พีคจัด! “เอ็ม ออนิว” เผย สาวถูกจับก้นชนวน “เสือ ดุสิต” รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง
“เอ็ม ออนิว” รุดเยี่ยม “เสือ ดุสิต” หลังมอบตัวคดีทำร้ายสาหัส เผยความจริงสาวต้นเรื่องคือน้องสาวตัวเอง ยืนยันพร้อมเยียวยาคนเจ็บ
เมื่อเวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ “เสือ ดุสิต” อายุ 40 ปี พร้อมด้วย นายอานนท์ จันสอน หรือ บอย อายุ 37 ปี และนายไมตรี แสงฤทธิ์ หรือ แมน อายุ 29 ปี เดินทางเข้ามอบตัวที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ โดยมี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เป็นผู้รับมอบตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมยืนยันคัดค้านการประกันตัว และควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่งศาลจังหวัดนนทบุรีทันที
ต่อมาในเวลา 11.50 น. นายอนุพงศ์ มั่นคง หรือ เอ็ม ออนิว อายุ 39 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ เสือ ดุสิต ได้เดินทางมายัง สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเพื่อน นายอนุพงศ์ มั่นคง เปิดเผยว่าเพิ่งได้พบกับ เสือ ดุสิต เมื่อคืนที่ผ่านมา และได้ให้คำแนะนำให้เพื่อนออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมประสานฝั่งญาติผู้บาดเจ็บเพื่อแสดงความรับผิดชอบและหาทางเยียวยา
นายอนุพงศ์ มั่นคง ระบุว่าหากตนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ก็จะพยายามเตือนสติและห้ามปรามเพื่อน เพราะปัจจุบันกระแสข่าวในโลกโซเชียลไปไวมาก หากมีคนคอยห้ามปรามเหตุการณ์คงไม่บานปลายจนรุนแรงถึงขั้นนี้ นายอนุพงศ์ มั่นคง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บ และยืนยันว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย
สำหรับต้นเหตุของเรื่องราวนั้น เสือ ดุสิต เล่าให้นายอนุพงศ์ มั่นคง ฟังว่าเกิดจากการที่ผู้เสียหายไปจับก้นหญิงสาวคนหนึ่ง เสือ ดุสิต จึงเข้าไปชกต่อย แต่ทางนายอนุพงศ์ มั่นคง ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ ส่วนหญิงสาวคนที่ถูกระบุว่าเป็นแฟนของ เสือ ดุสิต นั้น แท้จริงแล้วคือน้องสาวของนายอนุพงศ์ มั่นคง เอง แต่นายอนุพงศ์ มั่นคง ไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งสองคนกำลังคบหากันอยู่หรือไม่
ปัจจุบัน เสือ ดุสิต ยอมรับผิดกับสิ่งที่กระทำลงไป และยอมรับว่าชีวิตกำลังเดินมาถึงทางตัน ครอบครัวต้องเผชิญกับความแตกแยก ภรรยาตัวจริงที่มีบุตรด้วยกันได้ตัดสินใจขอแยกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้หากศาลจังหวัดนนทบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัว เสือ ดุสิต ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษตามกฎหมายต่อไป
