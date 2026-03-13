ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านสร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 09:43 น.
100
ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านมีแร่สร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก

“ปฏิบัติการถล่มอิหร่านของสหรัฐฯ อาจไม่ใช่ชัยชนะทางทหารอย่างที่เห็น แต่คือ ‘กับดัก’ ที่ทำให้วอชิงตันสูญเสียที่ตั้งแร่ยูเรเนียมสำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์เสียเอง” นี่คือคำเตือนสุดสะพรึงจาก โรเบิร์ต เพป (Robert Pape) ศาสตราจารย์และที่ปรึกษาด้านสงครามผู้ทรงอิทธิพลของทำเนียบขาว หลังจากศึกษาและจำลองสถานการณ์สงครามกับอิหร่านมานานกว่า 20 ปี

ในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ Diary of a CEO เพป นักรัฐศาสตร์วัย 65 ปีจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้เป็นเบื้องหลังการวางกลยุทธ์ทางทหารให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มาตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่า โดนัลด์ ทรัมป์ และพันธมิตรอย่างอิสราเอล อาจกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะรับมือด้วยกำลังเพียงอย่างเดียว

สงครามไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธ แต่คือเกมการเมือง

เพปอธิบายว่า โลกมักจดจ่ออยู่กับความสำเร็จทางยุทธวิธี เช่น การส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมาย ซึ่งหากมองในมุมนี้ การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่านอย่าง นาตันซ์, ฟอร์โด หรืออิสฟาฮาน ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐฯ เพราะด้วยศักยภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 พวกเขามีโอกาสสำเร็จสูงกว่า 90% อยู่แล้ว

แต่เป้าหมายหลักที่แท้จริงของการเทระเบิดใส่อิหร่าน คือการทำลาย “แร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ” ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการสร้างหัวรบนิวเคลียร์ เพปเผยว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าอิหร่านกักตุนแร่ดังกล่าวไว้มากพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ถึง 16 ลูก

โรเบิร์ต เพป ชี้สหรัฐฯ กำลังตกกับดักสงครามนิวเคลียร์ในอิหร่าน

กับดักที่สหรัฐฯ สร้างขึ้นมาเอง

จากการจำลองสงครามกับอิหร่านร่วมกับลูกศิษย์มาตลอด 20 ทศวรรษ เพปทำนายว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะไม่สดใสสำหรับทำเนียบขาว แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามบอกให้โลกรับรู้ว่าปฏิบัติการ Epic Fury กำลังดำเนินไปได้สวย แต่ความจริงในมุมมองของเพปคือ สหรัฐฯ กำลังตกอยู่ในกับดักและ “สูญเสียการควบคุมสถานการณ์”

สาเหตุสำคัญมาจากการที่อิหร่านเองก็เตรียมตัวรับมือสงครามครั้งนี้มาเป็นอย่างดี ภาพถ่ายดาวเทียมพลเรือนเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่นิวเคลียร์ ซึ่งเพปฟันธงว่า อิหร่านกำลังใช้วิธี กระจายแร่ยูเรเนียมและวัสดุนิวเคลียร์ไปซุกซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อตอบโต้ด้วยความแข็งกร้าวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ความน่ากลัวที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ เพปเตือนว่าภาวะ “ตื่นตระหนก” จะเข้าครอบงำสหรัฐฯ ในอีกราวๆ 12 เดือนข้างหน้า เมื่อพวกเขาตระหนักได้ว่า ตนเองไม่รู้เลยว่าแร่นิวเคลียร์เหล่านั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนบ้าง และมีจุดไหนที่กำลังแอบพัฒนาเป็นระเบิดจริงๆ

เมื่อถึงเวลานั้น ประธานาธิบดีทรัมป์จะตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะเมื่อการโจมตีทางอากาศไม่สามารถการันตีการทำลายนิวเคลียร์ได้หมด ทางเลือกที่เหลืออยู่เพื่อแก้ปัญหานี้อาจเป็นการบีบให้เกิด การเปลี่ยนขั้วอำนาจระบอบในอิหร่าน หรือขั้นเลวร้ายที่สุดคือต้องส่งทหารราบลงพื้นที่จริง

“พวกเขา (อิหร่าน) กำลังเป็นฝ่ายชนะในเกมการยกระดับสงคราม และนั่นไม่ใช่ความบังเอิญ” เพปกล่าวทิ้งท้าย ซึ่งสถานการณ์ที่เริ่มบานปลายนี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้นำสหรัฐฯ ควรต้องรีบเรียกตัวที่ปรึกษาคนนี้เข้าไปหารือเพื่อปรับกลยุทธ์อย่างเร่งด่วนที่สุด

“กัณวีร์” โพสต์ถามรัฐบาลรู้ยัง เมียนมา-รัสเซีย จะสร้างโรงนิวเคลียร์ติดไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 09:43 น.
100
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

