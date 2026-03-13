อายุจริง น็อต วิศรุต ฟิตหุ่นปัง หน้าเด็กโกงอายุ โซเชียลอึ้ง แทบไม่เชื่อสายตา

รู้แล้วมีอึ้ง! ชมพู่ อารยา เฉลยอายุจริง น็อต วิศรุต หลังโซเชียลแซวฟิตเปรี๊ยะ หน้าเด็กโกงอายุ ยกให้เป็นเวอร์ชันชูการ์แดดดี้ที่รัก หันมาดูแลตัวเองเพราะอยากแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆ
เป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ตัวน้อยที่ขโมยหัวใจแฟนคลับไปเต็ม ๆ สำหรับ น้องเกล ที่ล่าสุดทำเอาคุณแม่ ชมพู่ อารยา ถึงกับยิ้มแก้มปริหลังลูกสาวตัวน้อยขึ้นแท่น Friend of Grab นอกจากเรื่องงานแล้วสื่อต่าง ๆ ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องของคุณสามี พ่อน็อต วิศรุต ที่หลายคนแซวว่าหน้าเด็กและโกงอายุมาก ๆ ในวัย 50 ย่างเข้า 51 ปี
แม่ชมเผยว่าพ่อน็อตดูแลตัวเองดีมาก ฟิตยิ่งกว่าสมัยหนุ่ม ๆ เสียอีก พอมีลูกก็อยากมีสุขภาพที่ดีเพื่อจะได้อยู่กับลูกไปได้นาน ๆ เมื่อถามว่าชอบพ่อน็อตเวอร์ชันอดีตที่เคยแรงทั้งคู่ หรือเวอร์ชันปัจจุบันมากกว่ากัน แม่ชมตอบชัดเจนว่าชอบเวอร์ชันปัจจุบันที่เป็นชูการ์แดดดี้เต็มตัว เพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะ ใจเย็นและชิลขึ้นมาก เข้าใจอะไรมากขึ้นจนอารมณ์เหมือนเป็นตายาย
ต่อมา ชมพู่ อารยา เล่าขำ ๆ ว่า ปกติที่บ้านจะไม่ค่อยพูดชมกันเองว่าหล่อจนบางครั้งต้องมีการทวงถามกันบ้างว่า “ชมเราหน่อยนะ”
น็อต วิศรุต มักจะชอบชมแม่ชมต่อหน้าคนอื่นมากกว่า แต่ถ้าอยู่กันสองคนแล้วเดินสวนกันในบ้านจะไม่มีการเอ่ยปากชมกันลอยๆ แน่นอน เพราะอาจจะดูแปลก ๆ ไปสักนิด ส่วนความหวานก็ยังคงเส้นคงวาเรื่อย ๆ ไม่ได้หวือหวามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ส่วนเรื่องคอมเมนต์จากชาวเน็ตเวลาพ่อน็อตลงรูปเธอเชื่อว่าพ่อน็อตน่าจะมีตามเช็กและตามอ่านบ้าง เพราะนาน ๆ ทีแกจะลงรูป ไม่เหมือนตัวแม่ชมเองที่ต้องลงรูปเป็นอาชีพแทบทุกวัน แต่ถึงอย่างนั้นแรงบันดาลใจหลักในการฟิตหุ่นและดูแลตัวเองของพ่อน็อต ก็มาจากความตั้งใจของตัวเองเป็นหลัก มากกว่าที่จะทำเพราะคอมเมนต์ของชาวเน็ตแน่นอน
