สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้
สัมภาษณ์พิเศษกับ มานูเอล นอยเออร์ (Manuel Neuer) ผู้รักษาประตูระดับตำนานของ FC Bayern München และทีมชาติเยอรมนี ที่ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทีมปัจจุบัน ความคาดหวังในฤดูกาลนี้ และหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ตั้งแต่เป้าหมายส่วนตัวไปจนถึงการเตรียมตัวสำหรับเกมสำคัญในลีกและฟุตบอลยุโรป
Q: คุณมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับ FC Bayern München มาหลายยุคหลายสมัย อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมชุดปัจจุบันพิเศษกว่าที่ผ่านมา?
A: ทีมชุดนี้มีคุณภาพที่ดีมาก และเรารู้สึกเหมือนได้ผู้เล่นใหม่กลับมาอีกสองคน นั่นคือ Jamal Musiala และ Alphonso Davies ภาพรวมของทีมตอนนี้ดูดีมาก และเรามีครึ่งฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยม เพราะเราสามารถต่อยอดโมเมนตัมที่สร้างไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ได้ ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือเรายังต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงคริสต์มาส หากทำได้ตามนั้น ครึ่งฤดูกาลนี้ก็จะถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้ว
Q: ทีมรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่ Jamal Musiala ซึ่งเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูง จะกลับมาร่วมทีมเร็ว ๆ นี้?
A: พวกเราตั้งตารออย่างมาก Jamal มายืนดูการซ้อมอยู่ข้างสนามหลายครั้ง เขาไม่ใช่คนที่แยกตัวไปฟื้นฟูร่างกายเพียงลำพัง แต่เลือกที่จะอยู่กับทีม ในฐานะนักเตะและกัปตันทีม เรารับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเขา เขาอยากกลับมาซ้อมกับทีมให้เร็วที่สุด
เช่นเดียวกับ Alphonso ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังเข้าสู่กระบวนการกลับมาลงฝึกซ้อม และผมคิดว่าในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า เราน่าจะได้เห็นพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความฟิต และให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดี
Q: สปิริตและคุณภาพของทีมในตอนนี้ สามารถเปรียบเทียบกับทีมแชมป์ปี 2013 และ 2020 ได้หรือไม่ และคุณคิดว่าฤดูกาลนี้ Bayern จะไปได้ไกลแค่ไหน รวมถึงในเวทียุโรป?
A: ฟุตบอลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผมจึงไม่คิดว่าเราควรเปรียบเทียบทีมในแต่ละยุค สำหรับผม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสปิริตภายในทีม และตอนนี้มันมีอยู่อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่นักเตะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมโค้ชและสตาฟฟ์ทุกคน เราทุกคนพยายามทำในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้บรรยากาศโดยรวมดีและเราทุกคนคิดบวก เราต้องการนำพลังงานแบบนี้ไปใช้ในการแข่งขัน และให้การทำงานร่วมกันระหว่างนักเตะ โค้ช และทีมงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นไปได้ดี และเราก็อยากรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อสร้างความสำเร็จให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้
Q: คุณมองสไตล์การเป็นผู้นำของ Vincent Kompany ในฐานะโค้ชอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากโค้ชระดับท็อปคนอื่น ๆ?
A: Kompany ได้รับการยอมรับจากนักเตะทุกคน เพราะเรารู้ดีว่าเขาเคยเล่นในระดับสูงแค่ไหน และเขาไม่ได้ห่างจากเรามากนักเขาเริ่มต้นอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย เคยเป็นทั้งนักเตะและโค้ช ทำให้เข้าใจฟุตบอลยุคใหม่เป็นอย่างดี เขาใส่ใจทุกรายละเอียด มีความชัดเจนในแนวคิด ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจและความเด็ดขาด เป้าหมายของเขาคือการสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็เปิดรับความคิดเห็น การพูดคุย และดูแลนักเตะอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้กำลังใจหรือสอบถามอาการนักเตะที่บาดเจ็บ แม้จะมีภาระมาก เขาก็จัดการงานสื่อได้ดีมาก เขาเป็นโค้ชหนุ่มของ Bayern ที่มีเรื่องดีๆมากมายให้พูดถึง
Q: Stuttgart ยังไม่แพ้ใครในบ้านฤดูกาลนี้ และถือเป็นหนึ่งในทีมเหย้าที่แข็งแกร่งที่สุด สิ่งนี้ส่งผลต่อการเตรียมทีมของ Bayern อย่างไร?
A: เราเคยไปเยือน Stuttgart มาแล้วในเกมซูเปอร์คัพ เรารู้ตั้งแต่แรกว่าจะเป็นเกมที่ยาก แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า การเล่นที่ Stuttgart ในเดือนธันวาคมไม่ใช่เรื่องง่าย ผมยังจำเกมที่ Thiago เป็นผู้ชนะในวินาทีสุดท้ายได้ดี และเมื่อไม่นานมานี้ เกมกับ St. Pauli ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องมีสมาธิจนถึงที่สุด คุณต้องมั่นใจ รักษาพลังบวก และเชื่อมั่นว่าจะไม่แพ้เกม เราทำสิ่งนี้ได้ดีในเกมล่าสุด และนั่นคือสิ่งที่เราควรทำได้อีกครั้งที่ Stuttgart เรารู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และมีโค้ชที่เตรียมพร้อมมาดีเสมอเมื่อเจอกับ Bayern München
Q: คุณลงเล่นในบุนเดสลีกาไปแล้ว 534 นัด ใกล้สถิติของ Oliver Kahn ที่ 557 นัด คุณตั้งเป้าจะทำลายสถิตินั้นหรือไม่?
A: ผมไม่แน่ใจ ผมไม่เคยวางเป้าหมายอาชีพของตัวเองไว้บนพื้นฐานของการทำลายสถิติ ผมคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จกับทีมสำคัญกว่า สำหรับผม ไม่ใช่เรื่องของการลงเล่นมากกว่าคนอื่น Oliver Kahn คือหนึ่งในตำนานอย่างแท้จริง เขามีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยม ผมจะโฟกัสที่ตัวเอง สุขภาพ และฟอร์มการเล่น ตราบเท่าที่ผมยังมีความสุขกับฟุตบอล
Q: มีรายงานว่าคุณและสโมสรอาจพิจารณาขยายสัญญา คุณมีภาพในใจหรือไม่ว่าจะสวมเสื้อ Bayern ต่อไปอีกนานแค่ไหน?
A: ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวอะไรเป็นพิเศษ อย่างที่บอก ผมใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ตอนนี้ผมอยากจบครึ่งฤดูกาลแรกให้ดีที่สุด จากนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ในเดือนมกราคม พยายามออกสตาร์ตให้ดี เล่นต่อเนื่องจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคม แล้วค่อยดูสถานการณ์กันอีกครั้ง
Q: ปลายฤดูกาลยังมีฟุตบอลโลก 2026 หลายเสียงเรียกร้องให้คุณกลับมาทีมชาติเยอรมนีอีกครั้ง คุณคิดเห็นอย่างไร?
A: ณ ตอนนี้จุดยืนของผมยังเหมือนเดิม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการโฟกัสกับสโมสรของผม ผมมีหน้าที่สำคัญกับ Bayern และตั้งตารอช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล เพราะเรายังควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง และมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้
