‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 16:12 น.
“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ประกาศกร้าว เตรียมเปิดปฏิบัติการ โค่นล้มรัฐบาลคิวบาเป็นเป้าหมายต่อไป ทันทีที่จบศึกอิหร่าน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าเตรียมใช้ไม้แข็งในการจัดการกับคิวบาเป็นรายต่อไป พร้อมทั้งระบุว่าปฏิบัติการโค่นล้มรัฐบาลคิวบาอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ภารกิจสงครามในอิหร่านเสร็จสิ้นลง โดยถ้อยแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการต้อนรับทีมฟุตบอล อินเตอร์ ไมอามี ที่ทำเนียบขาว

โดยผู้นำสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชม มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับคิวบานั้นน่าทึ่งมาก และเราคิดว่า เราอยากจะจบเรื่องนี้ (อิหร่าน) ให้ได้ก่อน แต่นั่นมันก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้น”

ที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์และพันธมิตรได้ดำเนินนโยบายกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกรุงฮาวานาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงสงครามอิหร่านระหว่างงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมอินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ แชมป์เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ปี 2025 ณ ห้องอีสต์รูม ทำเนียบขาว ในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Alex Brandon)

นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังได้ประกาศตัดเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบา ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกาะแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ภายหลังจากปฏิบัติการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่า การใช้ปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเวเนซุเอลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรือปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ในอิหร่าน ล้วนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลกว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในหลากหลายรูปแบบ ผมได้สร้างกองทัพและบูรณะขึ้นใหม่ในวาระแรกของผม และเรากำลังใช้มัน มากกว่าที่ผมอยากจะใช้ พูดตามตรงนะ แต่เมื่อเราใช้มัน เราพบว่ามันได้ผลแน่นอน”

ที่มา: ALJAZEERA

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

