“ปู มัณฑนา” เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 17:41 น.
"ปู มัณฑนา" เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด

“ปู มัณฑนา” เอาคืน ประกาศฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงเสียหายในรายการดัง ลั่นเกมนี้คนละหมัด กล้าพูดต้องรับผิดชอบ

หลังจากที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาท สั่งจำคุก “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ 2 ปี ปรับ 60,000 บาท และโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อน 2 ปี จากกรณีพิพาทกับ “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี ดารานางแบบชื่อดัง ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

“ปู มัณฑนา พลิกเกม จากฝ่ายตั้งรับ สู่ฝ่ายรุก เดินหน้าฟ้อง 4 คดี หลังถูกพาดพิงผ่านสื่อหลายรายการ เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลจากสำนวน สน.ทองหล่อ

ที่ผ่านมา ปู มัณฑนา เป็นฝ่ายตั้งรับ ถูกคู่กรณีรุมฟ้องคดีเข้ามารัว ๆ หลายคดี แต่เมื่อมีการออกสื่อ พูดพาดพิง และประจาน ปู มัณฑนา ผ่านรายการและสื่อสาธารณะหลายช่องทาง วันนี้ ปู มัณฑนา จึงตัดสินใจ เอาจริง เดินหน้าติดตามสำนวนคดีที่เคยแจ้งความไว้ที่ สน.ทองหล่อ เพื่อเตรียมนำไป ฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง จากกรณีการให้สัมภาษณ์ใน

  • รายการแฉ
  • รายการคุยแซ่บโชว์
  • รายการเปิดปากกับภาคภูมิ
  • เพจทนายคลายทุกข์

รวม 4 คดีเต็ม ๆ เมื่อเลือกพูดในที่สาธารณะ ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง ครั้งนี้ ปู มัณฑนา เอาคืน 4 คดี แบบจุก ๆ เกมนี้…คนละหมัด”

ปู มัณฑนา หิมะทองคำ โพสต์เฟซบุ๊กประกาศฟ้องกลับ
FB/ Pou Mantana

