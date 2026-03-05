“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:18 น.
ราเชน เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท เต้ มงคลกิตติ์ มองว่าก้าวร้าว ใช้คำหยาบคาย ยันไม่เกี่ยวกับนโยบายไดโนเสาร์ อวยพรขอให้โชคดีกับพรรคใหม่

นายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่พรรคทางเลือกใหม่สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ เป็นเหตุให้พี่เต้ลาออกจากพรรคและไปตั้งพรรคก้าวล้ำนั้น

นายราเชนเปิดเผยว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆกับนายมงคลกิตติ์ และเมื่อเจ้าตัวได้ส่งข้อความผ่านไลน์มาอวยพรให้ตนประสบความสำเร็จและดูแลสุขภาพ ย้ำว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆ จนเป็นที่มาให้พักงานตำแหน่งเลขา แต่ต้องรักษามารยาททางการเมือง หลังมีมติเข้าร่วมรัฐบาล โดยนายมงคลกิตติ์ อาจมีความเห็นต่าง กรรมการบริหารพรรคจึงมีมติให้ยุติบทบาทเลขาธิการพรรค เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับการร่วมรัฐบาล โดยความเห็นต่างมี 2 เรื่อง คือ เมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว คะแนนยังนับไม่หมด แต่ นายมงคลกิตติ์ เห็นว่าหายไป

ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่าหายจริง จึงต้องวิเคราะห์แยกแยะว่าอยู่ตรงไหน เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น เราต้องเคารพกฎกติกามารยาท กกต. หรือใครจะผิดก็มีกระบวนการหลังจากนั้นที่ทำได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น ถ้าสื่อออกไปว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่าง ก็จะส่งผลเสียต่อกระบวนการ

ส่วนอีกเห็นผลหนึ่งคือ นายมงคลกิตติ์ มีความก้าวร้าวไปนิดหนึ่ง ต่อ นายแสวง บุญมี เลขาการ กกต. โดยมีการใช้คำพูดหยาบคาย ดูได้จากโซเชียลมีเดีย ทำให้มีเสียงสะท้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จนมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคและนำมาสู่มติให้ยุติบทบาทเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับนโยบายไดโนเสาร์ อวกาศ เพราะเป็นความคิดทางนโยบาย ไม่ใช่นโยบายที่ได้นำเสนอต่อ กกต.

ส่วนหลายคนมองว่า 1 เสียงที่ได้มาก็เพราะ นายมงคลกิตติ์ การไม่อยู่ในพรรคต่อจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพรรคทางเลือกใหม่หรือไม่ นายราเชน กล่าวยอมรับว่าส่วนหนึ่งคะแนนที่ได้มา ก็มาจาก นายมงคลกิตติ์ แต่ก็ต้องบอกว่าพรรคทางเลือกใหม่ ในคราวปี 2562 พรรคมีคะแนน 29,607 คะแนน มีสมาชิก 14,000 คน มีตัวแทนสาขาพรรค 5 สาขา ติดสำรองลำดับที่ 3 และในการเลือกตั้งปี 2566 มีสมาชิก 34,000 คน มี 15 สาขา ได้คะแนน 79,190 คะแนน เราเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่การทำงานการเมืองไม่ว่าจะมีหรือไม่มี สส. ก็ไม่ได้ตั้งพรรคมาเฉพาะกิจ ในวันที่นายมงคลกิตติ์ เข้ามาอยู่ในพรรค หลังจากไปอยู่หลายพรรค ก็หาที่ลงไมได้ ก็ได้มาบอกตนจะเว้นวรรคทางการเมือง ตนเองจึงได้ขออย่าเว้นวรรค เพราะจะเหมือนกับมวยรื้อเวที ครั้งต่อไปอาจไม่ได้กลับ ในขณะที่พรรคทางเลือกใหม่มีพื้นที่ให้ทำงานต่อได้ เมื่อเข้ามาก็ไม่ได้พูดคุยถึง สส.บัญชีรายชื่อ แต่ขอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเองก็เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นคนเก่ง และขอให้พรรคผลักดันเงินผดุงเกียรติ ซึ่งตรงกับนโยบายพรรค จึงมาทำงานร่วมกัน

“คะแนนที่ได้มาผมยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากคุณเต้ แต่ก็มีคะแนนส่วนหนึ่งที่หายไป เช่นพอคุณเต้เข้ามา ผู้สมัคร สส.กทม. 7 คนก็ออกไป แล้วคะแนนที่คุณเต้คำนวณว่าจะได้ 2 แสนบวกลบ ก็มีทั้งคะแนนที่หายไปและได้มา ดังนั้นตนไม่ปฏิเสธ โดยคะแนนที่ได้มาก็ทำเพื่อพรรค คุณเต้ คาดหวังจะได้ 15 ล้านคะแนน แต่จริงๆ ได้มาแค่แสนคะแนน และที่ประกาศจะชนะคุณมาร์ค จะชนะคนนู้นคนนี้ แต่ปรากฏว่าเราเกือบไม่ชนะ จึงอยากให้เราให้เกียรติกัน ผมก็ให้เกียรติคุณเต้ ส่วนเขา เขาก็มีเยอะ มีศักยภาพและไม่มีปัญหาต่อกัน เพียงแต่คิดไม่ตรงกัน”

นายราเชน ยังอวยพร นายมงคลกิตติ์ ที่ไปตั้งพรรคก้าวล้ำ ว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ เพราะครั้งหนึ่งเคยตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ แล้วไม่สำเร็จ เลิกพรรคไปแล้ว เมื่อมาอยู่พรรคทางเลือกใหม่ ก็พูดเองว่าทำให้มีชื่อเสียงกว่าพรรคไทยศรีวิไลย์เป็นพันเท่า พร้อมยอมรับว่าตนป่วยจริง แต่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ยืนยันว่าขณะนั้นตนบัญชาการอยู่ที่โรงพยาบาล มีการสั่งการให้คณะกรรมการบริหารพรรคและทุกภาคส่วนจัดรถเครื่องเสียง 10-20 คัน กระจายทั่วประเทศ เพื่อรองรับจุดที่นายมงคลกิตติ์เดินทางไปหาเสียง ดังนั้นการที่ประสบความสำเร็จได้ ก็ไม่ได้เกิดจากนายมงคลกิตติ์เพียงคนเดียว แต่เกิดจากทุกคนในพรรคร่วมกัน

