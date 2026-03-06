เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมจ้างอุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป โยงคลิปหลุดอดีตเมีย แฉพลั้งมือซ้อมหนักจนเสียชีวิต
จากคดีสะเทือนขวัญอุ้มฆ่าเผานั่งยาง นายรุทธ์ หรือ “ผจก.ท็อป” ซึ่งตำรวจได้จับกุม “นายสรวีย์” ผู้บงการ และ “น.ส.เบญญาภา” คนสนิทไปแล้วนั้น ล่าสุด เพจข่าวชื่อดังอย่าง “บิ๊กเกรียน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงเล่านิทานเพื่อสรุปเบื้องหลังและแรงจูงใจของคดีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การบางส่วนที่ตำรวจเคยเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้
1. ชนวนเหตุจาก “คลิปหลุด”
เพจบิ๊กเกรียนระบุว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากกรณีที่มีคลิปของอดีตภรรยาหลุดว่อนโซเชียล ทำให้คนเป็นอดีตสามี (นายสรวีย์) เกิดความโกรธแค้นและต้องการสืบหาตัวการว่าใครเป็นคนปล่อยคลิป และปัจจุบันอดีตภรรยากำลังคบหาอยู่กับใคร
2. สั่งคนสนิทจ้างนักสืบ
เมื่อต้องการรู้ความจริง อดีตสามีจึงได้สั่งการให้หญิงคนสนิทที่เปรียบเสมือนเลขาฯ (คาดว่าเป็น น.ส.เบญญาภา ไปจัดการสืบเรื่องนี้ เลขาฯ จึงไปว่าจ้างทีมนักสืบเอกชน ซึ่งข้อมูลสุดช็อกที่เพจดังแฉคือ ในทีมนักสืบเอกชนนี้มี จ.ส.ต. สังกัดตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) ร่วมรับงานอยู่ด้วยก่อนแล้ว
3. จ้างแก๊งอุ้ม 3 แสนบาท หวังแค่สั่งสอนและหาคลิป
เมื่อทีมนักสืบสืบจนรู้ว่าผู้ชายที่มาติดพันอดีตภรรยาคือ “ผจก.ท็อป” จึงได้มีการว่าจ้าง ว่าที่ ร.ต.ภูเมธ หรือ “ไอ้อาร์ท” (หัวหน้าทีมอุ้มที่กำลังหนีไปลาว) ในราคา 300,000 บาท เพื่อให้จัดหาทีมงานไปดักอุ้มตัวเป้าหมาย มีจุดประสงค์หลักคือ นำตัวมาเค้นถามหาคลิปวิดีโอ และต้องการสั่งสอนในเชิงหึงหวงว่า “เมียข้าใครอย่าแตะ”
4. พลั้งมือซ้อมหนักจนเสียชีวิต
เพจดังปิดท้ายนิทานเรื่องนี้ว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลงมือทำร้ายร่างกาย (ตุ๊บตั๊บ) ผจก.ท็อป หนักมือเกินไปจนทำให้เหยื่อเสียชีวิตในที่สุด นำมาสู่การวางแผนนำศพไปเผาอำพรางที่จังหวัดลพบุรีเพื่อหนีความผิด
ข้อมูลจากเพจบิ๊กเกรียน ถือว่าสอดคล้องกับคำแถลงของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม (ผบช.น.) ก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่า นายสรวีย์รับสารภาพว่าจ้างวานจริงแต่ “ไม่ได้สั่งให้เอาชีวิต” และสั่งให้ทีมอุ้มไป “ชิงโทรศัพท์มือถือ” เพื่อหาคลิปลับให้ได้
