคนไม่เป็นอะไร”

ขณะที่ทาง Air India Express เข้ามาตอบระบุว่าเครื่องบินนั้นมีปัญหาส่วนจมูกและล้อหน้า พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ดำเนินการตามมาตรฐาน และขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

ชมคลิปได้ ที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

23 นาที ที่แล้ว
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์ เศรษฐกิจ

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

30 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดมากลางปี 2569 เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาวันไหน ใครได้เท่าไหร่ เช็กวิธีลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จอง อึน” ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธ โชว์ทดสอบยิงปืนพก

52 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อิหร่านขู่ชาวโลก จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ-ราคาน้ำมันพุ่ง 200 ดอลลาร์/บาร์เรล

53 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งพาทัวร์ สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย ข่าว

ฝรั่งบุก สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย

54 นาที ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น &quot;น่านน้ำสากล&quot; จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้ ข่าว

ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น “น่านน้ำสากล” จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ และพักสมองตัวเอง บันเทิง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกัน น้องกุญแจซอล โพสต์หลังงานศพคุณแม่มุกดา บันเทิง

แจกัน น้องกุญแจซอล พูดความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยืนยันไม่เคยตัดขาดใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักรเรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย วอนทุกฝ่ายอดกลั้น หลังเรือสินค้าไทยถูกยิง ย้ำคุ้มครองพลเรือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วม 240 บาท ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 เปิดตลาดขยับขึ้น 50 บาท รับแรงหนุนวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 3 69 ดูดวง

3 ราศี ออฟฟิศซินโดรมถามหา ปวดหลัง-ไมเกรนกำเริบ รีบพักผ่อนก่อนร่างพัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักเปิดฉากสยิว บันไดหนีไฟหอพัก พยานแฉยับ เสี้ยนมาก “ทำมา 3 คืนติด!”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา &quot;อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด&quot; ข่าวต่างประเทศ

อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:40 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button