ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต
ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต ตั้งคำถามนักบินขาดประสบการณ์หรือไม่ โชคดีไม่มีใครเป็นอะไร
จากกรณีที่สายการบิน Air India Express เที่ยวบิน IX938 เครื่องไถลรันเวย์ ขณะทำการลงจอดบนทางวิ่ง ส่งผลให้เมนเกียร์ล้อหน้าหัก เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และได้มีการปิดรันเวย์ชั่วคราว ก่อนที่ล่าสุดจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนั้น
ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์ Abhigyan Gaurav ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเครื่องได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์พร้อมแนบวิดีโอขณะที่แลนดิง พร้อมกล่าวว่า “ผมอยู่บนเที่ยวบิน IX939 และผมก็เป็นคนที่นั่งเครื่องบินบ่อย การแลนดิงครั้งนี้ไม่ธรรมดา
เครื่องบินเหมือนจะลดระดับแล้วเชิดหัว ก่อนถึงรันเวย์ เป็นไปได้ว่าเป็นปัญหาการควบคุมของนักบิน ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทางสายการบินจะตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสาเหตุมาจากเครื่องบินหรือเป็นที่การฝึกนักบินกันแน่” พร้อมแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “นักบินและลูกเรือดูขาดประสบการณ์ โชคดีที่ทุกคนไม่เป็นอะไร”
ขณะที่ทาง Air India Express เข้ามาตอบระบุว่าเครื่องบินนั้นมีปัญหาส่วนจมูกและล้อหน้า พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ดำเนินการตามมาตรฐาน และขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
ชมคลิปได้ ที่นี่
