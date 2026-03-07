ข่าวดาราบันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

เผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 12:41 น.
83
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพ @Facebook

มิตรภาพไม่เคยจางหาย! “แบม จณิสตา” อดีตพิธีกรคู่ขวัญรายการตีสิบ เปิดใจวินาทีตัดสินใจรุดเยี่ยมให้กำลังใจตลกชั้นครู “เด๋อ ดอกสะเดา” หลังทราบข่าวอาการป่วยและดราม่าครอบครัว เผยตอนแรกลังเลเพราะไม่ได้เจอกันนานเกือบ 30 ปี แต่สุดท้ายหัวใจนำทาง ย้ำ “อย่าลังเลที่จะสร้างความสุขให้ใครสักคน” ด้านลูกสาว “เปิ้ล ณภัทร” คอยดูแลพ่อไม่ห่าง

วานนี้ (6 มี.ค.) “แบม” จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ อดีตพิธีกรสาวคนเก่งผู้เคยร่วมงานกับตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ในรายการดังอย่าง “ตีสิบ” ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว หลังเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจรุ่นพี่คนสนิทที่กำลังเผชิญทั้งปัญหาด้านสุขภาพและกระแสข่าวร้อนในครอบครัว

แบมระบุว่า เธอเองรู้สึกลังเลใจอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเดินทางมาในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้ติดต่อกับ “พี่เด๋อ” มานานร่วม 30 ปีแล้ว แต่ด้วยความห่วงใยเมื่อทราบข่าวจึงตัดสินใจประสานงานกับทีมงานรายการตีสิบและคุณเปิ้ล ณภัทร ลูกสาวเพื่อขอเข้าเยี่ยม

“อย่าลังเล หากสิ่งที่เราทำมันคือการสร้างความสุขให้ใครบางคน” อดีตพิธีกรสาว วัย 53 ปี ระบุข้อความสั้นๆ แต่เปี่ยมความหมายถึงเจตนารมณ์ในการส่งต่อกำลังใจในวันที่ผู้ใหญ่ที่เคารพต้องการมากที่สุด

แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ด็อกสะเดา โดยมีลูกสาวดาวตลกอยู่ข้าง ๆ
ภาพ @Facebook

ทันทีที่เด๋อ ดอกสะเดา ได้เห็นใบหน้าของอดีตเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยอย่างแบม จณิสตา เจ้าตัวถึงกับเก็บความตื้นตันไว้ไม่ไม่อยู่ มีอาการดีใจจนน้ำตาคลอ เพราะไม่คาดคิดว่าคนในวงการที่เคยทำงานร่วมกันมานานจะยังคงระลึกถึงและเดินทางมาเยี่ยมเยียนถึงข้างเตียงในวันที่ยากลำบากเช่นนี้

การมาเยือนของแบม จณิสตา ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจตัวศิลปินอาวุโสเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความผูกพันของคนในวงการบันเทิงรุ่นก่อนที่ยังมีให้กันเสมอมา โดยก่อนหน้านี้ชื่อของ เด๋อ ดอกสะเดา กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลัง ปู กนกวรรณ อดีตภรรยาประกาศเลิกราโดยอ้างปมสามีแอบซุกโลกใบที่ 2 มายาวนานถึง 29 ปี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของเด๋อ ดอกสะเดา ออกมาปกป้องพ่อและชี้แจงความจริงอีกด้านว่า บิดาของตนไม่เคยจดทะเบียนสมรสซ้อนกับใคร นอกจากคุณแม่ที่หย่าขาดกันไปตั้งแต่ปี 2530

ยืนยันว่า ปัจจุบันเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ดูแลปรนนิบัติคุณพ่อในยามแก่ชราและเจ็บป่วยอย่างเต็มกำลัง (ดูคลิป).

แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ด็อกสะเดา ตำนานตลกผู้ป่วยหนัก
ภาพ Facebook @janista.charoonsmith

บันเทิงไทยที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2026

