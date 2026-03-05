กกท. ยืนยัน “อนุทิน” เปิดงาน MotoGP เป็นงานราชการ ใช้เครื่องบินหลวงได้
ผู้ว่า กกท. ยืนยัน อนุทิน เปิดงาน MotoGP ที่บุรีรัมย์ ถือเป็นงานราชการ ใช้เครื่องบินหลวงได้ หลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นเอกชนหรือราชการ
จากกรณีที่ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ตั้งคำถามถึง กรณีการจัดแข่งขัน MotoGP ที่ช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ใช้อภิสิทธิ์อะไรในการใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อไปเปิดงาน MotoGP ที่บุรีรัมย์ พร้อมตั้งคำถามว่างาน MotoGP ถือเป็นงานราชการหรือไม่นั้น
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี มาโดยตลอดระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค.69 โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ นั้น
“กกท. ขอเรียนว่า การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ที่ผ่านมา กกท. โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญ เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และในปี พ.ศ. 2569 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ กก 5112/495 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ขอกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
และนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ประสานงานให้รายละเอียดเกี่ยวกับลำดับพิธีการเปิดและพิธีมอบรางวัลให้เรียบร้อย ซึ่งเกี่ยวกับราชการอย่างแน่นอน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?
- “ชูวิทย์” ถาม “อนุทิน” งบ MotoGP ใช้เวลาแค่ 5 วันอนุมัติ ต่างกับงบน้ำท่วม
- บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP
ติดตาม The Thaiger บน Google News: