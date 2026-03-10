ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ ดาวรุ่งวัย 20 ปี ประเดิมงานแสดงแรก ‘แนนโน๊ะ’ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น พิสูจน์ฝีมือผ่านโปรเจกต์รีเมคประวัติศาสตร์ Transfer Student Nanno การันตีความความหลอนเริ่ม 24 เม.ย. นี้
จากกระแสความปังระดับโลกของแนนโน๊ะ เด็กสาวปริศนาผู้กระชากหน้ากากความฟอนเฟะในโรงเรียน ล่าสุดซีรีส์ไทยสุดฮิตอย่าง เด็กใหม่ (Girl From Nowhere) กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการถูกนำไปรีเมคเป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความร่วมมือของ Fuji Television และ GMM Studios International โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Transfer Student Nanno
ผู้ที่มารับบทหนักในการถ่ายทอดคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์นี้คือ อาริสะ นาคาจิมะ (Nakajima Arisa) นักแสดงสาววัย 20 ปี ประเดิมผลงานการแสดงชิ้นแรกของเธอที่ต้องพิสูจน์ฝีมือผ่านสายตาแฟนคลับทั่วโลก
สำหรับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นจะมีความยาวทั้งหมด 6 ตอน ดัดแปลงเรื่องราวจากซีรีส์ภาคแรกของไทยมาตีความใหม่ในบริบทสังคมญี่ปุ่น และที่น่าจับตามองคือแต่ละตอนจะถูกดูแลโดยผู้กำกับชื่อดังที่มาร่วมระเบิดจินตนาการ ได้แก่ สึสึมิ ยูคิฮิโกะ ผู้กำกับไตรภาค 20th Century Boys จับมือกับ คุมาคิริ คาซุโยชิ จากภาพยนตร์ My Man และ ยู ยองซอน และ ฮาตานากะ มิยูกิ
ตัวแทนจากฝั่งญี่ปุ่น เคนอิจิโร่ โฮบาระ ผู้อำนวยการผลิตจากฟูจิทีวี เผยว่า เขาทึ่งกับวิธีการเล่าเรื่องที่กล้าหาญและแปลกใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในละครแนวโรงเรียนของญี่ปุ่น โดยเปรียบเปรยการตีแผ่กิเลสตัณหาในเรื่องนี้ว่าเหมือนกับบาป 7 ประการในโลกของสถานศึกษา
ขณะที่ เอกชัย เอื้อครองธรรม จาก GMM Studios International ยืนยันว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันให้แนนโน๊ะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกและขยายจักรวาลของเรื่องราวออกไปไม่สิ้นสุด
แฟนซีรีส์ชาวญี่ปุ่นเตรียมพบกับความสยองขวัญสั่นประสาทนี้ได้ทางแพลตฟอร์ม FOD ของฟูจิทีวี เริ่มสตรีมตอนแรกวันที่ 24 เมษายน นี้ ส่วนในตลาดสากลและประเทศไทยนั้น ONE31 และ Netflix ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญในการกระจายความหลอนให้ทั่วโลกได้สัมผัสกันอีกครั้ง
ถือเป็นก้าวสำคัญของคอนเทนต์ไทยที่สามารถส่งออกไอเดียไปไกลถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนในการทำซีรีส์แนวลึกลับอย่างญี่ปุ่น งานนี้ต้องรอดูกันว่าอาริสะจะถ่ายทอดเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นของแนนโน๊ะออกมาได้สะใจแค่ไหน!
ข้อมูลจาก : variety
