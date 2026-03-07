ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 10:41 น.
50
แฟ้มภาพ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มขึ้นแล้ว! ไมคอน คาร์โดโซ ปีกดาวรุ่งความหวังใหม่ของ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค ผู้เติบโตมาจากอคาเดมี่ในประเทศไทย สร้างเซอร์ไพรส์ประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในศึกบุนเดสลีกานัดพบมึนเช่นกลัดบัค ท่ามกลางเสียงปรบมือก้องสนามอลิอันซ์ อารีน่า

เป็นช่วงนาทีที่ต้องจดจำจริงๆ สำหรับ เจ้าหนูไมคอน ดักลาส คาร์โดโซ (Maycon Douglas Cardozo) แข้งวัย 17 ปี สลัดความตื่นเต้นทิ้งแล้วเดินลงสนามในฐานะผู้เล่นชุดใหญ่ของบาเยิร์น มิวนิค เป็นครั้งแรกในนาทีที่ 74 โดยเปลี่ยนตัวลงไปแทน หลุยส์ ดิอาซ ท่ามกลางสายตาของ แว็งซ็อง กอมปานี กุนซือที่เชื่อมั่นในพรสวรรค์ของเขา

สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (6 มี.ค.) “เสือใต้” บาเยิร์นฯ เป็นฝ่ายถล่มชนะ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ที่เหลือ 10 คน ไปขาดลอย 4-1 โดยในส่วนของไมคอนแม้จะได้อยู่ในสนามราว 16 นาที แต่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดั๊กลาส คาร์โดโซ่ อดีตศูนย์หน้าบราซิล ที่เคยมาค้าแข้งในไทยลีก ก็ถือว่าได้โอกาสในการแสดงฝีเท้าเป็นใบเบิกทางได้ไม่เบาทีเดียว โดยคะแนนจากเว็บไซค์ฮูสกอร์ส (Whoscored) ให้คะแนนเจ้าหนูรายนี้ไว้ที่ 6.1 แต้ม (ผ่านบอลสำเร็จ 92%) เท่ากับดาวเตะรุ่นพี่ที่เป็นสำรองด้วยกันอย่าง ราฟาเอล เกย์เรยโร ซึ่งลงสนามมาในเวลาไล่เลี่ยกัน

: ไมคอน คาร์โดโซ ดาวรุ่งบาเยิร์น มิวนิค วัย 17 ปี ประเดิมสนามนัดแรกในบุนเดสลีกา
ภาพ @FC Bayern München

ประวัติเจ้าหนู “ไมคอน คาร์โดโซ” ก่อนได้โอกาสบู๊ชุดใหญ่

เส้นทางของไมคอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เขาเกิดที่เซาเปาโล ประเทศบราซิล แต่ใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กเติบโตที่ ประเทศไทย ตามคุณพ่อที่มาค้าแข้งในไทยลีก (รอมูโล คาร์โดโซ หรือ ดักลาส) และเริ่มขัดเกลาฝีเท้ากับเอสทีบี สปอร์ตส ไทย บาวาเรีย (STB Sports Thai Bavaria Academy) อคาเดมี่ในไทย ที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับบาเยิร์น มิวนิค

พรสวรรค์ที่โดดเด่นทำให้เขาได้รับเลือกเข้าสู่โครงการบาเยิร์นโกบอล อคาเดมี (Bayern Global Academy) และต่อยอดไปยัง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ซึ่งที่นั่นเองที่เขาได้ร่วมงานกับตำนานอย่าง รอย มาคาย อดีตดาวยิงชาวดัตช์ที่เอ่ยปากชมว่า เจ้าหนูคนนี้มีเทคนิคที่แพรวพราว แม้จะมีส่วนสูงเพียง 165 ซม. แต่ความเร็วและความสามารถในการจบสกอร์ด้วยเท้าทั้งสองข้างนั้นหาตัวจับยาก

เส้นทางของไมคอนเกือบสะดุดลงเมื่ออาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เล่นงาน แต่เจ้าตัวก็พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ด้วยการกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมชุดสำรอง จน “กอมปานี” เรียกตัวขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ่อยครั้ง และเพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับยาวกับสโมสรไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ไมคอนตอนเซ็นสัญญากับบาเยิร์น มิวนิค
ภาพ @fcbayern.com

“เมื่อผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวหลังจบเกม ทุกคนเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับผม ผมมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากจริงๆ” ไมคอนกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังเกมนัดประเดิมสนาม

จุดเด่นของ ไมคอน คาร์โดโซ ที่น่าจับตามอง

ความสามารถทางเทคนิค (Technical Ability) – ทักษะเฉพาะตัวสูง คล่องแคล่ว และไปกับบอลได้ดี

ความสามารถรอบตัว (Versatility) – เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและขวา มีความเด็ดขาดในการจบสกอร์

สภาพจิตใจ (Mentality) – ความมุ่งมั่นสูง ปรับตัวเข้ากับระบบการซ้อมที่หนักหน่วงของเยอรมนีได้อย่างดีเยี่ยม

ก้าวแรกบนเวทีบุนเดสลีกาของไมคอนในวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องราวเหมือนในเทพนิยาย แต่มันคือผลลัพธ์ของพรสวรรค์บวกกับความพยายามอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนี่คือ “เพชรเม็ดงาม” ที่บาเยิร์น มิวนิค พร้อมจะเจียระไนให้เป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการฟุตบอลโลก.

ขอบคุณข้อมูล : fcbayern.com

ขอบคุณคลิปจาก : FC Bayern München

ดาวดวงใหม่ถือกำเนิดแล้ว! ไมคอน คาร์โดโซ่ เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพและประเดิมสนามให้กับบาเยิร์น มิวนิค
ภาพ Instagram @fcbayernpathway
แวงซองต์ กองปานี ให้รางวัลแก่ผู้มีพรสวรรค์ การก้าวขึ้นสู่เวทีบุนเดสลีกาของไมคอน คาร์โดโซ
ภาพ @FC Bayern München
นักเตะดาวรุ่งชาวบราซิลจากประเทศไทยประเดิมสนามให้บาเยิร์น มิวนิค
ภาพ @FC Bayern München

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

