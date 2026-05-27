ข่าวอาชญากรรม

ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:38 น.
85

สลด ลูกชายวัย 15 เมายาบ้าขืนใจแม่แท้ๆ อ้างไม่สลด ไปหลับนอนกับคนอื่นเสียเงิน

หญิงวัย 46 ปี เข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำเนินคดีกับลูกชายคนเล็กอายุ 15 ปี ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้านพัก บ้านเกิดเหตุมีสภาพเป็นปูนเก่าผุพัง กั้นฝาด้วยไม้อัดกับสังกะสี อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คนแม่ลูกหลังสามีเสียชีวิตไปเมื่อ 2 ปีก่อน

เหตเกิดขึ้นช่วงเวลา 21.00 น. คืนวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้เป็นแม่กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนฟูก ลูกชายอยู่ในอาการมึนเมาสุราผสมยาบ้าเดินเข้ามาในห้องนอน ใช้กำลังลากตัวลงจากที่นอนไปกองกับพื้นปูนใต้เตียง แม่พยายามขัดขืนต่อสู้สุดกำลังแต่สู้แรงไม่ไหว ลูกชายเงื้อหมัดทุบเข้าที่แผ่นหลัง 1 ครั้ง พร้อมข่มขู่จะทำร้ายร่างกายให้หนักกว่าเดิมหากไม่ยอมจำนน

ผู้ก่อเหตุพูดจาหน้าตาเฉยว่าขอร่วมเพศด้วยเพราะไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นต้องเสียเงิน แต่นอนกับแม่ไม่ต้องเสียเงิน

“แม่ผมขอร่วมเพศกับแม่ ดีกว่าผมไปเอากับคนอื่น มันเสียตัง เอากับแม่ไม่เสียตังค์ ถ้าแม่ไม่ยอมผมจะทำร้ายแม่ มากกว่านี้”

หลังสำเร็จความใคร่ได้หยิบผ้าห่มไปปูนอนหน้าบ้าน จากนั้นเดินไปตามพี่ชายให้กลับมานอนที่บ้าน แม่ต้องทนเก็บความเจ็บปวดไว้ตลอดคืน ไม่กล้าเล่าให้ลูกคนโตฟังเพราะกลัวลูกคนเล็กกลับมาทำร้ายซ้ำ รุ่งเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม จึงตัดสินใจปรึกษาเพื่อนบ้านก่อนเดินทางไปแจ้งตำรวจ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบเยาวชนชายไม่ได้หลบหนีไปไหน ยอมรับสารภาพกับตำรวจ อ้างว่าเกิดอารมณ์ทางเพศตอนเข้าไปนอนใกล้แม่ ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ต่อมา มีสื่อบาฃสำนัก รายงานประวัติพบ เด็กชาย 15 พฤติกรรมก้าวร้าวตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม มักก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียน ไม่เกรงกลัวครู หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้เรียนต่อ

ปีที่ผ่านมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวบ้าน ชกท้องยายคนหนึ่งขณะเดินไปทำบุญตักบาตร ญาติผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ตำรวจทำได้เพียงตักเตือนเนื่องจากเป็นเยาวชน

ต่อมาหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้า ถือมีดอาละวาดจนเพื่อนบ้านหวาดผวา ชาวบ้านทนไม่ไหวประสานหน่วยงานรัฐส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาล อาการดีขึ้นจึงกลับมาอยู่บ้าน แต่ไม่ยอมกินยาตามแพทย์สั่ง

ต้นปี 2568 บุกไปขอเงินเพื่อนบ้านอายุ 66 ปีเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด เมื่อเพื่อนบ้านไม่มีเงินให้ก็ลงมือทำร้ายร่างกายจนกระอักเลือด อีกไม่ถึงเดือนบุกไปขอเงินภรรยาของเพื่อนบ้านคนเดิม เมื่อไม่ได้เงินจึงชกเข้าที่ปลายคางจนสลบ แพทย์ตรวจพบขากรรไกรร้าวเกือบหัก ต้องพักรักษาตัวนานหลายวัน

ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจประสานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นำตัวไปบำบัดนาน 8 เดือน เพิ่งพ้นกำหนดบำบัดกลับมาอยู่บ้านเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

พฤติกรรมยังคงเดิม ตกเย็นออกไปตั้งวงดื่มสุราเสพยาบ้ากับเพื่อนวัยรุ่น จนกระทั่งมาก่อเหตุข่มขืนแม่ตัวเอง ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้เด็ดขาดเพื่อป้องกันการกลับมาสร้างความเดือดร้อน

ล่าสุด เช้า 27 มีรายงาน พ.ค. พล.ต.ต.สุจริต ปาณเล็ก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สั่ง การพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อเร่งรวบรวมพยาน หลักฐาน กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ ต้องหามาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา

ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพ เตรียมนำตัวยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ยืนยันการทำงานคดีนี้ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายอย่างถึงที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

1 นาที ที่แล้ว
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ ข่าวต่างประเทศ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

17 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

28 นาที ที่แล้ว
ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามโกนหัวรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง

37 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชทใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิง

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชต ใส่ร้าย คิมซูฮยอน

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569 เศรษฐกิจ

ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซาบีดา” โพสต์ภาพ “อนุทิน” ทำงานหนัก ลุยงานต่อเนื่อง 4 ชม. บนเครื่องบิน

54 นาที ที่แล้ว
ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล ทำไมไทยชอบฟ้องปิดปาก กฎหมายกลายเป็นอาวุธ เศรษฐกิจ

ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล กฎหมายกลายเป็นอาวุธ

55 นาที ที่แล้ว
ป้าสุดช้ำ ชวด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง ข่าว

ป้าสุดช้ำ ชวด “ไทยช่วยไทย พลัส” เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส เริ่ม 1 มิ.ย. 2569 การเงิน

ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง ข่าวดารา

นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 เวลา 09.01 น. เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 350 บาท ทองแท่งขายออก 69,650 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเล่าอีกมุม อ้างถูกสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิง จัดฉากรีดไถ-พังข้าวของ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยไทยวูบ 2 นาย โหมงานหนักช่วยคนงานลาวติดในถ้ำ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิต คนร้ายวางยาพิษฆ่า “หลิน ฉี” เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย มีมติไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI ในคดีเว็บพนัน ให้เจ้าตัวไปเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แจง “ไอ้เกม” ผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 14 ไม่ได้ติดคุกแค่ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหายอ่วม แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหายอ่วม แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถูกตำรวจแจกใบสั่งข้อหาใช้มือขวาถือโทรศัพท์ขับรถ ข่าวต่างประเทศ

งงหนัก! สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ รู้ความจริง ช็อกทั้งโซเชียล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:38 น.
85
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button