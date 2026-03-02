ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก “ทางเลือกใหม่” เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:35 น.
63
เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้ง "พรรคก้าวล้ำ" สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

“พี่เต้” มงคลกิตติ์ ลาออก พรรคทางเลือกใหม่ เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” 4 มี.ค. นี้ นั่งหัวหน้าพรรคเอง ชูนโยบายไปอวกาศ-ซื้อแมนยูฯ-ผัว 4 คน

2 มี.ค. 2569 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธานนท์ พร้อมด้วย นางสาวภคอร จันทรคณา และพลโทอัศวิน รัชฎานนท์ เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่อย่างเป็นทางการ

นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า ต้องการความเป็นอิสระและไม่ขอเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีกต่อไป โดยอ้างถึงปัญหาความขัดแย้งภายในหลังจากที่พรรคเข้าร่วมรัฐบาลแล้วมีท่าทีเปลี่ยนไป ไม่ยอมดำเนินการทวงถามคะแนนเสียงจากนโยบายหลักที่ใช้หาเสียง

นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า ในช่วงหาเสียงตนเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดเนื่องจากหัวหน้าพรรคล้มป่วยหนัก แต่เมื่อเข้าสู่รัฐบาลกลับถูกสั่งให้หยุดเคลื่อนไหวนโยบายสำคัญ ตนจึงไม่สามารถทำตามคำสั่งได้เพราะเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน 160,000 คะแนนที่เลือกมา ทั้งนี้นายมงคลกิตติ์เชื่อว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า จะมีความชัดเจนจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงดังกล่าว

สำหรับการก้าวต่อไปทางการเมือง นายมงคลกิตติ์ประกาศว่าจะเดินทางมาจองชื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “พรรคก้าวล้ำ” ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ ขณะนี้สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งได้แล้วประมาณ 15 คน และเตรียมดำเนินการเปิดบัญชีกลางเพื่อระดมทุนจัดตั้งพรรคให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยนายมงคลกิตติ์จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยตนเองเพื่อนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้า

พรรคก้าวล้ำวางเป้าหมายส่งผู้สมัคร สส. ให้ครบทุกเขตและบัญชีรายชื่อ พร้อมชูจุดยืนเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียงและตั้งเป้ากวาดคะแนนจากประชาชนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเสียง นอกจากนี้ยังเสนอให้แก้ไขระเบียบการเลือกตั้งให้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยเพื่อให้รู้ผลทันทีเหมือนการเลือกตั้งในโรงเรียนประถม เพื่อความโปร่งใสและไม่ต้องเสียเวลานับคะแนนใหม่ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

ในส่วนของนโยบาย พรรคก้าวล้ำยืนยันจะสานต่อนโยบายเดิมที่เคยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยนโยบายคืนชีพไดโนเสาร์ นโยบายส่งคนไทยไปอวกาศ นโยบายเจรจาให้คนไทยเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและการล่ารายชื่อแก้ไขกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ 4 คน

นอกจากงานระดับชาติ นายมงคลกิตติ์เตรียมรุกงานการเมืองท้องถิ่นโดยจะจัดประชุมกลุ่ม “กรุงเทพฯ บินได้” ในวันที่ 3 มี.ค. 69 ณ ร้านมาเรียการ์เด้น จ.นนทบุรี เพื่อรับสมัครทีมงานลงพื้นที่หาเสียงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าฯ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งขณะนี้ได้มีการทาบทามตัวบุคคลที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ไว้แล้วประมาณ 2-3 คน

ช่วงท้าย นายมงคลกิตติ์ได้ฝากข้อความถึง นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ให้รักษาสุขภาพและอย่าเครียดจนเกินไป พร้อมเตือนให้สำเหนียกถึงบุญคุณของประชาชนและคะแนนเสียงที่ได้รับมา เพราะคะแนนทั้งหมดมาจากความชื่นชอบในตัวตนของนายมงคลกิตติ์และนโยบายที่นำเสนอไป จึงขอให้ทำหน้าที่สภาต่อไปอย่างเต็มที่ตามความหวังของประชาชนที่เลือกมาโดยไม่มีอามิสสินจ้าง

