“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”
“มิรา” โพสต์แจงปม รุมทำร้ายชายวัย 55 ปี ยืนยันไม่ได้ฟ้องว่าถูกจับก้น ลั่นแค่ทักทายคนรู้จักแต่ “เสือ ดุสิต” เดินมาเห็นเอง
จากกรณีที่ “เสือ ดุสิต” หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน พร้อมพวกรุมทำร้ายร่างกายชายวัย 55 ปี ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง จนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งซี่โครงหักถึง 12 ซี่ เนื่องจาก เสือ ดุสิต อ้างว่าทางผู้เสียหายจับก้นของแฟนสาวที่ชื่อว่า “มิรา” ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด “มิรา” ดุรงคชยานุรักษ์ โพสต์ข้อความ เพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุว่า “วันนั้นมิราเจอคู่กรณีโดยบังเอิญค่ะ เพราะเคยรู้จักกันมาก่อน จึงมีการทักทายกันตามปกติ
ส่วนตัวมิราไม่ได้เดินไปบอกพี่เสือว่าพี่เค้าจับก้น พี่เสือเดินมาเห็นสถาณการณ์ ณ ตอนนั้นเอง อย่างไรก็ตาม มิรายังจำรายละเอียดบางช่วงได้ไม่ชัดเจน เพราะคืนนั้นได้มีการดื่มพอสมควร จึงอยากให้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
มิราขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้หลายฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจ รวมถึงทั้งสองฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ขอโทษผู้เสียหาย (พี่กุ้ง) ครอบครัวผู้เสียหาย ขอโทษครอบครัวพี่เสือ ขอโทษพี่เสือด้วยค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พีคจัด! “เอ็ม ออนิว” เผย สาวถูกจับก้นชนวน “เสือ ดุสิต” รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง
- “เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก
- แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: