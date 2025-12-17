ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:31 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:33 น.
55

สัมภาษณ์พิเศษกับ มานูเอล นอยเออร์ (Manuel Neuer) ผู้รักษาประตูระดับตำนานของ FC Bayern München และทีมชาติเยอรมนี ที่ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทีมปัจจุบัน ความคาดหวังในฤดูกาลนี้ และหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ตั้งแต่เป้าหมายส่วนตัวไปจนถึงการเตรียมตัวสำหรับเกมสำคัญในลีกและฟุตบอลยุโรป

Q: คุณมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับ FC Bayern München มาหลายยุคหลายสมัย อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมชุดปัจจุบันพิเศษกว่าที่ผ่านมา?

A: ทีมชุดนี้มีคุณภาพที่ดีมาก และเรารู้สึกเหมือนได้ผู้เล่นใหม่กลับมาอีกสองคน นั่นคือ Jamal Musiala และ Alphonso Davies ภาพรวมของทีมตอนนี้ดูดีมาก และเรามีครึ่งฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยม เพราะเราสามารถต่อยอดโมเมนตัมที่สร้างไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ได้ ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือเรายังต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงคริสต์มาส หากทำได้ตามนั้น ครึ่งฤดูกาลนี้ก็จะถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้ว

Q: ทีมรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่ Jamal Musiala ซึ่งเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูง จะกลับมาร่วมทีมเร็ว ๆ นี้?

A: พวกเราตั้งตารออย่างมาก Jamal มายืนดูการซ้อมอยู่ข้างสนามหลายครั้ง เขาไม่ใช่คนที่แยกตัวไปฟื้นฟูร่างกายเพียงลำพัง แต่เลือกที่จะอยู่กับทีม ในฐานะนักเตะและกัปตันทีม เรารับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเขา เขาอยากกลับมาซ้อมกับทีมให้เร็วที่สุด

เช่นเดียวกับ Alphonso ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังเข้าสู่กระบวนการกลับมาลงฝึกซ้อม และผมคิดว่าในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า เราน่าจะได้เห็นพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความฟิต และให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดี

Q: สปิริตและคุณภาพของทีมในตอนนี้ สามารถเปรียบเทียบกับทีมแชมป์ปี 2013 และ 2020 ได้หรือไม่ และคุณคิดว่าฤดูกาลนี้ Bayern จะไปได้ไกลแค่ไหน รวมถึงในเวทียุโรป?

A: ฟุตบอลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผมจึงไม่คิดว่าเราควรเปรียบเทียบทีมในแต่ละยุค สำหรับผม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสปิริตภายในทีม และตอนนี้มันมีอยู่อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่นักเตะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมโค้ชและสตาฟฟ์ทุกคน เราทุกคนพยายามทำในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้บรรยากาศโดยรวมดีและเราทุกคนคิดบวก เราต้องการนำพลังงานแบบนี้ไปใช้ในการแข่งขัน และให้การทำงานร่วมกันระหว่างนักเตะ โค้ช และทีมงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นไปได้ดี และเราก็อยากรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อสร้างความสำเร็จให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้

Credit : FC Bayern München

Q: คุณมองสไตล์การเป็นผู้นำของ Vincent Kompany ในฐานะโค้ชอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากโค้ชระดับท็อปคนอื่น ๆ?

A: Kompany ได้รับการยอมรับจากนักเตะทุกคน เพราะเรารู้ดีว่าเขาเคยเล่นในระดับสูงแค่ไหน และเขาไม่ได้ห่างจากเรามากนักเขาเริ่มต้นอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย เคยเป็นทั้งนักเตะและโค้ช ทำให้เข้าใจฟุตบอลยุคใหม่เป็นอย่างดี เขาใส่ใจทุกรายละเอียด มีความชัดเจนในแนวคิด ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจและความเด็ดขาด เป้าหมายของเขาคือการสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็เปิดรับความคิดเห็น การพูดคุย และดูแลนักเตะอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้กำลังใจหรือสอบถามอาการนักเตะที่บาดเจ็บ แม้จะมีภาระมาก เขาก็จัดการงานสื่อได้ดีมาก เขาเป็นโค้ชหนุ่มของ Bayern ที่มีเรื่องดีๆมากมายให้พูดถึง

Q: Stuttgart ยังไม่แพ้ใครในบ้านฤดูกาลนี้ และถือเป็นหนึ่งในทีมเหย้าที่แข็งแกร่งที่สุด สิ่งนี้ส่งผลต่อการเตรียมทีมของ Bayern อย่างไร?

A: เราเคยไปเยือน Stuttgart มาแล้วในเกมซูเปอร์คัพ เรารู้ตั้งแต่แรกว่าจะเป็นเกมที่ยาก แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า การเล่นที่ Stuttgart ในเดือนธันวาคมไม่ใช่เรื่องง่าย ผมยังจำเกมที่ Thiago เป็นผู้ชนะในวินาทีสุดท้ายได้ดี และเมื่อไม่นานมานี้ เกมกับ St. Pauli ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องมีสมาธิจนถึงที่สุด คุณต้องมั่นใจ รักษาพลังบวก และเชื่อมั่นว่าจะไม่แพ้เกม เราทำสิ่งนี้ได้ดีในเกมล่าสุด และนั่นคือสิ่งที่เราควรทำได้อีกครั้งที่ Stuttgart เรารู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และมีโค้ชที่เตรียมพร้อมมาดีเสมอเมื่อเจอกับ Bayern München

Q: คุณลงเล่นในบุนเดสลีกาไปแล้ว 534 นัด ใกล้สถิติของ Oliver Kahn ที่ 557 นัด คุณตั้งเป้าจะทำลายสถิตินั้นหรือไม่?

A: ผมไม่แน่ใจ ผมไม่เคยวางเป้าหมายอาชีพของตัวเองไว้บนพื้นฐานของการทำลายสถิติ ผมคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จกับทีมสำคัญกว่า สำหรับผม ไม่ใช่เรื่องของการลงเล่นมากกว่าคนอื่น Oliver Kahn คือหนึ่งในตำนานอย่างแท้จริง เขามีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยม ผมจะโฟกัสที่ตัวเอง สุขภาพ และฟอร์มการเล่น ตราบเท่าที่ผมยังมีความสุขกับฟุตบอล

Credit : FC Bayern München

Q: มีรายงานว่าคุณและสโมสรอาจพิจารณาขยายสัญญา คุณมีภาพในใจหรือไม่ว่าจะสวมเสื้อ Bayern ต่อไปอีกนานแค่ไหน?

A: ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวอะไรเป็นพิเศษ อย่างที่บอก ผมใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ตอนนี้ผมอยากจบครึ่งฤดูกาลแรกให้ดีที่สุด จากนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ในเดือนมกราคม พยายามออกสตาร์ตให้ดี เล่นต่อเนื่องจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคม แล้วค่อยดูสถานการณ์กันอีกครั้ง

Q: ปลายฤดูกาลยังมีฟุตบอลโลก 2026 หลายเสียงเรียกร้องให้คุณกลับมาทีมชาติเยอรมนีอีกครั้ง คุณคิดเห็นอย่างไร?

A: ณ ตอนนี้จุดยืนของผมยังเหมือนเดิม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการโฟกัสกับสโมสรของผม ผมมีหน้าที่สำคัญกับ Bayern และตั้งตารอช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล เพราะเรายังควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง และมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม ข่าว

FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์โค้ดคือ การเก็บข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ ข่าว

บาร์โค้ดคืออะไร? คู่มือบาร์โค้ดสินค้าสำหรับร้านโชห่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บ้านเดชอิศม์&quot; ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม ข่าวการเมือง

“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 ท่องเที่ยว

วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 เริ่มต้นแค่ 1 แต้ม จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกง RoV ตาสว่างวันนี้ ใช้ร่างทรง ลวงโลกเป็นเทพมาตลอด ข่าวกีฬา

โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกงซีเกมส์ ตาสว่างวันนี้ คาดใช้ร่างทรงลวงโลกเป็นเทพ RoV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้ตัวร่างทรงแล้ว ใครเล่นแทน Tokyogurl เช็กประวัติ พบ เป็นระดับเซมิโปร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม เศรษฐกิจ

ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังคับอัปเกรด iOS-Android จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ข่าว

เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย “จ่าเขมรขี้เมา” ยังอยู่ดี หลังเคยกร่างใส่ทหารไทย เซ็งถูกไทยยึดช่องอานม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า “โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจากซีเกมส์ 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:31 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:33 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์จากมิตรแท้โชห่วยทำอย่างไรบ้าง

โปรแกรมพาร์ทเนอร์พิเศษจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button