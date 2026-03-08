ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก
โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างอิหร่านยอมขอโทษเพื่อนบ้าน เพราะถูกสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีหนัก มอบฉายา ‘ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง’ ขู่ถล่มซ้ำเป้าหมายใหม่ให้สิ้นซาก
หลังจากที่ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ขอโทษกับการโจมตีทั่วภูมิภาค ยืนยันว่าเตหะรานจะไม่โจมตีรัฐข้างเคียงอีกและจะไม่ใช้ขีปนาวุธ เว้นแต่ประเทศเหล่านั้นจะโจมตีอิหร่าน พร้อมย้ำว่าไม่มีวันยอมจำนนให้กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social อ้างอิหร่านยอมแพ้ ขู่ซ้ำเตรียมโจมตีหนัก เล็งเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยแตะต้องมาก่อน หวังทำลายล้างให้สิ้นซาก
โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความว่า “อิหร่านกำลังถูกถล่มยับเยินสาหัส ได้ออกมาขอโทษและยอมจำนนต่อประเทศเพื่อนบ้านในตะวันออกกลางแล้ว โดยให้คำมั่นว่าจะไม่เปิดฉากยิงใส่ใครอีก คำสัญญานี้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะการโจมตีอย่างไม่ลดละของสหรัฐฯ และอิสราเอลเท่านั้น พวกเขา (อิหร่าน) เคยหวังที่จะยึดครองและปกครองตะวันออกกลาง
นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีที่อิหร่านต้องพ่ายแพ้ต่อประเทศรอบข้างในตะวันออกกลาง พวกเขากล่าวว่า ‘ขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์’ ผมก็ตอบกลับไปว่า ‘ด้วยความยินดี!’
อิหร่านไม่ใช่ ‘นักเลงโตแห่งตะวันออกกลาง’ อีกต่อไป แต่พวกเขาคือ ‘ผู้แพ้แห่งตะวันออกกลาง’ และจะเป็นเช่นนั้นไปอีกหลายทศวรรษ จนกว่าพวกเขาจะยอมจำนน หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะล่มสลายไปเลย
อิหร่านจะถูกถล่มอย่างหนัก เพราะพฤติกรรมอันเลวร้ายของอิหร่าน พื้นที่และกลุ่มคนที่ไม่เคยถูกพิจารณาเป็นเป้าหมายโจมตีมาก่อนหน้านี้จะถูกเล็งและมาพิจารณาเพื่อทำการทำลายล้างให้สิ้นซากและความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”
