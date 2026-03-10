ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:02 น.
83
ญาติ ร้องเพจดัง หมอดมยาทำพลาดทำหลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ ซ้ำรพ.ชี้รักษาตามมาตรฐาน-พบพิรุธปลอมลายเซ็น

เพจเฟซบุ๊ก “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ กรณีผู้ป่วยหญิงสูงอายุเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลรัฐระดับโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เสียชีวิต ขณะที่ญาติซึ่งเป็นแพทย์และอยู่ในห้องผ่าตัดด้วย เผยพฤติกรรมและคำพูดสุดอึ้งของวิสัญญีแพทย์ ซ้ำร้ายยังพบความผิดปกติในเอกสารใบยินยอมการรักษาอีกด้วย

คุณแม่ของผู้เสียหายเข้ารับการผ่าตัดตามปกติ มีญาติซึ่งเป็นแพทย์เช่นเดียวกันคอยสังเกตการณ์อยู่ในห้องผ่าตัด ระหว่างนั้นวิสัญญีแพทย์ได้ตัดสินใจทำหัตถการใส่สายเข้าหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอของคนไข้ โดยไม่มีการแจ้งหรือขอความยินยอมจากญาติก่อนหน้า ซึ่งมีการพยายามแทงสายอยู่หลายครั้งจนกระทั่งสายที่ใส่เข้าไปเกิดทะลุออกนอกหลอดเลือด ส่งผลให้คนไข้เสียเลือดจำนวนมากและมีความดันโลหิตตกอย่างรุนแรงเหลือเพียง 55/40 มิลลิเมตรปรอท เป็นเวลานานหลายชั่วโมง จนในที่สุดศัลยแพทย์ต้องตัดสินใจทำการผ่าตัดเปิดหน้าอกแบบฉุกเฉินเพื่อเข้าไปเย็บซ่อมแซมหลอดเลือดที่ได้รับความเสียหาย

ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย ญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ได้พยายามขอร้องวิสัญญีแพทย์ท่านนั้น ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีหัวใจและผู้สอนหลักสูตรกู้ชีพขั้นสูง ว่าให้ช่วยทำให้ความดันของคนไข้ขึ้นมาหน่อย เพราะเกรงว่าหากความดันต่ำอยู่นานจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณแม่

แต่กลับได้รับคำตอบกลับมาว่า “อยากได้ความดันเท่าไหร่เหรอ?” และเมื่อญาติขอร้องซ้ำอีกครั้งด้วยความกังวลว่าคนไข้จะไม่ฟื้น หมอดมยากลับตอบโต้ว่า “ไม่ต้องกลัวจะไม่ฟื้นนะ ตอนลงมีด…คุณแม่ยังขยับขาได้อยู่เลย”

หลังจากเหตุการณ์วิกฤตในวันนั้น อาการของคุณแม่ทรุดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเสียชีวิตในอีกเกือบหนึ่งเดือนต่อมา ตลอดระยะเวลาที่นอนพักรักษาตัว ญาติระบุว่าหมอดมยาคนดังกล่าวไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียน อธิบายเหตุการณ์ หรือพูดคุยกับครอบครัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว

หลังจากการสูญเสีย ทางครอบครัวได้ขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และต้องพบกับเรื่องน่าตกใจใน “ใบยินยอมในการดมยาสลบ” เนื่องจากลายเซ็นในช่องญาติผู้ให้ความยินยอม กลับกลายเป็นลายเซ็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดคือ ผลการสรุปของทางโรงพยาบาลที่ระบุว่า แพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้ว มีเพียงประเด็นเรื่องการสื่อสารกับญาติที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น บทสรุปนี้ทำให้ครอบครัวต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่สูญเสียชีวิตคนรักไปแบบนี้ ควรได้รับคำอธิบายที่โปร่งใสกว่านี้หรือไม่ และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนไข้และญาติ อาจไม่ใช่ความเสี่ยงจากการผ่าตัด แต่คือความรู้สึกที่ว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น กลับไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

