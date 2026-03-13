ทักษิณยังต้องลุ้น รมว.ยุติธรรม ยังไม่ยืนยัน ปล่อยพ้นคุก 11 พ.ค.
รมว.ยุติธรรมเบรกกระแสข่าวลือ ไม่ยืนยัน ปล่อยตัว “ทักษิณ” 11 พ.ค. นี้ ชี้กระบวนการพิจารณาพักโทษยังส่งมาไม่ถึงระดับกระทรวง พร้อมสั่งตีกลับเอกสารกรมราชทัณฑ์เหตุชี้แจงข้อสงสัยกลุ่มต้านไม่ครบถ้วน
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีการขอพักโทษของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร จากกรณีที่กลุ่ม คปท. ยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษและตั้งข้อสังเกตเรื่องการไม่ถูกคุมขังจริง ล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้ส่งหนังสือชี้แจงมาแล้ว แต่ทางกระทรวงฯ ตรวจสอบพบว่ายังตอบข้อสงสัยไม่ครบทุกประเด็น จึงยังไม่ตอบกลับ คปท. และสั่งให้ราชทัณฑ์กลับไปแก้ไขเนื้อหาให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อน
กระบวนการพิจารณาเคสนี้ต้องผ่านการกรอง 3 ด่าน ได้แก่ 1) คณะกรรมการระดับเรือนจำ 2) ระดับกรมราชทัณฑ์ และ 3) ระดับกระทรวงยุติธรรม (มี “ปลัดกระทรวงฯ” เป็นประธาน) ดังนั้น อำนาจชี้ขาดขั้นสุดท้ายจึงอยู่ที่คณะกรรมการชุดปลัดกระทรวงฯ ไม่ได้เป็นอำนาจสายตรงของ รมว.ยุติธรรม เหมือนกรณีการพักโทษเหตุพิเศษ
ยังไม่ฟันธงวันปล่อยตัวทักษิณ 11 พ.ค.
สำหรับกระแสข่าวเตรียมปล่อยตัวในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 08.00 น. นั้น รมว.ยุติธรรม ระบุชัดเจนว่ายังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากเรื่องยังส่งมาไม่ถึงขั้นตอนของกระทรวงฯ แต่ได้กำชับนโยบายไปแล้วว่า ทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องนำข้อท้วงติงที่สังคมยื่นเรื่องมาพิจารณาร่วมด้วยอย่างรอบคอบ
