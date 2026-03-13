ข่าวการเมือง

ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 13:56 น.
74
นายทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ออกจากศาลอาญากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้องทักษิณในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 (ภาพเอพี/ศักดิ์ชัย ลลิต)

รมว.ยุติธรรมเบรกกระแสข่าวลือ ไม่ยืนยัน ปล่อยตัว “ทักษิณ” 11 พ.ค. นี้ ชี้กระบวนการพิจารณาพักโทษยังส่งมาไม่ถึงระดับกระทรวง พร้อมสั่งตีกลับเอกสารกรมราชทัณฑ์เหตุชี้แจงข้อสงสัยกลุ่มต้านไม่ครบถ้วน

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีการขอพักโทษของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร จากกรณีที่กลุ่ม คปท. ยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษและตั้งข้อสังเกตเรื่องการไม่ถูกคุมขังจริง ล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้ส่งหนังสือชี้แจงมาแล้ว แต่ทางกระทรวงฯ ตรวจสอบพบว่ายังตอบข้อสงสัยไม่ครบทุกประเด็น จึงยังไม่ตอบกลับ คปท. และสั่งให้ราชทัณฑ์กลับไปแก้ไขเนื้อหาให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อน

กระบวนการพิจารณาเคสนี้ต้องผ่านการกรอง 3 ด่าน ได้แก่ 1) คณะกรรมการระดับเรือนจำ 2) ระดับกรมราชทัณฑ์ และ 3) ระดับกระทรวงยุติธรรม (มี “ปลัดกระทรวงฯ” เป็นประธาน) ดังนั้น อำนาจชี้ขาดขั้นสุดท้ายจึงอยู่ที่คณะกรรมการชุดปลัดกระทรวงฯ ไม่ได้เป็นอำนาจสายตรงของ รมว.ยุติธรรม เหมือนกรณีการพักโทษเหตุพิเศษ

ยังไม่ฟันธงวันปล่อยตัวทักษิณ 11 พ.ค.

สำหรับกระแสข่าวเตรียมปล่อยตัวในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 08.00 น. นั้น รมว.ยุติธรรม ระบุชัดเจนว่ายังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากเรื่องยังส่งมาไม่ถึงขั้นตอนของกระทรวงฯ แต่ได้กำชับนโยบายไปแล้วว่า ทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องนำข้อท้วงติงที่สังคมยื่นเรื่องมาพิจารณาร่วมด้วยอย่างรอบคอบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 13:56 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

