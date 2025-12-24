หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น
สะเทือนใจทาศแมว ศาลแขวงคุมาโมโตะสั่งปรับหญิงรายหนึ่ง 1 แสนเยน ฐานเลี้ยงแมวในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่กว่า 150 ตัว ปล่อยอดตายไปแล้ว 13 ตัว
ศาลแขวงคุมาโมโตะมีคำสั่งปรับเงินหญิงคนหนึ่งเป็นจำนวน 100,000 เยน (ประมาณ 20,000 บาท) ในข้อหาเลี้ยงดูแมวในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจนเป็นเหตุให้สัตว์เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยหญิงคนดังกล่าวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตคิตะ เมืองคุมาโมโตะ ถูกจับกุมในข้อหาละเลยการดูแลสัตว์ เธอปล่อยให้สิ่งปฏิกูลของแมวกองทับถมอยู่ภายในบ้านโดยไม่ทำความสะอาด และไม่ให้อาหารอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้แมว 13 ตัวต้องเสียชีวิตลงอย่างน่าสลดใจ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หญิงรายนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเจ้าหน้าที่ตรวจพบซากแมวที่เสียชีวิตแล้วรวมประมาณ 150 ตัว ภายในบ้านพักของเธอ ซึ่งสะท้อนถึงภาวะการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเกินไปจนระบบการจัดการล่มสลาย (Multi-animal Multi-generational Hoarding)
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับกลุ่มคนรักสัตว์ในญี่ปุ่นอย่างมาก เนื่องจากบทลงโทษที่ได้รับเมื่อเทียบกับจำนวนชีวิตที่สูญเสียไปนั้นถูกมองว่าน้อยเกินไป
อ้างอิง : news.livedoor.com
