“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋
พี่เต้ มงคลกิตติ์ ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้ และช่วยข้าราชการที่อวัยวะเพศสั้นให้มีขนาดยาวขึ้น
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ อดีตสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ว่า วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนัดแรก ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัคร สก. บางส่วนได้สมัครเข้ามาแล้ว แล้วจะหากใครสนใจเข้ามาอยู่ในทีมก็สามารถสมัครเข้ามาได้ ส่วนตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตนเองที่ทาบทามไว้ 2-3 คน ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาไม่นาน ขอให้มีการตกลงกันก่อน
สำหรับนโยบายของทีม “กรุงเทพบินได้” ก็จะมีนโยบายรถยนต์บินได้ ซึ่งทีมจะเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน นโยบายคลองแสนแสบดื่มได้ เพื่อให้น้ำในกรุงเทพดื่มได้ ซึ่งมั่นใจว่า สามารถทำได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าไปบริหาร อาจจะเริ่มที่ระยะทาง 1-2 กิโลเมตรแรก
ขณะที่นโยบายของข้าราชการกรุงเทพฯ หากทีมกรุงเทพบินได้ได้เข้ามาบริหาร จะมีทำนโยบายวิดพื้น ให้มีการออกกำลังกายหมดทุกคน และหากข้าราชการกรุงเทพฯ มีสีผิวคล้ำ เรามีนโยบายให้ตัวขาวขึ้นด้วยการฉีดไวท์ ออร่า ให้กับข้าราชการกรุงเทพฯ ซึ่งเราจะทำให้ข้าราชการทุกคนได้มีหน้าตาที่สวยขึ้น ดูดีขึ้น เช่นการดึงหน้า ส่วนข้าราชการผู้ชายที่มีอวัยวะเพศสั้น ก็จะมีอวัยวะเพศที่ยาวขึ้น
เมื่อถามถึงนโยบายสวย หล่อ ฉีดผิวขาว ใหญ่ ยาว จะถูกมองว่า เป็นการให้สิทธิประโยชน์ที่เกินจำเป็นหรือไม่ ในขณะสิทธิทางการแพทย์ที่ด้านอื่นที่จำเป็น แต่ยังไม่ครอบคลุม นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่เกิน มีใครไม่อยากสวยหล่อบ้าง ตนขอถามว่า สิทธิประโยชน์ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือ 30 บาท) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) นั้น ใช้เงินกี่บาท สิทธิแปลงเพศให้ถึง 2 แสนบาท แต่การฉีดไวท์ออร่าให้ผู้หญิง ตนมองว่าไม่เกิน 1 หมื่นบาท ต่อปี ถือว่าไม่แพง ส่วนการตัดแต่งช่วงล่างสำหรับผู้หญิงก็ไม่เกินหลักหมื่นบาท 5 ปี 10 ปี ทำ 1 ครั้ง เหมือนกับทำฟันปลอมให้คนแก่หลายหมื่นบาท ก็ไม่ได้ทำบ่อยๆ และอีกอย่าง
คือ หากคนกรุงเทพฯ ซึ่งต้องดูเรื่องสิทธิสวัสดิการอาจะมีปรับเพิ่มเข้าไป เพียงแต่ถ้าข้าราชการต้องการเสริมความยาวมากขึ้น ก็ราคาไม่เกินหมื่นบาทต่อคน และปกติทำครั้งเดียว ถือว่าไม่กระทบงบประมาณแผ่นดิน หรือกระทบน้อยมาก แล้วเงินจัดซื้อจัดจ้างในกทม.น่าจะมีราวๆ 5 หมื่นล้านบาท เราก็ตัดลดงบประมาณในการคอร์รัปชันของกทม. 30% น่าจะได้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี ถ้าแบบนี้ถือว่าเรามีเงินแล้วหรือยัง
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสร้อยไข่มุกอ่าวไทย เพื่อเชื่อมโยงกับรัฐบาลในการสร้างเกาะเทียม 9 เกาะ เพื่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ รวมไปถึงนโยบายเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ให้คนกรุงเทพฯ สามารถเล่นไพ่โปกเกอร์ได้ และนโยบายอวกาศ ยังเหมือนเดิม เพื่อส่งคนไทยไปอวกาศ ยืนยันว่า ทุกนโยบายทำได้หมด
