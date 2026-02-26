แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่
เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศเตรียมยื่นลาออก พรรคทางเลือกใหม่ หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ คาดพรรคกังวลที่ตนยื่นร้องเรียนเลือกตั้ง และอาจจะทำให้โมฆะ
จากกรณีที่พรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางพรรคมีมติ ระงับการปฏิบัติหน้าที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ทันทีนั้น
ล่าสุดนายมงคลกิตติ์ โพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่า วันจันทร์ ที่ 2 มี.ค.69 เวลา 09.30 น. ผมจะเดินทางไป กกต. เพื่อลาออกจากสมาชิก พรรคทางเลือกใหม่
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายมงคลกิตติ์ ให้สัมภาษณ์มองถึงคำสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ว่า สาเหตุที่พรรคมีคำสั่งดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอิสระหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมา ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครอง เพื่อขอให้พิจารณาให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ
เชื่อว่าการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นของตนอาจทำให้ผู้บริหารพรรคเกิดความกังวลใจ เนื่องจากเกรงว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของพรรค และอาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาไม่รับรองสถานะ สส. ของพรรคทางเลือกใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
