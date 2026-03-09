ญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษ พนง.ทำงานล่วงเวลา เดือนละ 230 ชั่วโมง จนเส้นเลือดในสมองแตก
JA โอกินาวะแถลงขอโทษหลังพนักงานชายทำงานล่วงเวลาเดือนละ 230 ชั่วโมงจนเส้นเลือดในสมองแตก ทางการญี่ปุ่นรับรองเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมสั่งแก้ระบบติดตามเวลาด่วน
สหกรณ์การเกษตร JA โอกินาวะ ในประเทศญี่ปุ่น แถลงขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังเกิดเหตุการณ์พนักงานชายวัย 30 ปี ล้มป่วยด้วยอาการเลือดออกในสมองจากการทำงานหนักเกินไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 พนักงานคนดังกล่าวทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรเขตตอนใต้ เขาต้องทำงานล่วงเวลามากกว่า 230 ชั่วโมงในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุ ตัวเลขนี้สูงกว่ามาตรฐานเส้นอันตรายจากการทำงานหนักหรือ Karoshi Line ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดไว้ประมาณ 80 ชั่วโมงต่อเดือน อาการป่วยทำให้เขากลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้าย
หน่วยงานด้านแรงงานของญี่ปุ่นมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนมกราคม 2569 รับรองอย่างเป็นทางการว่ากรณีนี้คืออุบัติเหตุจากการทำงาน ประธาน JA โอกินาวะ อธิบายสาเหตุความล่าช้าในการรับรู้ปัญหาว่าเกิดจากข้อจำกัดของระบบ ฝ่ายบุคคลจะทราบข้อมูลการทำโอทีเกินเกณฑ์หลังจากเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน การตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบพนักงานอีกคนทำงานล่วงเวลาเกิน 200 ชั่วโมงต่อเดือนในช่วงเวลาเดียวกัน
สหกรณ์การเกษตร JA โอกินาวะ ออกมาตรการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการกำหนดให้พนักงานฝ่ายเฉพาะด้านต้องมีวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน องค์กรได้จัดตารางให้เริ่มงานช่วงบ่ายในบางวันเพื่อลดภาระงาน พร้อมกับปรับปรุงระบบติดตามชั่วโมงทำงานใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการทำงานหนักเกินกำลังที่ยังคงฝังรากลึกในสังคมญี่ปุ่น หลายเหตุการณ์นำไปสู่ความเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตจากการทำงานที่รู้จักกันในชื่อ คาโรชิ
