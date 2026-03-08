ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย
สงครามอิหร่านวันที่ 8 กองทัพอิสราเอล โจมตีฐานเก็บเชื้อเพลิงหลายแห่งในอิหร่าน ขณะที่โดรนตกใส่ตึกระฟ้าในดูไบ คนขับรถเสียชีวิต ทรัมป์ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย
สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดหนัก หลังกองทัพอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงและไฟไหม้ขนาดใหญ่จนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้ยิงถล่มคลังเก็บเชื้อเพลิงหลายแห่ง ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟสูง ทำให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งเหนือเมืองหลวงของอิหร่าน คลิปวิดีโอในที่เกิดเหตุเผยให้เห็นเปลวไฟลุกท่วมอาคารที่ถูกโจมตีอย่างหนัก (ดูคลิป)
ดูไบระทึก เศษซากโดรนตกใส่รถทำคนขับเสียชีวิต
เหตุการณ์ลุกลามไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยมีรายงานว่า คนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิต 1 ราย ในย่านอัล บาร์ชา (Al Barsha) กรุงดูไบ หลังจากสะเก็ดระเบิดและเศษซากจากการสกัดกั้นโดรนตกใส่รถยนต์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มควันลอยออกจากตึก “23 มาริน่า” ซึ่งเป็นอาคารสูง 88 ชั้น หลังถูกโจมตีระลอกใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยและไม่มีผู้เสียชีวิตจากจุดนี้
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอ้างว่า ประสบความสำเร็จในการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในย่านดูไบมารีนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “ทรู โพรมิส 4” ครั้งที่ 27 (คลิป)
ทรัมป์ซ้ำเติมอิหร่านคือ “ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง”
ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า อิหร่านกำลังถูกโจมตีอย่างหนักจนอยู่ในสภาพย่ำแย่ พร้อมระบุว่าอิหร่านไม่ใช่ “ขาใหญ่” ในภูมิภาคนี้อีกต่อไป แต่กลายเป็น “ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง” ซึ่งอาจต้องเผชิญกับสภาวะล่มสลายในอนาคต หากไม่ยอมจำนน
ขณะที่ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้กล่าวขอโทษประเทศเพื่อนบ้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่าการโจมตีที่ไปถูกทรัพย์สินของสหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับอาจเกิดจาก “ความผิดพลาดทางการสื่อสาร” ภายในกองทัพ พร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่มีเจตนาจะรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการสร้างสันติภาพในภูมิภาค
สรุปสถานการณ์ความสูญเสียเพิ่มเติม
อัปเดตสงครามอิหร่านวันที่ 8 อิสราเอลถล่มเตหะรานหนัก ยอดตายพุ่ง 1,332 ศพ อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อัลจาซีร่า โดยมีรายงานสลดว่ามีเด็กเสียชีวิตเกือบ 200 ราย จากการโจมตีที่ไปถูกสถานศึกษาและพื้นที่ชุมชน
เบรุต – การโจมตีของอิสราเอลใส่โรงแรมแห่งหนึ่งในเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บ 10 ราย
ดูไบ – คนขับรถชาวปากีสถานเสียชีวิต 1 รายจากเศษซากโดรน
สถิติความสูญเสียสะสม (8 มี.ค. 2026)
- อิหร่าน ผู้เสียชีวิต 1,332 คน พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงเด็ก
- เลบานอน เสียชีวิต 217 ราย ผลจากการโจมตีกลุ่มเฮซบอลลาห์
- อิสราเอล เสียชีวิต 11 ศพ จากการถูกขีปนาวุธและโดรนตอบโต้
- กองทัพสหรัฐฯ รายงาตัวเลขอยู่ที่ 6 ราย โดยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค
ท่าทีของนานาชาติ
รัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ต่อสายตรงถึงผู้นำอิหร่านเพื่อแสดงความเสียใจ พร้อมมีรายงานว่ารัสเซียกำลังส่งข้อมูลข่าวกรองด้านพิกัดกองกำลังสหรัฐฯ ให้กับทางอิหร่าน
อังกฤษ นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ให้คำมั่นส่งเครื่องบินรบและเรือทำลายล้าง เพื่อช่วยป้องกันน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียและกาตาร์จากภัยคุกคามของอิหร่าน
วิกฤตมนุษยธรรม องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประเมินมีประชาชนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นแล้วกว่า 330,000 คนทั่วภูมิภาค ขณะที่เลบานอนมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 217 ราย จากการโจมตีของอิสราเอลใส่กลุ่มเฮซบอลลาห์.
