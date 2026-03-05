ข่าว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ
สภ.ราษีไศล ประกาศตามหาเด็กหญิงวัย 13 ปี หายตัวออกจากบ้าน
ทางตำรวจและญาติกำลังเร่งตามหาตัว เด็กหญิงพัทธ์ชริญญา สีเลน อายุ 13 ปี ครับ โดยเพจเฟซบุ๊กมวลชนสัมพันธ์ สภ.ราษีไศล ได้โพสต์ประกาศขอความช่วยเหลือ หลังจากน้องหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569
น้องเดินทางออกไปโดยไม่ได้แจ้งให้ญาติหรือคนใกล้ชิดทราบล่วงหน้า จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เลย รวมถึงยังไม่มีเบาะแสล่าสุดเกี่ยวกับตัวน้องฃ
หากใครพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแส สามารถรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ตามช่องทางด้านล่าง
-
ส่งข้อความไปที่ Inbox เพจเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรราษีไศล
-
โทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 045-681340 หรือ 086-9938809
