เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

เพ็ชร ฐกฤต เปิดชีวิตล่าสุดแบบเรียบง่าย ลงมือทำไร่ทำสวนด้วยตัวเอง จากพื้นที่ 6 ไร่ สู่การขยายอาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่
นับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และพอเพียง สำหรับ เพ็ชร ฐกฤต พ่อดาราหนุ่มมากฝีมือที่นอกจากจะมีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้ติดตามมากมาย เขาก็ยังคงหาเวลากลับไปใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวสวนที่ จ.ชัยนาท ซึ่งตอนนี้ผลผลิตในอาณาจักรสวนของเขากำลังสร้างทั้งรายได้ และความสุขให้กับเพ็ชรเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เพ็ชร ฐกฤต ได้ออกมาโพสต์รูปภาพวิถีชีวิตของเขาและแฟนสาวที่ช่วยกันสร้างอาณาจักรบ้านสวนด้วยสองมือผ่านทางช่องติ๊กต็อกส่วนตัว @phet_thakrit จากจุดเริ่มต้นบนที่ดินเล็ก ๆ เพียง 6 ไร่ จนปัจจุบันได้ขยายไปถึง 13 ไร่แล้ว แถมยังมีผลผลิตการเกษตรให้เก็บเกี่ยวไว้กิน ไว้ขาย และแบ่งปันคนรอบข้างได้อีกเพียบ ทั้งไก่ไข่, เลม่อน, มะม่วง, ฝรั่ง, ข้าวโพด, ดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงกล้าพันธ์ุใหม่หลายชนิด ที่เติบโตมาจากความรัก ความเอาใจใส่ และความสุข จนผลลัพธ์ดีเกินคาด
หลังจากคลิปได้เผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาแสดงความชื่นชมในความเงียบง่าย และพอเพียงของดาราหนุ่ม นอกจากนี้ยังมีคนชื่นชมในความอดทนที่กล้าลงมือทำ ยอมเหนื่อย และยิ้มออกเมื่อผลลัพธ์กระจ่างแจ้งออกมา
