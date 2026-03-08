ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

จตุรงค์ มกจ๊ก รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยหน้าตาแจ่มใส แต่ยังร้องไห้-พูดไม่ได้ ชี้ตลกดังรับรู้ข่าวสารตลอด ยันไม่มีคบซ้อน บางคนไม่ใช่อย่างที่คิด วอนหยุดดราม่าทำคนป่วยเครียด
ส่งกำลังใจต่อเนื่อง กรณีตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) ตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ ฝั่งเพื่อนตลกและคนที่เคยร่วมงานเดินทางมาให้กำลังใจล้นหลาน ไม่ว่าจะเป็น วิลลี่ ผีก้าบก้าบ, แบม จณิสตา จรูญสมิทธิ์ รวมทั้ง จตุรงค์ มกจ๊ก หลังจากได้เข้าเยี่ยมแล้ว เจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ พร้อมแคปชั่นซึ้งว่า “เยี่ยมจาร..คิดถึง”
จตุรงค์ มกจ๊ก ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐบันเทิง ระบุว่า “ช่วยคนเจ็บ ช่วยคนพูดไม่ได้ เพราะคนพูดไม่ได้ไม่สิทธิแก้ตัว เพราะแก (เด๋อ ดอกสะเดา) รู้นะ แกเป็นดูข่าวและอยู่หน้าจอทีวีอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ที่จะ เถียงกันไปมา ทำให้แกเครียดและอาการแย่ลง ส่วนเรื่องกำลังใจตอนนี้มีแค่ลูกของเขา (เปิ้ล ณภัทร) ที่ดูแลเขา ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะมีคนว่าแก่ เพราะกระแสเริ่มเบาลง เริ่มเห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างไร เริ่มเข้าใจ เด๋อ ดอกสะเดา มากขึ้น”
จตุรงค์ อธิบายต่อว่า “ไม่มีผู้ชายคนไหนอยู่กับผู้หญิง 2 คนตั้งแต่เริ่มต้นจนแก่เฒ่า ไม่ซ้อนก็แล้วกัน” พร้อมอัปเดตอาการของ เด๋อ ดอกสะเดา ตอนนี้หน้าตาดีขึ้น สดใส แต่ยังร้องไห้เหมือนเดิม ตลกดังรู้ทุกอย่างเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้น เพราะเจาะคอ แต่ประสาทยังรับรู้เรื่องทุกอย่าง ฉะนั้นอยากให้ข่าวที่ทำให้แกสะเทือนใจเบา ๆ ลงบ้าง มาให้กำลังใจดีกว่า อย่าแสดงความคิดเห็นมั่ว ๆ บางทีตัวเองรู้แค่ฝั่งเดียว แล้วก็แสดงความเห็น พิมพ์โชว์ความสามารถ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างที่คุณคิด หลาย ๆ คนไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็แล้วกัน”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกียวข้อง
- จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว
- คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง
- แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: