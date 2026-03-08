ข่าวดาราบันเทิง

ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 11:26 น.
72
จตุรงค์ มกจ๊ก เยี่ยม เด๋อ ยังร้องไห้ พูดไม่ได้

จตุรงค์ มกจ๊ก รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยหน้าตาแจ่มใส แต่ยังร้องไห้-พูดไม่ได้ ชี้ตลกดังรับรู้ข่าวสารตลอด ยันไม่มีคบซ้อน บางคนไม่ใช่อย่างที่คิด วอนหยุดดราม่าทำคนป่วยเครียด

ส่งกำลังใจต่อเนื่อง กรณีตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) ตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ ฝั่งเพื่อนตลกและคนที่เคยร่วมงานเดินทางมาให้กำลังใจล้นหลาน ไม่ว่าจะเป็น วิลลี่ ผีก้าบก้าบ, แบม จณิสตา จรูญสมิทธิ์ รวมทั้ง จตุรงค์ มกจ๊ก หลังจากได้เข้าเยี่ยมแล้ว เจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ พร้อมแคปชั่นซึ้งว่า “เยี่ยมจาร..คิดถึง”

จตุรงค์ มกจ๊ก ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐบันเทิง ระบุว่า “ช่วยคนเจ็บ ช่วยคนพูดไม่ได้ เพราะคนพูดไม่ได้ไม่สิทธิแก้ตัว เพราะแก (เด๋อ ดอกสะเดา) รู้นะ แกเป็นดูข่าวและอยู่หน้าจอทีวีอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ที่จะ เถียงกันไปมา ทำให้แกเครียดและอาการแย่ลง ส่วนเรื่องกำลังใจตอนนี้มีแค่ลูกของเขา (เปิ้ล ณภัทร) ที่ดูแลเขา ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะมีคนว่าแก่ เพราะกระแสเริ่มเบาลง เริ่มเห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างไร เริ่มเข้าใจ เด๋อ ดอกสะเดา มากขึ้น”

จตุรงค์ อธิบายต่อว่า “ไม่มีผู้ชายคนไหนอยู่กับผู้หญิง 2 คนตั้งแต่เริ่มต้นจนแก่เฒ่า ไม่ซ้อนก็แล้วกัน” พร้อมอัปเดตอาการของ เด๋อ ดอกสะเดา ตอนนี้หน้าตาดีขึ้น สดใส แต่ยังร้องไห้เหมือนเดิม ตลกดังรู้ทุกอย่างเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้น เพราะเจาะคอ แต่ประสาทยังรับรู้เรื่องทุกอย่าง ฉะนั้นอยากให้ข่าวที่ทำให้แกสะเทือนใจเบา ๆ ลงบ้าง มาให้กำลังใจดีกว่า อย่าแสดงความคิดเห็นมั่ว ๆ บางทีตัวเองรู้แค่ฝั่งเดียว แล้วก็แสดงความเห็น พิมพ์โชว์ความสามารถ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างที่คุณคิด หลาย ๆ คนไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็แล้วกัน”

จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพจาก Instagram : jaturong_p

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย Line News

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

35 วินาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย ข่าว

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

6 นาที ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก เยี่ยม เด๋อ ยังร้องไห้ พูดไม่ได้ ข่าวดารา

ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สลด “น้องเก้า” เหลนสรพงษ์ ชาตรี จมคลองดับต่อหน้าเพื่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ฝากหลวงปู่ทวดกับผู้ปกครอง ข่าว

นร.หญิงปล่อยโฮ ฝาก “หลวงปู่ทวด” ก่อนเข้าสอบสุดท้ายติดต่อไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน อึดอัดเปิดคลิปโค้ชส้มเสียงไม่ได้ บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร่ำไห้ เปิดคลิปควรญครางไม่ได้ ‘โค้ชส้ม’ โต้มีสามีแล้ว ชอบเด็กไม่ใช่คนแก่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลอพงษ์ ซาร์ยีด ดราม่าธงไตรรงค์ ข่าวการเมือง

เปิดวอร์สนั่นโซเชียล! ปมธงไทยในสมรภูมิตะวันออกกลาง “ดร.เลอพงษ์” ปะทะเพจความมั่นคง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เคลมชัยชนะอ้างอิหร่านยอมจำนน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิปนาที “เต วรากร” รุดขอขมา อ.สกล มรสุมใจสงบ จบปมแยกทางหมอนทองวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา ข่าว

คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 3 69 ดูดวง

ไอเดียกระฉูด! 4 ราศี สมองแล่น คิดงานโปรเจกต์ใหม่ได้ปัง จนเพื่อนร่วมงานต้องยกนิ้วให้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ลงโรงงาน EV ข่าวต่างประเทศ

Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ทดลองงาน โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มยอดผลิตทุก 76 วินาที

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม ข่าว

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

1 วัน ที่แล้ว
ป้าสมนึกกัญญาเงิน ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ข่าวภูมิภาค

จบตำนาน “ป้าสมนึก” ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ยอดหญิงนักสู้มองไม่เห็นตั้งแต่ 5 ขวบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

1 วัน ที่แล้ว
ไอซ์ปรีชญา โนบราไอจี บันเทิง

ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 11:26 น.
72
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569

“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button