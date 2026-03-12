ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ
ทนายวิญญัติ คาดว่า ทักษิณ ชินวัตร ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนยื่นเอกสาร
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี พร้อมด้วยทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมตรี ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำคลองเปรม
น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก เปิดเผยว่า นายทักษิณสบายดี ส่วนปัญหาสุขภาพนั้นถือว่าดีขึ้นมาก ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นอะไรแล้ว ไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรื่องการเมือง มีแต่พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางคดีเท่านั้น
เมื่อถามว่าเหลือเวลาอีก 2 เดือน ที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในเดือน พ.ค. หลังจากรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 หรือ 8 เดือน น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า อยากให้นายทักษิณได้ออกมาเร็วๆ ส่วนเรื่องการส่งเอกสารให้กับทางกรมราชทัณฑ์นั้น ให้สอบถามทางทนายความได้เลย
ขณะที่ทนายวิญญัติ ให้สัมภาษณ์ว่า การยื่นเรื่องขอพักโทษของนายทักษิณ ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นเอกสาร โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ โดยจะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569
