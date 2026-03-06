เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

ข่าวอาชญากรรม

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:28 น.
สรุปมหากาพย์คดีอุ้มฆ่าเผานั่งยาง “ผู้จัดการท็อป” สางปมรักซ้อน สู่การรวบตัวการใหญ่ เปิดรายชื่อทีมสังหาร 8 คน

นับเป็นคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญประชาชนทั้งประเทศกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับกรณีของนายรุทธ์ หรือ “ท็อป” ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ถูกแก๊งคนร้ายบุกอุ้มตัวไปอย่างอุกอาจกลางวันแสกๆ ย่านรัชดาภิเษก ซอย 18

ในเวลาต่อมาพบร่างของเขาถูกฆาตกรรม เผาอำพรางศพอย่างโหดเหี้ยมภายในตึกร้างที่จังหวัดลพบุรี ล่าสุดคดีนี้มีความคืบหน้า ทั้งการจับกุมผู้บงการและการเปิดเผยรายชื่อทีมอุ้มครบทั้งแก๊ง

รวบตัวการใหญ่คาบ้านพัก พร้อมเจอข้อหาหนัก

การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การขอศาลอนุมัติหมายจับตัวการใหญ่ 2 ราย คือ “นายสรวีย์” และ “นางสาวเบญญาภา” (เบ็น) เจ้าหน้าที่สามารถบุกเข้าจับกุมตัวทั้งคู่ได้เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ขณะที่ทั้งสองกำลังเตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก

นายสรวีย์ และนางเบ็นถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทง ได้แก่ เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ข่มขืนใจผู้อื่นโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, กักขังหน่วงเหนี่ยว, ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยใช้ยานพาหนะ, ทำลายหรือเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย และข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

เปิดรายชื่อ 8 ทีมสังหาร

สำหรับขบวนการที่รับจ้างมาลงมืออุ้มคุณท็อปนั้น ตำรวจสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด 8 ราย แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ขณะนี้ 7 รายถูกจับกุมตัวและส่งศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

คนที่ 1 คือ ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ หรือ ขวัญ อาชีพบอดี้การ์ด ทำหน้าที่ขับรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว

คนที่ 2 คือ นายพงศ์สิทฐ์ หรือ เป้ ทำหน้าที่ขับรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทาดำ

คนที่ 3 คือ นายบุญญพัฒน์ หรือ สันติ ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถของคุณท็อปเพื่อสร้างสถานการณ์

คนที่ 4 คือ นายจักรพันธ์ หรือ เจ ทำหน้าที่ถือแฟ้มข้อมูลประวัติของเป้าหมาย

คนที่ 5, 6 และ 7 คือ นายเผ่าทอง (อั้ม), นายอภิสิทธิ์ (ปอร์น) และนายสิทธิโชค (แบ๊ค) เป็นทีมที่นั่งประกบอยู่ในรถฟอร์จูนเนอร์สีเทาดำ

ส่วนผู้ต้องหารายที่ 8 ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญ เป็นคนประสานงานรับงานมา คือ ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ หรือ ไอ้อาร์ท ขณะนี้เป็นเพียงคนเดียวที่ยังหลบหนีลอยนวล มีรายงานว่าได้หลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวแล้ว

ปมรักซ้อนซ่อนเงื่อน ชนวนเหตุมรณะ

นอกจากประเด็นการว่าจ้างอุ้มฆ่าแล้ว คดีนี้ยังโยงใยไปถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของคุณท็อปที่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องถึงสองคน คนแรกคือ “ก้อย” ว่าที่เจ้าสาวที่คบหากันมานาน 6 ปีแบบให้เกียรติและไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ทันทีที่ฝ่ายชายหายตัวไปเพียง 3-4 วัน เธอก็มีลางสังหรณ์และตัดสินใจยกเลิกงานแต่งทันที ยิ่งเมื่อมารู้ว่าฝ่ายชายมีโลกอีกใบ เธอก็ยอมรับว่าโกรธจนร้องไห้ไม่ออก และมองว่าเป็นบุญแล้วที่ไม่ได้แต่งงานด้วย

โลกใบที่สองคือ “จีน่า” เพื่อนที่รู้จักกันมานาน 30 ปี ซึ่งยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายเพราะความสงสาร รู้ดีว่าเขากำลังจะแต่งงาน ชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องชู้สาว เป็นเพราะ “นายสรวีย์” ผู้บงการที่ถูกจับกุมนั้น อดีตเคยเป็นคนที่คบหาดูใจกับจีน่ามาก่อน แม้จีน่าจะยืนยันว่าเลิกรากันไปนานนับสิบปีแล้ว ส่วนคลิปวิดีโอลับก็ไม่ใช่ต้นเหตุของการสั่งตาย พร้อมปฏิเสธว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ จีน่ายังได้ทิ้งประเด็นใหม่ให้ตำรวจสืบสวนต่อ ว่าผู้ตายเคยบ่นเรื่องพี่ชายกำลังมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวนายภูเมธที่หลบหนีไปลาวให้ได้ เพื่อนำตัวมาสอบปากคำและต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ว่าแท้จริงแล้วคำสั่งตายครั้งนี้มาจากความแค้นเรื่องชู้สาว หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกันแน่

ข่าวอาชญากรรม

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

