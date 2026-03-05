ศาลสั่งจำคุก แฮร์รี แม็กไกวร์ ลดโทษเหลือรอลงอาญา 15 เดือน คดีทะเลาะวิวาท

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 09:07 น.
66
(AP Photo/Dave Thompson)

ศาลกรีซลดโทษ “แฮร์รี แม็กไกวร์” เหลือรอลงอาญา 15 เดือน เจ้าตัวเตรียมยื่นศาลฎีกาสู้คดีต่อเพื่อล้างมลทิน

แฮร์รี แม็กไกวร์ ปราการหลังทีมชาติอังกฤษและสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกศาลกรีซตัดสินลงโทษจำคุกรอลงอาญา 15 เดือน หลังจากการพิจารณาคดีใหม่ จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทบนเกาะมิโคนอสเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2020 สิ้นสุดลง โดยเจ้าตัวยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา เตรียมเดินหน้าสู้คดีในชั้นศาลฎีกาต่อไป

ในการพิจารณาคดีครั้งใหม่ที่เกาะซีรอส ศาลได้ตัดสินว่า แม็กไกวร์ มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายแบบไม่ร้ายแรง, ขัดขืนการจับกุม และพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน

จากความรุนแรงของข้อหาที่ลดลง ศาลจึงได้ปรับลดโทษจากเดิมในปี 2020 ที่เคยตัดสินจำคุกรอลงอาญา 21 เดือน 10 วัน ลงมาเหลือเพียง 15 เดือน

แหล่งข่าวระบุว่า กองหลังวัย 32 ปีรายนี้ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง ได้ปฏิเสธโอกาสที่จะยอมความนอกศาลมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากเขามุ่งมั่นที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อล้างมลทินให้ตัวเองอย่างถึงที่สุด โดยเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไปยังศาลฎีกา

Manchester United’s Harry Maguire clears the ball during the Premier League soccer match between Manchester United and Everton in Liverpool, England, Monday, Feb. 23, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

ด้านความพร้อมเรื่องฟุตบอล แม็กไกวร์ยังคงมีชื่ออยู่ในทีม “ปีศาจแดง” ชุดที่จะบุกไปเยือน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันพุธนี้ แม้ว่าจะมีอาการป่วยจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะ คริสตัล พาเลซ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตาม

คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบกฎหมายระหว่างกรีซและอังกฤษ รวมถึงปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม ในระบบกฎหมายของกรีซ เมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น คำตัดสินเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะต้องมีการ “พิจารณาคดีใหม่ตั้งแต่ต้น” (รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่) ซึ่งต่างจากอังกฤษที่ศาลอุทธรณ์มักจะพิจารณาเฉพาะข้อผิดพลาดทางกฎหมายในการพิจารณาคดีครั้งแรกเท่านั้น

การพิจารณาคดีใหม่ต้องถูกเลื่อนออกไปถึง 4 ครั้ง ระหว่างปี 2023 – 2025 สาเหตุหลักมาจากปัญหาคดีค้างท่อในศาลกรีซ รวมถึงการประท้วงหยุดงานของทนายความ

ตามกฎหมายกรีซ ในคดีระดับนี้ แม็กไกวร์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปฟังคำตัดสินด้วยตัวเอง โดยเขาสามารถให้ทีมทนายความเป็นตัวแทนเข้าร่วมได้

คดีลักษณะนี้ในกรีซมีอายุความ 8 ปี ซึ่งหมายความว่าคดีของแม็กไกวร์จะหมดอายุความในเดือนสิงหาคม ปี 2028 หากยังไม่มีข้อสรุปก่อนหน้านั้น

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

