สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น
หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ ในจังหวัดมิเอะ ที่ประเทศญี่ปุ่น พบผู้ก่อเหตุมีสารเสพติดในร่างกาย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจชัดเจน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NTV ของญี่ปุ่นรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจใจังหวัดมิเอะได้จับกุมนาย มาร์เซโล่ ดอส ซอนโตส อาริมูระ ชายชาวบราซิล วัย 38 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุฆ่า น.ส.สุภารักษ์ วัย 47 ปี หญิงสาวชาวไทยจนเสียชีวิตในห้องพัก
โดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายน่าจะถูกชายบราซิลบีบคอเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันต่อมาทางครอบครัวหญิงไทยได้แจ้งคนหาย หลังจากผู้ตายแจ้งว่าเธอจะไปเที่ยวบ้านของนายมาร์เซโล่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตที่บ้านของนายมาร์เซโล่ในที่สุด
เบื้องต้นชายบราซิลสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง นอกจากนี้ยังพบสารเสพติดในร่างกายด้วย ทำให้นายมาร์เซโช่โดนจับกุมเพิ่มเติมในคดีสารเสพติด โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมและหามูลเหตุที่แท้จริงในคดีดังกล่าวต่อไป
