รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 09:37 น.
80

รักแท้ตราบลมหายใจสุดท้าย คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังประสบอุบัติเหตุสลด

เรื่องราวนี้ทั้งบีบหัวใจและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดสะเทือนอารมณ์ของคู่รักวัยชราจากรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า “รักแท้” มีอยู่จริง ความตายก็ไม่สามารถพรากพวกเขาออกจากกันได้

คุณตาเคนเนธ โอแลนด์ วัย 90 ปี และ คุณยายมาริลิน วัย 88 ปี ทั้งคู่เป็นรักแรกของกันและกันตั้งแต่สมัยมัธยม และแต่งงานครองคู่กันมายาวนานถึง 70 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 1955

โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ทั้งคู่เพิ่งทานมื้อเที่ยงเสร็จและขับรถออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองเธอร์มอนต์ ได้เพียง 15 นาที รถของพวกเขาก็ถูกรถอีกคันพุ่งชนเข้าอย่างจังบนถนนหลวงหมายเลข 15 ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากเข้ารับการรักษาได้ 6 วัน ครอบครัวได้ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจ… คุณตาเคนเนธและคุณยายมาริลินได้จับมือกันบนเตียงในโรงพยาบาล และจากโลกนี้ไปเคียงข้างกันอย่างสงบ

“ขาดเธอไม่ได้” คำบอกเล่าจากคนรอบข้าง

แนนซี่ เอคคาร์ด เพื่อนสนิทของทั้งคู่เล่าทั้งน้ำตาว่า “ฉันคิดว่าถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไป อีกคนก็คงอยู่ไม่ได้แน่ๆ พวกเขาผูกพันกันมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา”

ด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ทั้งคู่มักจะไปเล่นบิงโกด้วยกันเดือนละ 2 ครั้ง ก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยสุดซึ้งว่า “คุณแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขาแยกจากกันเลย พวกเขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันในทุกๆ วัน และในวาระสุดท้าย พวกเขาก็จากไปพร้อมกัน นี่คือภาพสะท้อนของความรักที่ยั่งยืน และพวกเราโชคดีมากที่ได้เป็นพยานในความรักครั้งนี้”

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณตาทำงานด้านการตลาด ส่วนคุณยายทำงานคลินิกจัดกระดูกก่อนจะเกษียณในปี 2023 ทั้งคู่เป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัด มักจะนำดอกไม้ไปเยี่ยมเพื่อนๆ ที่บ้านพักคนชราเสมอ และเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งลูก 3 คน หลาน 5 คน และเหลนอีก 6 คน

คริสตี้ ฮอปกินส์ หลานสาวของทั้งคู่ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจว่า “มรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ ไม่ใช่แค่ความรัก 70 ปี หรือการที่พวกท่านเลือกจะจากโลกนี้ไปพร้อมกัน แต่มันคือการสอนให้เรารู้จักความเป็นมนุษย์… สอนให้เราถ่อมตัว ใจดี มีเมตตา และพร้อมช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่กำลังเดือดร้อนเสมอ”

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

