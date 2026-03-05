กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม
ศิโรจน์ กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา เป็นไปได้ช่วงเดือนมีนาคม จากนั้นจะนัดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป
นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความพร้อมของสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศรับรอง สส. แล้ว 499 คน ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมพื้นที่สำหรับการเข้ามารายงานตัวให้กับสมาชิก ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้รายงานตัวครบ 95% หรือ 499 คน เพียงรอให้มีสมาชิกมารายงานตัวจำนวนหนึ่งมากเพียงพอที่จะประกอบการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของนายกรัฐมนตรี
“ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประสานงานมาโดยตรง แต่อาจจะประสานมากับเจ้าหน้าที่แล้ว คาดว่า หากมีการรายงานตัวของสมาชิกมากพอสมควร ก็จะทำหนังสือไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทราบว่า ตอนนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับรายงานตัวจำนวนเท่าไหร่”
นายศิโรจน์ ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนจะมารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยในการให้นายกรัฐมนตรีนำทูลเกล้าทูลกระหม่อม ซึ่งพรรคการเมืองสามารถเข้ามารายงานตัววันไหนก็ได้ ขอแค่มีจำนวนมากเพียงพอ ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม ที่มีจำนวนมากพอสมควร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับการเปิดพิธีประชุมรัฐสภา และสมพระเกียรติสำหรับพระองค์ท่านที่จะมาเปิด
หลังจากนั้นกำหนดการของสภา ภายหลังเปิดพิธีประชุมรัฐสภา ก็จะมีการประสานงานกับพรรคการเมือง ที่รวบรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากที่สุด ว่า จะมีความพร้อมในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา ในวันใด เมื่อมีการประสานมาจะทำหนังสือนัดประชุม เพื่อปฏิญาณตนของสมาชิก และเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเมื่อประธานสภามีการโปรดเกล้ากระหม่อมลงมา ก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยประธานสภาจะใช้ดุลพินิจในการนัดวัน เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป
ส่วนการเลือกประธานสภาฯ จะสามารถขึ้นได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ได้หรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า เป็นไปได้ทั้งหมด โดยปกติเมื่อมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่ ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นการนัดประชุมเพื่อเลือกประธานสภา แต่ก็ไม่เสมอไป แล้วแต่ความพร้อมของพรรคการเมืองที่ได้จำนวนเสียงมากที่สุด
