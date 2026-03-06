‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’
“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ประกาศกร้าว เตรียมเปิดปฏิบัติการ โค่นล้มรัฐบาลคิวบาเป็นเป้าหมายต่อไป ทันทีที่จบศึกอิหร่าน
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าเตรียมใช้ไม้แข็งในการจัดการกับคิวบาเป็นรายต่อไป พร้อมทั้งระบุว่าปฏิบัติการโค่นล้มรัฐบาลคิวบาอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ภารกิจสงครามในอิหร่านเสร็จสิ้นลง โดยถ้อยแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการต้อนรับทีมฟุตบอล อินเตอร์ ไมอามี ที่ทำเนียบขาว
โดยผู้นำสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชม มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับคิวบานั้นน่าทึ่งมาก และเราคิดว่า เราอยากจะจบเรื่องนี้ (อิหร่าน) ให้ได้ก่อน แต่นั่นมันก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้น”
ที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์และพันธมิตรได้ดำเนินนโยบายกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกรุงฮาวานาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังได้ประกาศตัดเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบา ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกาะแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ภายหลังจากปฏิบัติการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่า การใช้ปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเวเนซุเอลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรือปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ในอิหร่าน ล้วนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลกว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม
โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในหลากหลายรูปแบบ ผมได้สร้างกองทัพและบูรณะขึ้นใหม่ในวาระแรกของผม และเรากำลังใช้มัน มากกว่าที่ผมอยากจะใช้ พูดตามตรงนะ แต่เมื่อเราใช้มัน เราพบว่ามันได้ผลแน่นอน”
