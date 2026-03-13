กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี
กรมเจ้าท่า เร่งประสานกู้เรือ “มยุรี นารี” ค้นหา 3 ลูกเรือไทยสูญหาย ยืนยันไม่มีเรือติดธงไทยตกค้างช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่า UAE ปลอดภัยดี
วันที่ 13 มี.ค. 2569 ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ประจำทำเนียบรัฐบาล แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ลูกเรือไทย นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกเรือบรรทุกสินค้า บริเวณอ่าวอาหรับ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 ที่เรือ “มยุรี นารี” ได้ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตัวเรือได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ และเป็นเหตุให้ทางเรือตัดสินใจสละเรือใหญ่ ขณะที่ลูกเรือ 23 คน ได้สละเรือใหญ่ลงมา 20 คน และได้รับการช่วยเหลือตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว
ส่วนอีก 3 ลูกเรือซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในห้องเครื่องเรือในระหว่างการเกิดเหตุ ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการค้นหาและช่วยเหลือ กระทรวงต่างประเทศได้ประสานกับทางโอมานในการเข้าช่วยเหลือและการกู้เรือ สำหรับกรณีที่ว่ายังมีเรือไทยตกค้างอยู่ในอ่าวอาหรับอีกหรือไม่ ตนยืนยันว่า เรือที่เป็นเรือไทย ยกเว้นเรือ “มยุรี นารี” ซึ่งตอนนี้ลอยลำอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้น
ไม่มีเรือไทยที่ชักธง หรือถือสัญชาติไทยอยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่มีเรือซึ่งเป็นเรือของบริษัทพรีเชียส ชิปปิ้ง (Precious Shipping) ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ จอดเทียบท่าอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ 2 ลำ เป็นเรือที่มีลูกเรือคนไทย 1 ลำมีลูกเรือคนไทย 14 คน และลูกเรืออินเดีย 8 คน อีก 1 ลำมีลูกเรือคนไทยทั้งหมด 22 คน
ทั้งนี้ นายกริชเพชร ยืนยันว่า เป็นเรือบริษัทของคนไทย แต่จดทะเบียนนะครับเป็นสัญชาติของสิงคโปร์ โดยมีลูกเรือไทยที่ทำงานอยู่ ซึ่งเรือก็ได้จอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตอนนี้เรือก็ได้จอดอยู่ที่ท่าและยังมีความปลอดภัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”
- อนุทิน ขอบคุณรัฐบาลโอมาน ช่วยลูกเรือ มยุรี นารี ร้องค้นหา 3 ชีวิตผู้สูญหาย
- แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: