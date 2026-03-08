ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 11:57 น.
แฟ้มภาพ

สงครามอิหร่านวันที่ 8 กองทัพอิสราเอล โจมตีฐานเก็บเชื้อเพลิงหลายแห่งในอิหร่าน ขณะที่โดรนตกใส่ตึกระฟ้าในดูไบ คนขับรถเสียชีวิต ทรัมป์ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดหนัก หลังกองทัพอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงและไฟไหม้ขนาดใหญ่จนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม

กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้ยิงถล่มคลังเก็บเชื้อเพลิงหลายแห่ง ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟสูง ทำให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งเหนือเมืองหลวงของอิหร่าน คลิปวิดีโอในที่เกิดเหตุเผยให้เห็นเปลวไฟลุกท่วมอาคารที่ถูกโจมตีอย่างหนัก (ดูคลิป)

การโจมตีทางอากาศในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างปฏิบัติการร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ในคืนวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)
เปลวไฟลุกโชนจากคลังเก็บน้ำมันทางตอนใต้ของกรุงเตหะราน (AP Photo/Vahid Salemi)
ควันพวยพุ่งขึ้นจากการโจมตีทางอากาศในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างปฏิบัติการร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

ดูไบระทึก เศษซากโดรนตกใส่รถทำคนขับเสียชีวิต

เหตุการณ์ลุกลามไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยมีรายงานว่า คนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิต 1 ราย ในย่านอัล บาร์ชา (Al Barsha) กรุงดูไบ หลังจากสะเก็ดระเบิดและเศษซากจากการสกัดกั้นโดรนตกใส่รถยนต์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มควันลอยออกจากตึก “23 มาริน่า” ซึ่งเป็นอาคารสูง 88 ชั้น หลังถูกโจมตีระลอกใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยและไม่มีผู้เสียชีวิตจากจุดนี้

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอ้างว่า ประสบความสำเร็จในการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในย่านดูไบมารีนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “ทรู โพรมิส 4” ครั้งที่ 27 (คลิป)

ผู้คนเดินอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าดูไบมอลล์ ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 7 มี.ค.2026 (AP Photo/ Fatima Shbair)
เครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศของสายการบินเอมิเรตส์จากดูไบลงจอดที่สนามบินเพียร์สันในเมืองโทรอนโต เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 บนเครื่องมีชาวแคนาดาอย่างน้อย 50 คนที่จองที่นั่งโดยได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ซึ่งรัฐบาลกำลังให้ความช่วยเหลือชาวแคนาดาในการออกจากตะวันออกกลางท่ามกลางความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้น (Sammy Kogan /The Canadian Press via AP)
กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะเกิดการโจมตีทางอากาศในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 5 มี.ค. (AP Photo/Vahid Salemi)

ทรัมป์ซ้ำเติมอิหร่านคือ “ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง”

ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า อิหร่านกำลังถูกโจมตีอย่างหนักจนอยู่ในสภาพย่ำแย่ พร้อมระบุว่าอิหร่านไม่ใช่ “ขาใหญ่” ในภูมิภาคนี้อีกต่อไป แต่กลายเป็น “ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง” ซึ่งอาจต้องเผชิญกับสภาวะล่มสลายในอนาคต หากไม่ยอมจำนน

ขณะที่ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้กล่าวขอโทษประเทศเพื่อนบ้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่าการโจมตีที่ไปถูกทรัพย์สินของสหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับอาจเกิดจาก “ความผิดพลาดทางการสื่อสาร” ภายในกองทัพ พร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่มีเจตนาจะรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการสร้างสันติภาพในภูมิภาค

ทรัมป์ อิหร่านล่มสลาย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พูดคุยกับผู้สื่อข่าว พร้อมรัฐมนตรีกลาโหม พีท เฮกเซธ ระหว่างเดินทางบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน จากฐานทัพอากาศโดเวอร์ รัฐเดลาแวร์ ไปยังไมอามี 7 มี.ค. 2026 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

สรุปสถานการณ์ความสูญเสียเพิ่มเติม

อัปเดตสงครามอิหร่านวันที่ 8 อิสราเอลถล่มเตหะรานหนัก ยอดตายพุ่ง 1,332 ศพ อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อัลจาซีร่า โดยมีรายงานสลดว่ามีเด็กเสียชีวิตเกือบ 200 ราย จากการโจมตีที่ไปถูกสถานศึกษาและพื้นที่ชุมชน

เบรุต – การโจมตีของอิสราเอลใส่โรงแรมแห่งหนึ่งในเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บ 10 ราย

ดูไบ – คนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิต 1 รายจากเศษซากโดรน

สถิติความสูญเสียสะสม (8 มี.ค. 2026)

  • อิหร่าน ผู้เสียชีวิต 1,332 คน พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงเด็ก
  • เลบานอน เสียชีวิต 217 ราย ผลจากการโจมตีกลุ่มเฮซบอลลาห์
  • อิสราเอล เสียชีวิต 11 ศพ จากการถูกขีปนาวุธและโดรนตอบโต้
  • กองทัพสหรัฐฯ รายงาตัวเลขอยู่ที่ 6 ราย โดยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค
ทรัมป์ ทำความเคารพขณะที่ทีมทหารบกเคลื่อนย้ายหีบศพที่คลุมด้วยธงชาติ ซึ่งบรรจุร่างของสิบเอกเดคลัน โคดี้ อายุ 20 ปี จากเวสต์เดสโมอินส์ รัฐไอโอวา ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนที่ศูนย์บัญชาการในคูเวต หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ ฐานทัพอากาศโดเวอร์ รัฐเดลาแวร์ (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

ท่าทีของนานาชาติ

รัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ต่อสายตรงถึงผู้นำอิหร่านเพื่อแสดงความเสียใจ พร้อมมีรายงานว่ารัสเซียกำลังส่งข้อมูลข่าวกรองด้านพิกัดกองกำลังสหรัฐฯ ให้กับทางอิหร่าน

อังกฤษ นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ให้คำมั่นส่งเครื่องบินรบและเรือทำลายล้าง เพื่อช่วยป้องกันน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียและกาตาร์จากภัยคุกคามของอิหร่าน

วิกฤตมนุษยธรรม องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประเมินมีประชาชนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นแล้วกว่า 330,000 คนทั่วภูมิภาค ขณะที่เลบานอนมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 217 ราย จากการโจมตีของอิสราเอลใส่กลุ่มเฮซบอลลาห์.

ทรัมป์ ลงนามในประกาศแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านกิจกรรมอาชญากรรมของแก๊งค้ายาเสพติด ในการประชุมสุดยอดโล่แห่งอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ โรงแรมทรัมป์ เนชั่นแนล โดรัล ไมอามี เมืองโดรัล รัฐฟลอริดา (AP Photo/Rebecca Blackwell)
พ่อค้านั่งอยู่ที่แผงขายของของเขาใต้ภาพเหมือนของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ณ จัตุรัสทาจริช ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานของอิหร่าน 7 มีนาคม 2026 (AP Photo/Vahid Salemi)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

