"โอ๋ ภัคจีรา" เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 12:01 น.
"โอ๋ ภัคจีรา" เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา เผยเหตุผลยอมเดินออกจากบ้านเพื่อลูก พร้อมเล่าชีวิตรักครั้งใหม่ เบียร์ สุดลงตัว ทำงานตั้งแต่ 15 เพื่อครอบครัว

ในรายการ WOODY TALK ล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ได้มาเปิดใจเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ทั้งเรื่องการตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามี “เฟี้ยต มธุกร” เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับ “เบียร์” แฟนหนุ่มรุ่นน้อง รวมถึงการกลับมาดูแลตัวเองจนหุ่นสวยเป๊ะอีกครั้งในวัยเฉียด 50 ปี

โอ๋เล่าทั้งน้ำตาว่า การตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีนั้นผ่านการพูดคุยและตกลงกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ยึด “น้องแสนดี” ลูกสาววัย 13 ปีเป็นศูนย์กลาง โอ๋ได้ปรึกษาคุณหมอ ได้รับคำแนะนำว่า สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในสถานการณ์นี้คือ “บ้าน” เด็กไม่ควรต้องย้ายไปย้ายมา

ด้วยเหตุนี้ โอ๋จึงตัดสินใจเป็นฝ่ายเก็บของออกจากบ้านมาเอง เพราะมองว่าอดีตสามีมีความมั่นคงหน้าที่การงานมากกว่า และเพื่อให้ลูกได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่คุ้นเคยที่สุด

“หมอบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ให้ลูกรู้สึกเปลี่ยนแปลงที่สุดคือบ้าน… เรามาแต่ตัวเราก็ออกไปดีกว่า เรารู้สึกว่ายอมเจ็บที่ออกไปให้ลูก” โอ๋กล่าว

แม้จะเปลี่ยนสถานะแล้ว แต่ทั้งโอ๋กับพี่เฟี้ยตยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกันอย่างดีที่สุด โอ๋ยังคงแวะเวียนไปหาลูกที่บ้านอดีตสามีอยู่เสมอ และแสนดีเองก็ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่รู้สึกขาด

ย้อนความหลัง สู้ชีวิตหาเงินเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุ 15

เมื่อถูกถามถึงเวอร์ชันของตัวเองในอดีต โอ๋เล่าว่าเธอต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุ 15 ปี ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่และน้องๆ โดยที่ครอบครัวไม่มีใครมีอาชีพเลย โอ๋ต้องเช่าบ้านราคาถูกให้ตัวเองอยู่ แต่ยอมจ่ายค่าเช่าแพงๆ เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย

ชีวิตในตอนนั้นมีแต่คำว่า “เงิน” และการเอาชีวิตรอด โอ๋เคยป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่มีเงินจ่าย จนต้องให้ผู้ชายที่มาตามจีบช่วยจ่ายค่ารักษาให้ ประสบการณ์ความลำบากเหล่านี้ทำให้ตั้งปณิธานว่า จะไม่มีวันยอมให้ “แสนดี” ต้องมาเจอความลำบากเหมือนที่ตนเคยเจอเด็ดขาด

รักครั้งใหม่สุดลงตัว “เบียร์” คือของขวัญที่สวรรค์ส่งมา

สำหรับความรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่าง “เบียร์” โอ๋บอกว่าเขาคือคนที่เข้ามาเติมพลังบวกและเป็นกำลังใจสำคัญในชีวิต แม้ในวันที่ตนเศร้าคิดถึงลูก เบียร์ก็จะคอยหากิจกรรมให้ทำเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ โดยที่เขาไม่เคยก้าวก่ายหรือบ่นเรื่องที่โอ๋ต้องไปใช้เวลาอยู่กับลูกเลย

โอ๋ยังเผยอีกว่า ได้คุยกับเบียร์ตั้งแต่เริ่มคบกันแล้วว่า ไม่อยากมีลูกอีกแล้ว และบอกให้เขาไปหาคนใหม่ได้เลยถ้าเขาอยากมีลูกของตัวเอง แต่เบียร์ก็ยืนยันว่าเขาอยากมีลูกกับโอ๋เท่านั้น ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ขอแค่อยู่ดูแลกันไปจนแก่ก็พอ

โอ๋ยอมรับว่าการได้เจอเบียร์ในวัย 40 กว่าถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากเหมือนสวรรค์ประทานมาให้

กลับมาสวยเป๊ะในวัยเฉียด 50 ไม่แคร์คำวิจารณ์ แต่ลดน้ำหนักเพื่อตัวเองและคนที่รัก

ในเรื่องของรูปร่าง โอ๋ยอมรับว่าช่วงที่เป็นแม่บ้านเต็มตัว เธอไม่ได้ซีเรียสเรื่องความอ้วนและไม่ค่อยแคร์คำวิจารณ์เท่าไหร่ เพราะคิดว่าตัวเองทำงานในวงการมานานกว่า 30 ปีแล้ว จึงมีสิทธิ์ที่จะปล่อยตัวบ้าง

แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอกลับมาดูแลตัวเอง คือคำพูดของคนที่รักและหวังดี รวมถึง “เป๊ก สัณณ์ชัย” ที่โทรมาเชียร์ให้เธอกลับมาหุ่นดีอีกครั้ง ประกอบกับเบียร์ที่ไม่เคยรังเกียจรูปร่างตอนที่เธออ้วนเลย ทำให้เธอมีกำลังใจและอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอทำได้

บปัจจุบันโอ๋สามารถลดน้ำหนักจาก 78 กิโลกรัม ลงมาเหลือ 58 กิโลกรัม กลับมาสวย มั่นใจ และสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวัยที่กำลังจะเข้าสู่เลข 5

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี

หวยลาว 6 มีนาคม 2569

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
&#039;ทรัมป์&#039; แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม &#039;คิวบา&#039; เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ &#039;อิหร่าน&#039;

‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
