ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน
หญิงวัย 46 ปี เข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำเนินคดีกับลูกชายคนเล็กอายุ 15 ปี ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้านพัก บ้านเกิดเหตุมีสภาพเป็นปูนเก่าผุพัง กั้นฝาด้วยไม้อัดกับสังกะสี อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คนแม่ลูกหลังสามีเสียชีวิตไปเมื่อ 2 ปีก่อน
เหตเกิดขึ้นช่วงเวลา 21.00 น. คืนวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้เป็นแม่กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนฟูก ลูกชายอยู่ในอาการมึนเมาสุราผสมยาบ้าเดินเข้ามาในห้องนอน ใช้กำลังลากตัวลงจากที่นอนไปกองกับพื้นปูนใต้เตียง แม่พยายามขัดขืนต่อสู้สุดกำลังแต่สู้แรงไม่ไหว ลูกชายเงื้อหมัดทุบเข้าที่แผ่นหลัง 1 ครั้ง พร้อมข่มขู่จะทำร้ายร่างกายให้หนักกว่าเดิมหากไม่ยอมจำนน
ผู้ก่อเหตุพูดจาหน้าตาเฉยว่าขอร่วมเพศด้วยเพราะไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นต้องเสียเงิน แต่นอนกับแม่ไม่ต้องเสียเงิน
“แม่ผมขอร่วมเพศกับแม่ ดีกว่าผมไปเอากับคนอื่น มันเสียตัง เอากับแม่ไม่เสียตังค์ ถ้าแม่ไม่ยอมผมจะทำร้ายแม่ มากกว่านี้”
หลังสำเร็จความใคร่ได้หยิบผ้าห่มไปปูนอนหน้าบ้าน จากนั้นเดินไปตามพี่ชายให้กลับมานอนที่บ้าน แม่ต้องทนเก็บความเจ็บปวดไว้ตลอดคืน ไม่กล้าเล่าให้ลูกคนโตฟังเพราะกลัวลูกคนเล็กกลับมาทำร้ายซ้ำ รุ่งเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม จึงตัดสินใจปรึกษาเพื่อนบ้านก่อนเดินทางไปแจ้งตำรวจ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบเยาวชนชายไม่ได้หลบหนีไปไหน ยอมรับสารภาพกับตำรวจ อ้างว่าเกิดอารมณ์ทางเพศตอนเข้าไปนอนใกล้แม่ ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมา มีสื่อบาฃสำนัก รายงานประวัติพบ เด็กชาย 15 พฤติกรรมก้าวร้าวตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม มักก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียน ไม่เกรงกลัวครู หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้เรียนต่อ
ปีที่ผ่านมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวบ้าน ชกท้องยายคนหนึ่งขณะเดินไปทำบุญตักบาตร ญาติผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ตำรวจทำได้เพียงตักเตือนเนื่องจากเป็นเยาวชน
ต่อมาหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้า ถือมีดอาละวาดจนเพื่อนบ้านหวาดผวา ชาวบ้านทนไม่ไหวประสานหน่วยงานรัฐส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาล อาการดีขึ้นจึงกลับมาอยู่บ้าน แต่ไม่ยอมกินยาตามแพทย์สั่ง
ต้นปี 2568 บุกไปขอเงินเพื่อนบ้านอายุ 66 ปีเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด เมื่อเพื่อนบ้านไม่มีเงินให้ก็ลงมือทำร้ายร่างกายจนกระอักเลือด อีกไม่ถึงเดือนบุกไปขอเงินภรรยาของเพื่อนบ้านคนเดิม เมื่อไม่ได้เงินจึงชกเข้าที่ปลายคางจนสลบ แพทย์ตรวจพบขากรรไกรร้าวเกือบหัก ต้องพักรักษาตัวนานหลายวัน
ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจประสานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นำตัวไปบำบัดนาน 8 เดือน เพิ่งพ้นกำหนดบำบัดกลับมาอยู่บ้านเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
พฤติกรรมยังคงเดิม ตกเย็นออกไปตั้งวงดื่มสุราเสพยาบ้ากับเพื่อนวัยรุ่น จนกระทั่งมาก่อเหตุข่มขืนแม่ตัวเอง ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้เด็ดขาดเพื่อป้องกันการกลับมาสร้างความเดือดร้อน
ล่าสุด เช้า 27 มีรายงาน พ.ค. พล.ต.ต.สุจริต ปาณเล็ก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สั่ง การพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อเร่งรวบรวมพยาน หลักฐาน กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ ต้องหามาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพ เตรียมนำตัวยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ยืนยันการทำงานคดีนี้ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายอย่างถึงที่สุด
