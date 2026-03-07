ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มขึ้นแล้ว! ไมคอน คาร์โดโซ ปีกดาวรุ่งความหวังใหม่ของ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค ผู้เติบโตมาจากอคาเดมี่ในประเทศไทย สร้างเซอร์ไพรส์ประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในศึกบุนเดสลีกานัดพบมึนเช่นกลัดบัค ท่ามกลางเสียงปรบมือก้องสนามอลิอันซ์ อารีน่า
เป็นช่วงนาทีที่ต้องจดจำจริงๆ สำหรับ เจ้าหนูไมคอน ดักลาส คาร์โดโซ (Maycon Douglas Cardozo) แข้งวัย 17 ปี สลัดความตื่นเต้นทิ้งแล้วเดินลงสนามในฐานะผู้เล่นชุดใหญ่ของบาเยิร์น มิวนิค เป็นครั้งแรกในนาทีที่ 74 โดยเปลี่ยนตัวลงไปแทน หลุยส์ ดิอาซ ท่ามกลางสายตาของ แว็งซ็อง กอมปานี กุนซือที่เชื่อมั่นในพรสวรรค์ของเขา
สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (6 มี.ค.) “เสือใต้” บาเยิร์นฯ เป็นฝ่ายถล่มชนะ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ที่เหลือ 10 คน ไปขาดลอย 4-1 โดยในส่วนของไมคอนแม้จะได้อยู่ในสนามราว 16 นาที แต่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดั๊กลาส คาร์โดโซ่ อดีตศูนย์หน้าบราซิล ที่เคยมาค้าแข้งในไทยลีก ก็ถือว่าได้โอกาสในการแสดงฝีเท้าเป็นใบเบิกทางได้ไม่เบาทีเดียว โดยคะแนนจากเว็บไซค์ฮูสกอร์ส (Whoscored) ให้คะแนนเจ้าหนูรายนี้ไว้ที่ 6.1 แต้ม (ผ่านบอลสำเร็จ 92%) เท่ากับดาวเตะรุ่นพี่ที่เป็นสำรองด้วยกันอย่าง ราฟาเอล เกย์เรยโร ซึ่งลงสนามมาในเวลาไล่เลี่ยกัน
ประวัติเจ้าหนู “ไมคอน คาร์โดโซ” ก่อนได้โอกาสบู๊ชุดใหญ่
เส้นทางของไมคอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เขาเกิดที่เซาเปาโล ประเทศบราซิล แต่ใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กเติบโตที่ ประเทศไทย ตามคุณพ่อที่มาค้าแข้งในไทยลีก (รอมูโล คาร์โดโซ หรือ ดักลาส) และเริ่มขัดเกลาฝีเท้ากับเอสทีบี สปอร์ตส ไทย บาวาเรีย (STB Sports Thai Bavaria Academy) อคาเดมี่ในไทย ที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับบาเยิร์น มิวนิค
พรสวรรค์ที่โดดเด่นทำให้เขาได้รับเลือกเข้าสู่โครงการบาเยิร์นโกบอล อคาเดมี (Bayern Global Academy) และต่อยอดไปยัง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ซึ่งที่นั่นเองที่เขาได้ร่วมงานกับตำนานอย่าง รอย มาคาย อดีตดาวยิงชาวดัตช์ที่เอ่ยปากชมว่า เจ้าหนูคนนี้มีเทคนิคที่แพรวพราว แม้จะมีส่วนสูงเพียง 165 ซม. แต่ความเร็วและความสามารถในการจบสกอร์ด้วยเท้าทั้งสองข้างนั้นหาตัวจับยาก
เส้นทางของไมคอนเกือบสะดุดลงเมื่ออาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เล่นงาน แต่เจ้าตัวก็พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ด้วยการกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมชุดสำรอง จน “กอมปานี” เรียกตัวขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ่อยครั้ง และเพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับยาวกับสโมสรไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
“เมื่อผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวหลังจบเกม ทุกคนเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับผม ผมมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากจริงๆ” ไมคอนกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังเกมนัดประเดิมสนาม
จุดเด่นของ ไมคอน คาร์โดโซ ที่น่าจับตามอง
ความสามารถทางเทคนิค (Technical Ability) – ทักษะเฉพาะตัวสูง คล่องแคล่ว และไปกับบอลได้ดี
ความสามารถรอบตัว (Versatility) – เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและขวา มีความเด็ดขาดในการจบสกอร์
สภาพจิตใจ (Mentality) – ความมุ่งมั่นสูง ปรับตัวเข้ากับระบบการซ้อมที่หนักหน่วงของเยอรมนีได้อย่างดีเยี่ยม
ก้าวแรกบนเวทีบุนเดสลีกาของไมคอนในวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องราวเหมือนในเทพนิยาย แต่มันคือผลลัพธ์ของพรสวรรค์บวกกับความพยายามอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนี่คือ “เพชรเม็ดงาม” ที่บาเยิร์น มิวนิค พร้อมจะเจียระไนให้เป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการฟุตบอลโลก.
