สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?
สว.สำรอง ตั้งคำถาม อนุทิน นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ที่บุรีรัมย์ ใช่งานราชการหรือไม่ ย้ำเครื่องบินกองทัพอากาศใช้ได้เฉพาะงานความมั่นคง
นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ตั้งคำถามถึง กรณีการจัดแข่งขัน MotoGP ที่ช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ใช้อภิสิทธิ์อะไรในการใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อไปเปิดงาน MotoGP ที่บุรีรัมย์ ซึ่งจะพบมีนักการเมืองเดินมายิ้มหราลงมาจากเครื่องบินอย่างถ้วนหน้า
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ตนยังไม่ขอพูดว่านายอนุทิน เป็นรักษาการนายกฯ แต่ถือเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ใช้เครื่องบินหลวงไปงานที่กึ่งๆ ว่าเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก อย่างการแข่ง MotoGP เป็นงานเอกชนหรืองานราชการหรือไม่ ท่านจะใช้เครื่องบินได้หรือไม่ เพราะเครื่องบินกองทัพอากาศใช้ได้เฉพาะงานความมั่นคงเท่านั้น
แต่การนั่งไปเที่ยวเล่น ประชาชนก็สงสัยว่าใช้ได้หรือไม่ เพราะขนาดเอารถประจำตำแหน่งไปงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ยังติดคุกติดตะรางไปแล้ว จึงฝากติดตามการใช้เครื่องบินไปในงานหรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
