เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด
เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด และจะส่งให้ทุกวันจนกว่าเขาจะรับ ชี้มันกลับไปแก้อะไรไม่ได้
จากกรณีที่ เสือ ดุสิต พร้อมพวกอีก 2 คน รุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่า คู่กรณีจับก้นแฟนสาวของตน จนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี ในเวลาต่อมา เสือ ดุสิต พร้อมพวกยอมรับว่า กระทำเกินกว่าเหตุ และอยากขอโทษคู่กรณีกับครอบครัว ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยหลังจากได้รับการประกันตัว เสือ ดุสิต และพวกได้นำของไปเยี่ยมคู่กรณี พร้อมเขียนโน้ตเอาไว้ว่า “รู้สึกผิด อยากจะขอโทษและขอขมา พร้อมยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ส่วนเรื่องคดีให้ดำเนินไปตามกฎหมาย”
ล่าสุด เสือ ดุสิต ก็ยังพยายามรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ คือการนำของเยี่ยมไปมอบให้คู่กรณี แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเยี่ยมก็ตาม พร้อมระบุข้อความว่า “ค่อย ๆ ด่านะครับ ผมแค่ทำหน้าที่ที่ควรทำ แค่ผู้เสียหายเค้าไม่รับผมก็รู้สึกไม่ดีแล้ว คนอื่นด่าผม ผมก็ไม่ได้คิดหรอก แต่นี่มึงเพื่อนกู ดันมาเมนต์ด่ากูอีก มึงลบเพื่อนกูนะ ผมจะส่งของไปเยี่ยมทุกวันจนกว่าเค้าจะรับ ผมกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ผมทำเพราะรู้สึกผิด”
อ้างอิงจาก : FB เสือ ดุสิต
