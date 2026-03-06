ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

ชัดเจนแล้ว! ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดตสถานะกับสามี นาวินต้าร์ ยังเหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหาครอบครัวบานปลาย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ 6 มีนาคม 2569 ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาสาวคนสวยของ นาวิน ต้าร์ พร้อมด้วยทนายความ ได้เดินทางไปยังบ้านก้ามปู เพื่อแถลงข่าวปมข้อพิพาทกับ โค้ชส้ม นักไลฟ์มืออาชีพ โดยทางไฮโซสาวแม่ลูก 3 เผยว่าตนมีหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดในห้องประชุม และพยานในวันนั้น เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดเป็นความจริง
นอกจากนั้น ไฮโซน้ำหวาน ยังได้เปิดใจตอบคำถามเรื่องมีคนเห็นว่า เธอและสามี ไปที่สำนักงานเขต หลังจากเกิดเรื่อง โดยเจ้าตัวยอมรับว่า “ได้ไปจริง ๆ เพราะต้องการจะไปหย่า เนื่องจากรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เจอ มันหนักเกินไปสำหรับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยา แม้ว่าสามีจะไม่ได้มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางนอกใจ หรือสนใจ แต่เขาก็ไม่ได้เทคแอคชั่นในทันทีเพื่อให้เกียรติเรา นั่นคือสิ่งที่ทำให้โกรธมาก ๆ
แต่ยังไม่ได้หย่า เพราะ ไม่มีพยาน จึงได้โทรไปหาพ่อและแม่ของสามี เมื่อสองท่านมาถึงก็พยายามพูดให้เราคิดทบทวน ซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนั้นหุนหันพลันแล่นจริง ๆ แต่ต้องขอเวลาในการเรียกคืนสติของตัวเองสักระยะหนึ่งก่อน และยังไม่เลิกคิดเรื่องการหย่า เพียงแค่ขอเวลาให้ตัวเอง”
ส่วนความสัมพันธ์ในตอนนี้กับ นาวินต้าร์ ทาง ไฮโซน้ำหวาน ตอบชัดว่า ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ในตอนนี้ ยังอยู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่ได้คุยกัน โดยมีพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายมาอยู่ที่บ้านด้วย
