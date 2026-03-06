ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:25 น.
64

คืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์ อุ้มฆ่า “นายรุทธ์” ผู้จัดการฝ่ายขายวัย 46 ปี ถูกแก๊งคนร้ายฆาตกรรมอำพราง ล่าสุดตำรวจแถลงข่าวควบคุมตัว “นายสรวีย์” ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้บงการ และ “น.ส.เบญญาภา” ผู้ร่วมขบวนการมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มีนาคม 2569

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลังการสอบสวนนายสรวีย์นานร่วมชั่วโมง ว่านายสรวีย์ยอมรับว่าได้จ้างวาน “ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ” หรือ “อาร์ท” (หัวหน้าทีมอุ้มที่กำลังหลบหนี) ให้ไปก่อเหตุจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้เอาชีวิตเป้าหมาย และตัวเขาเองก็ไม่เคยพบหน้าผู้ตายมาก่อน

ปมเหตุสั่งอุ้ม มาจากความโกรธแค้นและปัญหาภายในครอบครัว ตำรวจขอสงวนรายละเอียดเชิงลึกเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี

นายสรวีย์ยอมรับว่าสั่งให้ทีมอุ้มชิงโทรศัพท์มือถือของนายรุทธ์มาให้ได้ ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังหามือถือเครื่องนั้นไม่พบ จึงยังไม่แน่ชัดว่ามีคลิปลับอยู่จริงหรือไม่ ส่วนมือถือของ “จีน่า” อดีตภรรยาของสรวีย์ ตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะขอตรวจดูคลิปลับเพื่อนำมาเทียบเคียงหลักฐานหรือไม่

แม้นายสรวีย์จะอ้างว่าเป็นแค่พี่น้องที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน โดยเบญญาภามีหน้าที่ช่วยรับส่งลูกสาวของสรวีย์กับจีน่าไปโรงเรียน แต่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนว่า เบญญาภาเป็นผู้จัดหานักสืบเอกชนให้ไปตามสืบข้อมูลของผู้ตายตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ในขณะที่ตำรวจให้สัมภาษณ์ว่าผู้ต้องหารับสารภาพเรื่องจ้างวาน ทนายความส่วนตัวของนายสรวีย์กลับออกมายืนยันข้อมูลที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

ทนายยืนยันว่านายสรวีย์ “ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา” และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ นายสรวีย์แยกทางกับ น.ส.จีน่า มานานแล้ว ปัจจุบันดูแลกันแค่ในฐานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้น การที่ตำรวจพุ่งเป้ามาที่นายสรวีย์ เป็นเพียงเพราะเขามีความใกล้ชิดกับจีน่า

ปมรู้จักหัวหน้าทีมอุ้ม & ตั๋วบินหนี ทนายยอมรับว่านายสรวีย์รู้จักกับ “อาร์ท” (หัวหน้าทีมอุ้ม) จริง เพราะเคยเรียนหลักสูตรของทางราชการด้วยกัน ส่วนเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมบินไปต่างประเทศนั้น ก็เป็นเรื่องจริง แต่เป็นกำหนดการที่วางแผนไว้อยู่แล้ว ไม่ใช่การเตรียมหลบหนีคดี

ในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. ตำรวจจะคุมตัวนายสรวีย์และ น.ส.เบญญาภา ไปฝัดฟ้องฝากขังที่ศาลอาญารัชดา โดยจะยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ มีอัตราโทษสูง และเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี

ตำรวจได้ออกหมายจับและแจ้งข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 10 คนแล้ว รวมถึงผู้ต้องหาในทีมอุ้มชุดแรกที่เคยได้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้ ก็ถูกเรียกตัวมารับทราบข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มเติมด้วย

ทางสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ได้ทำการชันสูตรร่างของนายรุทธ์เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าญาติจะสามารถติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้ครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

3 นาที ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

11 นาที ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

24 นาที ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

47 นาที ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บันเทิง

เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขุดประวัติ “สรวีย์” สั่งอุ้มฆ่า “ผู้จัดการท็อป” ดีกรีคนการเมือง-อดีตสามีสาวคดีดัง 9 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว เศรษฐกิจ

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้ ข่าว

เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่ ข่าวอาชญากรรม

เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท นักไลฟ์สาว ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:25 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button