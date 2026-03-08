กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน
กัน จอมพลัง แจ้งความสาวกัมพูชาตั้งวงเล่นไผ่-หมิ่นเบื้องสูง หลังมีคนช่วยพาหนี ซัดแรง เนรคุณแผ่นดินทั้งที่ลูกเรียนฟรีจากภาษีคนไทย ลั่น ถ้าไม่ชอบก็กลับประเทศไป เตรียมล่าตัวถึงที่สุด ใครพบเบาะแสแจ้งด่วน
หลังจากที่ กัน จอมพลัง ประกาศตามหาตัวหญิงกัมพูชาตั้งวงเล่นไพ่อยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่งแบบไม่เคารพกฎหมายไทย เมื่อมีคนไทยเข้าไปตักเตือนกลับด่ากราด ทั้งยังโพสต์ข้อความเยาะเย้ยทหารไทยที่พลีชีพและลงภาพปลอมหมิ่นเบื้องสูง เจ้าตัวหากินในประเทศไทย แต่กลับไม่ให้เกียรติแถมดูหมิ่นกัน ฝั่งกัน จอมพลัง ลงพื้นที่ร่วมกับผกก. สน. ประเวศ แต่พบว่าหญิงคนดังกล่าวหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว หากใครพบเห็นสาเหตุแจ้งเบาะแสมาได้
ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากลงพื้นที่และตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่ามีคนช่วยพาหนี แต่เจ้าตัวไม่ปล่อยลอยนวล โดยเก็บหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความที่สน. ประเวศแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ
- ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท
- กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: