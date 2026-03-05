สเปก MacBook Neo แล็ปท็อปรุ่นถูกของ Apple ราคาคุ้มซื้อไหม?
สเปก MacBook Neo แล็ปท็อปรุ่นเริ่มต้นใหม่ล่าสุดจาก Apple ทำไมถึงน่าสนใจ ราคาคุ้มซื้อไหม?
สำหรับใครที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรก MacBook Neo คือแล็ปท็อปรุ่นเริ่มต้น ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ที่ออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นและนักศึกษาโดยเฉพาะ ปรับเปลี่ยนสเปกและดีไซน์หลายอย่างเพื่อทำราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้นครับ
ชิปประมวลผล และหน่วยความจำ
-
การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือการหันมาใช้ชิป A18 Pro ซึ่งเป็นชิปแบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone
-
ชิปตัวนี้เข้ามาแทนที่ชิปตระกูล M-series (เช่น M1, M2) ที่ Apple มักจะใช้ใน MacBook รุ่นอื่นๆ
-
แม้ความแรงจะไม่สามารถเทียบชั้นกับชิป M5 รุ่นล่าสุดได้ แต่ก็สามารถรองรับการทำงานพื้นฐานทั่วไปได้โดยไม่มีปัญหา
-
ข้อจำกัดสำคัญคือตัวเครื่องให้ RAM มาสูงสุดที่ 8GB เท่านั้น และไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้แม้จะเลือกรุ่นความจุสูงก็ตาม
ดีไซน์ หน้าจอ และสีสัน
-
มีสีสันสดใสให้เลือกแตกต่างจากรุ่นพี่อย่าง Air และ Pro เช่น สี Citrus (โทนเหลืองอมเขียว), สี Blush (โทนชมพู) และสี Indigo (สีน้ำเงิน)
-
หน้าจอมีขนาด 13 นิ้ว โดยมีขอบจอหนาเท่ากันทุกด้าน และไม่มี “รอยบาก” (Notch) สำหรับกล้องหน้าเหมือนรุ่นอื่นๆ
-
น้ำหนักตัวเครื่องเท่ากับ MacBook Air รุ่นล่าสุด แต่ให้ความรู้สึกตอนจับถือที่แน่นกว่าและมีขนาดกะทัดรัดกว่าเล็กน้อย
คีย์บอร์ดและแทร็กแพด
-
แป้นพิมพ์มีการจับคู่สีให้เข้ากับสีของตัวเครื่อง แต่ถูกตัดระบบไฟใต้แป้นพิมพ์ (Backlit) ออกไป
-
แทร็กแพด (Trackpad) ถือเป็นความแปลกใหม่ เพราะไม่ได้ใช้ระบบสั่น (Haptic) จำลองการกดเหมือน MacBook รุ่นปัจจุบัน แต่ใช้กลไกที่สามารถกดลงไปได้จริงๆ และสามารถกดคลิกได้ทั่วถึงทุกมุมของแผ่นรองสัมผัส
พอร์ตการเชื่อมต่อและฟีเจอร์อื่นๆ
-
พอร์ตการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่อง ประกอบด้วย USB-C จำนวน 2 ช่อง และช่องเสียบหูฟัง 1 ช่อง
-
USB-C ช่องที่อยู่ใกล้กับบานพับหน้าจอคือ USB 3 สำหรับต่อจอนอก ส่วนอีกช่องคือ USB 2
-
หากผู้ใช้งานเสียบสายเชื่อมต่อจอนอกผิดช่อง ระบบ macOS จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนให้เปลี่ยนช่องเสียบ
-
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB-C ได้ทั้ง 2 ช่อง แต่ถูกตัดระบบชาร์จแม่เหล็ก MagSafe ออกไป
-
มาพร้อมกล้องเว็บแคมความละเอียด 1080p แต่ไม่มีฟีเจอร์จัดให้อยู่ตรงกลาง (Center Stage)
- มีลำโพงดีไซน์เพรียวบางอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่อง
ราคาและรุ่นที่วางจำหน่าย
MacBook Neo วางจำหน่ายในราคา 19,900 บาท สำหรับรุ่น 256 GB และ 22,900 บาท ในรุ่น 512GB โดยคีย์บอร์ดมาพร้อม TouchID ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายในประเทศไทย
