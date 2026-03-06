ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 17:32 น.
73
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมจ้างอุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป โยงคลิปหลุดอดีตเมีย แฉพลั้งมือซ้อมหนักจนเสียชีวิต

จากคดีสะเทือนขวัญอุ้มฆ่าเผานั่งยาง นายรุทธ์ หรือ “ผจก.ท็อป” ซึ่งตำรวจได้จับกุม “นายสรวีย์” ผู้บงการ และ “น.ส.เบญญาภา” คนสนิทไปแล้วนั้น ล่าสุด เพจข่าวชื่อดังอย่าง “บิ๊กเกรียน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงเล่านิทานเพื่อสรุปเบื้องหลังและแรงจูงใจของคดีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การบางส่วนที่ตำรวจเคยเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้

1. ชนวนเหตุจาก “คลิปหลุด”

เพจบิ๊กเกรียนระบุว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากกรณีที่มีคลิปของอดีตภรรยาหลุดว่อนโซเชียล ทำให้คนเป็นอดีตสามี (นายสรวีย์) เกิดความโกรธแค้นและต้องการสืบหาตัวการว่าใครเป็นคนปล่อยคลิป และปัจจุบันอดีตภรรยากำลังคบหาอยู่กับใคร

2. สั่งคนสนิทจ้างนักสืบ

เมื่อต้องการรู้ความจริง อดีตสามีจึงได้สั่งการให้หญิงคนสนิทที่เปรียบเสมือนเลขาฯ (คาดว่าเป็น น.ส.เบญญาภา ไปจัดการสืบเรื่องนี้ เลขาฯ จึงไปว่าจ้างทีมนักสืบเอกชน ซึ่งข้อมูลสุดช็อกที่เพจดังแฉคือ ในทีมนักสืบเอกชนนี้มี จ.ส.ต. สังกัดตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) ร่วมรับงานอยู่ด้วยก่อนแล้ว

3. จ้างแก๊งอุ้ม 3 แสนบาท หวังแค่สั่งสอนและหาคลิป

เมื่อทีมนักสืบสืบจนรู้ว่าผู้ชายที่มาติดพันอดีตภรรยาคือ “ผจก.ท็อป” จึงได้มีการว่าจ้าง ว่าที่ ร.ต.ภูเมธ หรือ “ไอ้อาร์ท” (หัวหน้าทีมอุ้มที่กำลังหนีไปลาว) ในราคา 300,000 บาท เพื่อให้จัดหาทีมงานไปดักอุ้มตัวเป้าหมาย มีจุดประสงค์หลักคือ นำตัวมาเค้นถามหาคลิปวิดีโอ และต้องการสั่งสอนในเชิงหึงหวงว่า “เมียข้าใครอย่าแตะ”

4. พลั้งมือซ้อมหนักจนเสียชีวิต

เพจดังปิดท้ายนิทานเรื่องนี้ว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลงมือทำร้ายร่างกาย (ตุ๊บตั๊บ) ผจก.ท็อป หนักมือเกินไปจนทำให้เหยื่อเสียชีวิตในที่สุด นำมาสู่การวางแผนนำศพไปเผาอำพรางที่จังหวัดลพบุรีเพื่อหนีความผิด

ข้อมูลจากเพจบิ๊กเกรียน ถือว่าสอดคล้องกับคำแถลงของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม (ผบช.น.) ก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่า นายสรวีย์รับสารภาพว่าจ้างวานจริงแต่ “ไม่ได้สั่งให้เอาชีวิต” และสั่งให้ทีมอุ้มไป “ชิงโทรศัพท์มือถือ” เพื่อหาคลิปลับให้ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 6 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

40 วินาที ที่แล้ว
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15 บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

10 นาที ที่แล้ว
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

19 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

51 นาที ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน บันเทิง

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ทรัมป์&#039; แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม &#039;คิวบา&#039; เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ &#039;อิหร่าน&#039; ข่าวต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้ ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บันเทิง

เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขุดประวัติ “สรวีย์” สั่งอุ้มฆ่า “ผู้จัดการท็อป” ดีกรีคนการเมือง-อดีตสามีสาวคดีดัง 9 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 17:32 น.
73
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 6 มีนาคม 2569

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button