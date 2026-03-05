การเงินเศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:48 น.
53
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

4 มี.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568

นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ปัจจุบันพรรคภูมิใจไทย) แจ้งว่า ตนเองและ นางสุวรรณา ศิลปอาชา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 765,381,990 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวราวุธ 497,067,166 บาท

รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ

  • เงินฝาก 156,059,937 บาท
  • ที่ดิน จำนวน 29 แปลง มูลค่ารวม 201,335,322 บาท ทั้งหมดอยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี
  • ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 34,718,000 บาท (ในจำนวนนี้มีนาฬิกา 30 เรือน )

นอกจากนี้ เป็นทรัพย์สินของนางสุวรรณา คู่สมรส 264,274,072 บาท ในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่า 101,746,300 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,404,752 บาท ไม่มีหนี้สิน

ประวัติ ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรี

ประวัติ ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรี สู่เส้นทางการเมือง

ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2516 ที่แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท็อปเป็นลูกชายคนสุดท้องของอดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร กับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา นอกเหนือจากงานการเมืองแล้ว เขายังเคยนั่งแท่นประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีอีกด้วย

ด้านชีวิตครอบครัว ท็อปแต่งงานกับ สุวรรณา ศิลปอาชา (นามสกุลเดิม ไรวินท์) ภรรยาของเขาทำงานในแวดวงกีฬาโดยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นนักกีฬาเคอร์ลิงทีมชาติไทย นอกจากนี้เธอยังเป็นพี่สาวของนักแสดงหญิง กัญญา ไรวินท์ และน้องสาวของนักแสดง กุ้ง รวิช ไรวินท์ ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ น้องเทมส์ (ฑีฆรี) ซึ่งเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย, น้องบิ๊กเบน (ฤทธน) และน้องออสติน (ปฬมพร)

ท็อปเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนจะบินไปเรียนต่อระดับมัธยมที่สหราชอาณาจักร จากนั้นเขาเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล จากยูนิเวอร์ซิตีคอลลิจลันเดิน (UCL) สหราชอาณาจักร และคว้าปริญญาโทด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ด้วยความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเคยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเขาด้วย

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เส้นทางบนถนนการเมือง

ท็อปเดินตามรอยพ่อด้วยการลงสมัคร สส. จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทย และชนะการเลือกตั้งถึง 3 สมัยในปี 2544, 2548 และ 2550 เขาเคยก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต่อมาในปี 2551 ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติไทย ทำให้ท็อปซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี พอถึงปี 2557 เขาชนะการเลือกตั้ง สส. สุพรรณบุรีอีกครั้ง แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นกลายเป็นโมฆะ

ท็อปกลับมาอีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2562 โดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และได้เป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงนั้นเขายังทำงานเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ต่อมาในปี 2566 ชนะการเลือกตั้งเป็น สส. แบบบัญชีรายชื่ออีกสมัย และรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ล่าสุดในการเลือกตั้งปี 2569 ท็อปก็ยังคงรั้งเก้าอี้ สส. แบบบัญชีรายชื่อ แต่ครั้งนี้เขาย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน





Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

