บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP
บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือซ้อม Pre Season และการแข่งขันสนามแรก ประเดิม MotoGP พร้อมทั้งตรวจที่พักและร้านค้า เพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วน
เพจเฟซบุ๊กของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ได้โพสต์อัปเดตความึคืบหน้าในความพร้อมในการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลของการแข่งขัน MotoGP และเป็นสนามแรกของการแข่งขัน
ล่าสุดได้มีการจัด อบรมทีมมาร์แชล (Marshal) และ ทีมแพทย์สนาม (Medical Team) อย่างเข้มข้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกฎกติกาใหม่ๆ ทั้งด้านการควบคุมการแข่งขัน ความปลอดภัยในสนาม และการทำงานร่วมกับ Race Direction ตามมาตรฐานสากลของโมโตจีพี รวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรวดเร็วและแม่นยำที่สุด นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพรอบสนาม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมสำหรับการต้อนรับแฟนความเร็วจากทั่วโลก
ด้านจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1 PT Grand Prix of Thailand 2026 ที่ห้องประชุมสนามช้างอารีนา นำโดย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก ซักซ้อมแผนการดำเนินงานในทุกมิติ
ที่ประชุมเน้นมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งการจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย ระบบขนส่ง และการบริการนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดเตรียมชูจุดเด่น “วิถีบุรีรัมย์” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และชุมชน พร้อมจัดรถ Shuttle “แต๋น” รับ–ส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบท้องถิ่น สร้างสีสันเอกลักษณ์ไทย
มาตรการสำคัญที่เน้นย้ำในที่ประชุมประกอบด้วย ด้านสุขาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.) ลงพื้นที่ตรวจเข้มที่พัก, ร้านอาหาร และสถานบริการต่าง ๆ เน้นสุขาภิบาลและความปลอดภัย ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้วางแผนการจราจร การอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งในพื้นที่สนามแข่งขัน เส้นทางหลัก โรงแรมที่พัก และจุดท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สรุปแผนการจัดการจราจรเส้นทางหลักและรอบสนาม รวมถึงการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาห้องพักและอาหาร หากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วนผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Anytime Anywhere in Buriram โทร. 044-666-504 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดเตรียมอาสาสมัคร Ask Me และ GU เก็บ เพื่อให้ข้อมูลและดูแลความสะอาดทั่วบริเวณงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้เตรียมอาสาสมัครท่องเที่ยวคอยให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการแข่งขัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัด โดยคาดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนและตอกย้ำภาพลักษณ์บุรีรัมย์ในฐานะเมืองกีฬาและจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือ ดอร์น่า สปอร์ต ผู้ถือลิขสิทธิ์โมโตจีพี ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) สะท้อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตและความบันเทิงระดับโลก
ทั้งนี้ สุดสัปดาห์หน้า วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Pre-Season Test อย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดศึกสนามแรกของฤดูกาล รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
ทุกฝ่ายยืนยันเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมต้อนรับนักแข่ง ทีมงาน สื่อมวลชน และแฟนความเร็วจากทั่วโลก ให้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย จนถึงสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ของสนามเปิดฤดูกาลบนแผ่นดินไทย
