ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:40 น.
52
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตำรวจอยุธยา แจงดราม่า จับชายป่วยเส้นเลือดสมองแตก ใส่กุญแจมือ อ้างเข้าใจผิดคิดว่าเมา สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 5 มี.ค. 2569 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีของชายวัย 42 ปี ได้พยายามใช้ภาษามือหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง เมื่อตำรวจมาถึงเข้าใจว่าชายดังกล่าวมีอาการมึนเมา จึงจับใส่กุญแจมือ และนำส่งตัวสถานีตำรวจ ก่อนที่ในเวลาต่อมาตำรวจได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันการณ์ โดยระบุว่า

“กรณีชายมีอาการเส้นเลือดสมองแตกระหว่างขับรถ ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชน กรณีชายอายุประมาณ 42 ปี เกิดอาการป่วยกะทันหันขณะขับรถ และภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก โดยมีข้อร้องเรียนจากญาติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่าเป็นกรณีเมาแล้วขับ นั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถเฉี่ยวชนในพื้นที่ ได้เข้าตรวจสอบและพบผู้ขับขี่มีอาการคล้ายผู้มึนเมาและไม่สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจน จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเหตุและดูแลความปลอดภัยในที่เกิดเหตุ

ต่อมาเมื่อพบว่าผู้ขับขี่มีอาการผิดปกติทางร่างกาย เจ้าหน้าที่ได้ประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วน และภายหลังแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มีคำสั่ง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน

หากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ตำรวจภูธรจังหวัดฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียหาย และยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”

โพสต์ชี้แจงของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนเฟซบุ๊ก
FB/ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

