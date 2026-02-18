ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:34 น.
58

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือซ้อม Pre Season และการแข่งขันสนามแรก ประเดิม MotoGP พร้อมทั้งตรวจที่พักและร้านค้า เพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วน

เพจเฟซบุ๊กของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ได้โพสต์อัปเดตความึคืบหน้าในความพร้อมในการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลของการแข่งขัน MotoGP และเป็นสนามแรกของการแข่งขัน

ล่าสุดได้มีการจัด อบรมทีมมาร์แชล (Marshal) และ ทีมแพทย์สนาม (Medical Team) อย่างเข้มข้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกฎกติกาใหม่ๆ ทั้งด้านการควบคุมการแข่งขัน ความปลอดภัยในสนาม และการทำงานร่วมกับ Race Direction ตามมาตรฐานสากลของโมโตจีพี รวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรวดเร็วและแม่นยำที่สุด นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพรอบสนาม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมสำหรับการต้อนรับแฟนความเร็วจากทั่วโลก

ด้านจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1 PT Grand Prix of Thailand 2026 ที่ห้องประชุมสนามช้างอารีนา นำโดย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก ซักซ้อมแผนการดำเนินงานในทุกมิติ

ที่ประชุมเน้นมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งการจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย ระบบขนส่ง และการบริการนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดเตรียมชูจุดเด่น “วิถีบุรีรัมย์” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และชุมชน พร้อมจัดรถ Shuttle “แต๋น” รับ–ส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบท้องถิ่น สร้างสีสันเอกลักษณ์ไทย

มาตรการสำคัญที่เน้นย้ำในที่ประชุมประกอบด้วย ด้านสุขาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.) ลงพื้นที่ตรวจเข้มที่พัก, ร้านอาหาร และสถานบริการต่าง ๆ เน้นสุขาภิบาลและความปลอดภัย ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้วางแผนการจราจร การอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งในพื้นที่สนามแข่งขัน เส้นทางหลัก โรงแรมที่พัก และจุดท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สรุปแผนการจัดการจราจรเส้นทางหลักและรอบสนาม รวมถึงการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาห้องพักและอาหาร หากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วนผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Anytime Anywhere in Buriram โทร. 044-666-504 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดเตรียมอาสาสมัคร Ask Me และ GU เก็บ เพื่อให้ข้อมูลและดูแลความสะอาดทั่วบริเวณงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้เตรียมอาสาสมัครท่องเที่ยวคอยให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการแข่งขัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัด โดยคาดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนและตอกย้ำภาพลักษณ์บุรีรัมย์ในฐานะเมืองกีฬาและจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือ ดอร์น่า สปอร์ต ผู้ถือลิขสิทธิ์โมโตจีพี ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) สะท้อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตและความบันเทิงระดับโลก

ทั้งนี้ สุดสัปดาห์หน้า วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Pre-Season Test อย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดศึกสนามแรกของฤดูกาล รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569

ทุกฝ่ายยืนยันเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมต้อนรับนักแข่ง ทีมงาน สื่อมวลชน และแฟนความเร็วจากทั่วโลก ให้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย จนถึงสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ของสนามเปิดฤดูกาลบนแผ่นดินไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

1 นาที ที่แล้ว
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

7 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

12 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

31 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

36 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

54 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:34 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button