ย้อนคดีเลว “ไอ้เกมส์” ข่มขืนน้องแก้ม โยนรถไฟ จากโทษประหาร สู่ลดโทษ
คืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เด็กหญิงกชกร พิทักษ์จำนง หรือ “น้องแก้ม” วัย 13 ปี นอนหลับอยู่ในตู้นอนของขบวนรถเร็วที่ 174 สายนครศรีธรรมราช–กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับบ้านพร้อมครอบครัว ไม่มีใครรู้ว่านั่นจะเป็นคืนสุดท้ายของเธอ
ก่อนเกิดเหตุ นายวันชัย แสงขาว หรือ “เกมส์” พนักงานรถนอนอายุ 22 ปี ได้ดื่มเบียร์กับเพื่อนร่วมงาน และเสพยาบ้าอีก 2 เม็ด ระหว่างเดินผ่านโบกี้ที่น้องแก้มกำลังนอนหลับอยู่ ก็เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงใช้มือปิดปาก บีบคอ และต่อยท้อง จนเหยื่อหมดทางสู้ ก่อนลงมือข่มขืน
หลังก่อเหตุ วันชัยเปิดหน้าต่างโบกี้แล้วโยนร่างเปลือยของน้องแก้มออกทางหน้าต่างรถไฟบริเวณสถานีวังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นทำลายหลักฐานโดยดึงผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และของสัมภาระของน้องแก้มออกไปทิ้งก่อนถึงสถานีหัวหิน
ร่างของน้องแก้มถูกพบในเวลาไม่นาน ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพวันชัยนำโทรศัพท์ไอโฟนของน้องแก้มไปขายที่ร้านรับซื้อมือสองย่านศรีย่าน กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การจับกุม
ระหว่างการสอบสวน ทั้งวันชัยและนายณัฐกรณ์ หรือ “หนึ่ง” ชำนาญ อายุ 19 ปี พนักงานทำความสะอาดในโบกี้รถไฟขบวนเดียวกัน ต่างรับสารภาพว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กหญิง เกมส์ วันชัยรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
อย่างไรก็ตาม ณัฐกรณ์กลับคำให้การในชั้นศาล โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมอ้างว่าถูกบังคับให้รับสารภาพ ขณะที่มารดายืนยันว่าเชื่อมั่นว่าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดหัวหินอ่านคำพิพากษา สั่งประหารชีวิตนายวันชัย ส่วนนายณัฐกรณ์ ชำนาญ ซึ่งถูกฟ้องในฐานะผู้สนับสนุนการก่ออาชญากรรม ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี
ศาลระบุว่าแม้จำเลยให้การรับสารภาพ แต่เกิดจากการจำนนต่อพยานหลักฐาน ไม่ใช่การสำนึกผิดอย่างแท้จริง ประกอบกับมีประวัติก่ออาชญากรรมมาก่อน ยากแก่การปรับปรุงแก้ไขนิสัย จึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ
วันที่ 14 กันยายน 2558 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น หลังวันชัยยื่นอุทธรณ์ขอให้บรรเทาโทษ แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 วันชัยให้ทนายความยื่นขอไม่ใช้สิทธิ์ยื่นฎีกา ส่งผลให้คดีถึงที่สุด และต้องรับโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษา
อภัยโทษไอ้เกมส์ จากประหารสู่จำคุก 42 ปี
สิ่งที่สังคมไทยหลายคนไม่ทราบ คือหลังจากคดีถึงที่สุด วันชัยได้รับพระราชทานอภัยโทษสองครั้ง ตามกระบวนการทางกฎหมายปกติ
ครั้งแรกในปี 2562 โทษประหารชีวิตถูกลดเป็นจำคุกตลอดชีวิต ครั้งที่สองในปี 2567 ลดเหลือจำคุก 42 ปี 10 เดือน 9 วัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไปที่บังคับใช้กับนักโทษทุกคนในเรือนจำ ไม่ใช่กรณีพิเศษของวันชัยโดยเฉพาะ
กระแสโซเชียลลุกลาม กรมราชทัณฑ์แจงวันนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 กระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียว่า “ไอ้เกม” ได้รับการปล่อยตัวแล้ว และติดคุกจริงเพียง 12 ปีเท่านั้น จนเกิดความเดือดดาลในวงกว้าง
กรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเฟคนิวส์ ยืนยันว่าวันชัยยังคงถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวาง รับโทษมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ยังเหลือโทษจำคุกอีก 30 ปี 11 เดือน 22 วัน โดยจะพ้นโทษในวันที่ 13 พฤษภาคม 2600
ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม” นักแสดงและประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้น ก็ออกมาโพสต์ยืนยันข้อเท็จจริงเดียวกัน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนรับข้อมูลจากหน่วยงานราชการก่อนแชร์
คดีที่ยังไม่จบในใจสังคม
คดีน้องแก้มถูกหยิบยกขึ้นมาทุกครั้งที่เกิดคดีอาชญากรรมทางเพศรุนแรงในประเทศไทย ไม่ใช่เพราะวันชัยเป็นใคร แต่เพราะคดีนี้สะท้อนคำถามที่สังคมยังตอบไม่ได้ชัดเจนเรื่องโทษประหารชีวิต การอภัยโทษ และความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายที่ต้องนับวันรอ
การประหารชีวิตครั้งล่าสุดในไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เมื่อนายธีรศักดิ์ หลงจิ นักโทษคดีฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์ ถูกประหารด้วยการฉีดสารพิษที่เรือนจำกลางบางขวาง นับเป็นการประหารในรอบ 9 ปี และยังคงเป็นรายล่าสุดจนถึงปัจจุบัน
กรมราชทัณฑ์ แจง "ไอ้เกม" ผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 14 ไม่ได้ติดคุกแค่ 12 ปี
