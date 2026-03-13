กรมเจ้าท่า ยืนยัน ไม่มีเรือไทยชักธงบน ช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่ายูเออี ปลอดภัยดี

ข่าว

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:58 น.
กรมเจ้าท่า เร่งประสานกู้เรือ “มยุรี นารี” ค้นหา 3 ลูกเรือไทยสูญหาย ยืนยันไม่มีเรือติดธงไทยตกค้างช่องแคบฮอร์มุซ เผย 36 ชีวิตเทียบท่า UAE ปลอดภัยดี

วันที่ 13 มี.ค. 2569 ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ประจำทำเนียบรัฐบาล แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ลูกเรือไทย นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกเรือบรรทุกสินค้า บริเวณอ่าวอาหรับ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า

ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 ที่เรือ “มยุรี นารี” ได้ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตัวเรือได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ และเป็นเหตุให้ทางเรือตัดสินใจสละเรือใหญ่ ขณะที่ลูกเรือ 23 คน ได้สละเรือใหญ่ลงมา 20 คน และได้รับการช่วยเหลือตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว

ส่วนอีก 3 ลูกเรือซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในห้องเครื่องเรือในระหว่างการเกิดเหตุ ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการค้นหาและช่วยเหลือ กระทรวงต่างประเทศได้ประสานกับทางโอมานในการเข้าช่วยเหลือและการกู้เรือ สำหรับกรณีที่ว่ายังมีเรือไทยตกค้างอยู่ในอ่าวอาหรับอีกหรือไม่ ตนยืนยันว่า เรือที่เป็นเรือไทย ยกเว้นเรือ “มยุรี นารี” ซึ่งตอนนี้ลอยลำอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้น

นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล
ภาพจาก: กรมประชาสัมพันธ์

ไม่มีเรือไทยที่ชักธง หรือถือสัญชาติไทยอยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่มีเรือซึ่งเป็นเรือของบริษัทพรีเชียส ชิปปิ้ง (Precious Shipping) ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ จอดเทียบท่าอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ 2 ลำ เป็นเรือที่มีลูกเรือคนไทย 1 ลำมีลูกเรือคนไทย 14 คน และลูกเรืออินเดีย 8 คน อีก 1 ลำมีลูกเรือคนไทยทั้งหมด 22 คน

ทั้งนี้ นายกริชเพชร ยืนยันว่า เป็นเรือบริษัทของคนไทย แต่จดทะเบียนนะครับเป็นสัญชาติของสิงคโปร์ โดยมีลูกเรือไทยที่ทำงานอยู่ ซึ่งเรือก็ได้จอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตอนนี้เรือก็ได้จอดอยู่ที่ท่าและยังมีความปลอดภัย

