โมจตาบา คาเมเนอี ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ
“โมจตาบา คาเมเนอี” ประกาศปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป เพื่อล้างแค้นสหรัฐอเมริกา-อิสราเอล พร้อมขู่เพื่อนบ้านให้ไล่ฐานทัพอเมริกาโดยด่วน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ประกาศจะเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลกต่อไป เพื่อตอบโต้และล้างแค้นให้กับชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากไฟสงคราม
โมจตาบา คาเมเนอี ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้วยตนเอง แต่ให้ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์เป็นผู้อ่านแถลงการณ์แทน โดยใจความสำคัญระบุว่า อิหร่านจะล้างแค้นให้กับเลือดของประชาชนที่ต้องสูญเสียจากการสู้รบกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล พร้อมทั้งเตือนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้ยุติการอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศของตนโดยเร็วที่สุด
โดยก่อนหน้านี้ สื่อได้รายงานว่า โมจตาบา คาเมเนอี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุโจมตี แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่ โมจตาบา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนที่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้เป็นบิดาซึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้น ก็ยังไม่มีผู้ใดพบเห็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ปรากฏทั้งภาพถ่ายและวิดีโอต่อสื่อสาธารณะแม้แต่ครั้งเดียว
คำขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก เนื่องจากเส้นทางนี้รองรับการขนส่งน้ำมันถึง 1 ใน 5 ของปริมาณความต้องการโลก การปิดกั้นและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยิ่งไปกว่านั้น กองทัพอิหร่านยังได้ส่งสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกเตรียมรับมือกับวิกฤตน้ำมันแพง โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งสูงถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมย้ำว่าเรือบรรทุกน้ำมันทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐฯ อิสราเอล และชาติพันธมิตร จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่ชอบธรรม
ที่มา: BBC
