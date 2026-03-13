อ.อ๊อด เผยนิสัย เจ้าของเรือมยุรีนารี รวยหมื่นล้าน แต่ติดดินมาก
นิสัยติดดินสุดทึ่งของครอบครัวมหาเศรษฐี ตระกูลชาห์ เจ้าของเรือบรรทุกสินค้า “มยุรี นารี”ถูกกองกำลังอิหร่านยิงใส่กลางช่องแคบฮอร์มุซ
จากเหตุการณ์ระทึกขวัญระดับโลกเมื่อเรือ มยุรี นารี (MAYUREE NAREE) สัญชาติไทย ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ถูกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยิงสกัด ฝ่ายอิหร่านอ้างว่าเรือเมินเฉยต่อสัญญาณเตือน ล่าสุดสปอตไลต์ได้ส่องไปที่โปรไฟล์ของเจ้าของเรือลำนี้ ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 อาจารย์อ๊อดรศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ นักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของครอบครัวเจ้าของเรือ ซึ่งก็คือผู้กุมบังเหียนเครือข่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง GP Group
อาจารย์อ๊อดเล่าว่า เคยมีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวตระกูลชาห์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการกัญชาทางการแพทย์ ได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์ที่ขัดกับภาพจำของมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างสิ้นเชิง
จริงอยู่ที่ครอบครัวนี้มีคฤหาสน์หลังใหญ่โตโอ่อ่าในกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมหาชนหลายแห่ง ไปจนถึงธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว (โดยการทำงานและการสื่อสารในบ้าน คุณพ่อคุณแม่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนรุ่นลูกพอพูดภาษาไทยได้บ้าง) แต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์อ๊อดประทับใจที่สุดคือ “ความติดดิน”
พวกเขาเป็นครอบครัวที่น่ารัก ใจดี และวางตัวเรียบง่ายมาก ชนิดที่ว่ารวยระดับหมื่นล้านแต่กลับเลือกขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า (Toyota) ธรรมดาๆ ทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน
อาจารย์อ๊อดได้ทิ้งท้ายไว้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับครอบครัวมหาเศรษฐีที่แสนจะถ่อมตัวครอบครัวนี้ครับ
