สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1,100 ศพ บาดเจ็บอีก 6,000 ราย ขณะที่ทางสหรัฐฯ เสียชีวิต 6 ศพ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เครือข่ายข่าวสารเพื่อสิทธิมนุษยชน (HRANA) ได้รายงานถึงยอดเสียชีวิตในอิหร่าน หลังการสู้รบดำเนินเข้าสู่วันที่ 6
โดยทาง HRANA เปิดเผยว่าความรุนแรงครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,114 ศพ ในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็ก 183 ศพ ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี บาดเจ็บกว่า 6,000 นาย ขณะที่ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตแล้ว 6 นาย
HRANA กล่าวว่าการยิงขีปนาวุธในช่วงวันที่ผ่านมาตกใส่อาคารหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ เช่นโรงเรียนหรือสถานพยาบาลเป็นต้น
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตในปัจจุบันนั้นเข้าใกล้สงครามระหว่าง อิหร่าน อิสราเอล และ สหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2568 หรือที่เรียกว่าสงคราม 12 วัน โดยเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต 1,190 ศพ
