ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:24 น.
85
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ ดาวรุ่งวัย 20 ปี ประเดิมงานแสดงแรก ‘แนนโน๊ะ’ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น พิสูจน์ฝีมือผ่านโปรเจกต์รีเมคประวัติศาสตร์ Transfer Student Nanno การันตีความความหลอนเริ่ม 24 เม.ย. นี้

จากกระแสความปังระดับโลกของแนนโน๊ะ เด็กสาวปริศนาผู้กระชากหน้ากากความฟอนเฟะในโรงเรียน ล่าสุดซีรีส์ไทยสุดฮิตอย่าง เด็กใหม่ (Girl From Nowhere) กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการถูกนำไปรีเมคเป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความร่วมมือของ Fuji Television และ GMM Studios International โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Transfer Student Nanno

ผู้ที่มารับบทหนักในการถ่ายทอดคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์นี้คือ อาริสะ นาคาจิมะ (Nakajima Arisa) นักแสดงสาววัย 20 ปี ประเดิมผลงานการแสดงชิ้นแรกของเธอที่ต้องพิสูจน์ฝีมือผ่านสายตาแฟนคลับทั่วโลก

อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะเวอร์ชั่นญี่ปุ่น-3

สำหรับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นจะมีความยาวทั้งหมด 6 ตอน ดัดแปลงเรื่องราวจากซีรีส์ภาคแรกของไทยมาตีความใหม่ในบริบทสังคมญี่ปุ่น และที่น่าจับตามองคือแต่ละตอนจะถูกดูแลโดยผู้กำกับชื่อดังที่มาร่วมระเบิดจินตนาการ ได้แก่ สึสึมิ ยูคิฮิโกะ ผู้กำกับไตรภาค 20th Century Boys จับมือกับ คุมาคิริ คาซุโยชิ จากภาพยนตร์ My Man และ ยู ยองซอน และ ฮาตานากะ มิยูกิ

ตัวแทนจากฝั่งญี่ปุ่น เคนอิจิโร่ โฮบาระ ผู้อำนวยการผลิตจากฟูจิทีวี เผยว่า เขาทึ่งกับวิธีการเล่าเรื่องที่กล้าหาญและแปลกใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในละครแนวโรงเรียนของญี่ปุ่น โดยเปรียบเปรยการตีแผ่กิเลสตัณหาในเรื่องนี้ว่าเหมือนกับบาป 7 ประการในโลกของสถานศึกษา

ขณะที่ เอกชัย เอื้อครองธรรม จาก GMM Studios International ยืนยันว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันให้แนนโน๊ะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกและขยายจักรวาลของเรื่องราวออกไปไม่สิ้นสุด

แฟนซีรีส์ชาวญี่ปุ่นเตรียมพบกับความสยองขวัญสั่นประสาทนี้ได้ทางแพลตฟอร์ม FOD ของฟูจิทีวี เริ่มสตรีมตอนแรกวันที่ 24 เมษายน นี้ ส่วนในตลาดสากลและประเทศไทยนั้น ONE31 และ Netflix ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญในการกระจายความหลอนให้ทั่วโลกได้สัมผัสกันอีกครั้ง

ถือเป็นก้าวสำคัญของคอนเทนต์ไทยที่สามารถส่งออกไอเดียไปไกลถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนในการทำซีรีส์แนวลึกลับอย่างญี่ปุ่น งานนี้ต้องรอดูกันว่าอาริสะจะถ่ายทอดเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นของแนนโน๊ะออกมาได้สะใจแค่ไหน!

อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะเวอร์ชั่นญี่ปุ่น-2อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะเวอร์ชั่นญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก : variety

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

5 นาที ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

11 นาที ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

13 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

15 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

39 นาที ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

47 นาที ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

53 นาที ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

55 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อิสราเอลไม่ขาย” พ่อค้ามุสลิมไทยของขึ้น ! ตะเพิดนักท่องเที่ยวยิวลั่นถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น ข่าว

ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลสั่งคุก 4 ปี “อดีตตม.ภูเก็ต” แพร่คลิปโป๊เด็ก 2.5 แสนไฟล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง นึกคิด โพสต์ลาภรรยา มุกดา จากไปด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งแบกเมียชิงแชมป์โลก 2026 ข่าวกีฬา

ไปดูรางวัล คู่รักฟินแลนด์คว้าแชมป์ “แบกเมีย” ในอังกฤษ หลังหิ้วท่าพิสดารฝ่าด่านหฤหรรษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท ข่าว

กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม น้ำตาคลอ เล่าจุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามี ไฮโซน้ำหวาน บันเทิง

โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กกี้เสก บันเทิง

คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวลืมเงินจ่ายค่าอาหาร เจ้าของร้านใจดีให้มาจ่ายวันหลัง ข่าวต่างประเทศ

เกือบมีเรื่อง! นทท. ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว แทนที่จะโดนด่า เจ้าของทำสิ่งนี้ คนแห่ชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:24 น.
85
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button