ข่าว

เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 17:12 น.
57
เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด

เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด และจะส่งให้ทุกวันจนกว่าเขาจะรับ ชี้มันกลับไปแก้อะไรไม่ได้

จากกรณีที่ เสือ ดุสิต พร้อมพวกอีก 2 คน รุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่า คู่กรณีจับก้นแฟนสาวของตน จนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี ในเวลาต่อมา เสือ ดุสิต พร้อมพวกยอมรับว่า กระทำเกินกว่าเหตุ และอยากขอโทษคู่กรณีกับครอบครัว ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

โดยหลังจากได้รับการประกันตัว เสือ ดุสิต และพวกได้นำของไปเยี่ยมคู่กรณี พร้อมเขียนโน้ตเอาไว้ว่า “รู้สึกผิด อยากจะขอโทษและขอขมา พร้อมยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ส่วนเรื่องคดีให้ดำเนินไปตามกฎหมาย”

ล่าสุด เสือ ดุสิต ก็ยังพยายามรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ คือการนำของเยี่ยมไปมอบให้คู่กรณี แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเยี่ยมก็ตาม พร้อมระบุข้อความว่า “ค่อย ๆ ด่านะครับ ผมแค่ทำหน้าที่ที่ควรทำ แค่ผู้เสียหายเค้าไม่รับผมก็รู้สึกไม่ดีแล้ว คนอื่นด่าผม ผมก็ไม่ได้คิดหรอก แต่นี่มึงเพื่อนกู ดันมาเมนต์ด่ากูอีก มึงลบเพื่อนกูนะ ผมจะส่งของไปเยี่ยมทุกวันจนกว่าเค้าจะรับ ผมกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ผมทำเพราะรู้สึกผิด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB เสือ ดุสิต

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 4 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 มี.ค. 69 ผลสลากพัฒนาล่าสุด อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว

1 นาที ที่แล้ว
อิสราเอลบุกถล่มโรงยิมอิหร่าน นักวอลเลย์บอลสาวดับ 20 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดโลก! โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า 20 นักวอลเลย์บอลหญิง หลังเปิดฉากสงคราม

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

10 นาที ที่แล้ว
เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด ข่าว

เสือ ดุสิต เคลื่อนไหวล่าสุด ส่งกระเช้าของเยี่ยมให้คู่กรณี ยืนยัน ทำเพราะรู้สึกผิด

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;พระจันทร์สีเลือด&quot; จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69 Line News

เลขเด็ด “พระจันทร์สีเลือด” จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69

42 นาที ที่แล้ว
นิ่ม สาริศา ลูกสาวสาระ ล่ำซำหนีตายรถไฟท่วมคัน ข่าว

นิ่ม สาริศา เล่านาที รถหรูไฟไหม้วอดทั้งคัน เหลือแต่ซาก ชี้สัญญาณแรก หนีเอาตัวรอด

55 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายตั้ม&quot; ขึ้นศาลอาญา ขอซักค้าน &quot;เจ๊อ้อย&quot; ด้วยตัวเอง ปมฉ้อโกง 71 ล้านบาท ข่าว

“ทนายตั้ม” ขึ้นศาลอาญา ขอซักค้าน “เจ๊อ้อย” ด้วยตัวเอง คดีฉ้อโกงเงิน 71 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันตรักษ์ เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษา ปู มัณฑนา คุก 2 ปีปรับ 6 หมื่น ข่าว

ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; อัมพาต &quot;ทรัมป์&quot; สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน ข่าวต่างประเทศ

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา &#039;เซอร์กิตเบรกเกอร์&#039; เศรษฐกิจ

พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย “สองราคา” แยกราคาชาวต่างชาติ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 17:12 น.
57
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 4 มีนาคม 2569

หวยลาววันนี้ 4 มี.ค. 69 ผลสลากพัฒนาล่าสุด อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
อิสราเอลบุกถล่มโรงยิมอิหร่าน นักวอลเลย์บอลสาวดับ 20 ศพ

สลดโลก! โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า 20 นักวอลเลย์บอลหญิง หลังเปิดฉากสงคราม

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

“ปู มัณฑนา” เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
เลขเด็ด &quot;พระจันทร์สีเลือด&quot; จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69

เลขเด็ด “พระจันทร์สีเลือด” จันทรุปราคาเต็มดวง ตรงวันมาฆบูชา ลุ้นรวยงวด 16 มี.ค. 69

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button